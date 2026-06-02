Quirno anunció que Argentina formalizará su adhesión al Tratado Transpacífico y analiza nuevos acuerdos comerciales

Pablo Quirno en la sede de la ONU en Nueva York. REUTERS/Eduardo Munoz

El canciller Pablo Quirno anunció que Argentina formalizará este miércoles en París su adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), una decisión que, según dijo durante el 43° Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), busca ampliar la inserción internacional del país sobre la base de la estabilidad macroeconómica y de una estrategia de apertura comercial.

El bloque reúne a 12 economías y representa el 13% del PBI mundial, según indicó Quirno durante su exposición realizada este mediodía. El acuerdo alcanza a casi 600 millones de personas y la integran Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam. Quirno precisó que la presentación de la adhesión será entregada en París al ministro de Comercio y Asuntos del Consumidor de Nueva Zelanda, Cameron Brewer.

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El CPTPP propone una política de libre comercio entre las regiones que lo conforman y tiene entre sus objetivos la integración económica, la creación de marcos legales predecibles para el comercio y el impulso del intercambio regional.

Durante su exposición de esta jornada, Quirno sostuvo que la economía argentina se mantuvo durante años entre las más cerradas y que esa dinámica llevó al país a “mirarse el ombligo”. En ese diagnóstico, cuestionó que “los productores estaban protegidos, con pocos productos y caros”.

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Pablo Quirno en su exposición en el evento de IAEF (Adrián Escandar)

El funcionario defendió la orientación económica de la gestión de La Libertad Avanza y puso la estabilidad macroeconómica como condición para mejorar la credibilidad externa: “La base de esta credibilidad es la estabilidad macroeconómica y la proyección al exterior a través de alianzas estratégicas con países afines, que llevan a aumentar considerablemente la cantidad de comercio y la atracción de inversiones”.

Ese es el núcleo del anuncio: la Argentina buscará integrarse a un acuerdo de libre comercio con países de la cuenca del Pacífico para facilitar inversiones y transacciones con esos mercados. Dentro del grupo, México, Chile y Perú son los países latinoamericanos ya adheridos, de acuerdo con ese medio.

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Minutos después de exponer, Quirno publicó en sus redes el siguiente mensaje: “En mi intervención en el 43° Congreso Anual del IAEF desde París, tuve la oportunidad de anticipar la intención de Argentina de sumarse al Tratado Transpacífico (CPTPP), un acuerdo de libre comercio que incluye a 12 países que representan el 13% del PBI Mundial. Más comercio. Más exportaciones. Más trabajo argentino. La Argentina será próspera“. El mensaje fue compartido luego por el presidente Javier Milei con la consigna “Hacer a la Argentina Grande Otra Vez”.

Quirno también describió su tarea al frente de la Cancillería como un esfuerzo de promoción económica externa. “Tengo 32 viajes internacionales porque mi rol principal es salir con mi valijita a vender la Argentina al mundo”, dijo.

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En la misma línea, el canciller afirmó ante empresarios: “Revertir décadas de estancamiento, de alta inflación, de déficit fiscal, nos ha llevado a no poder generar esas condiciones para aprovechar los recursos naturales y el capital humano. Queremos generar condiciones para que el sector privado se pueda desarrollar. El mercado de la Argentina es el mundo, no solamente Argentina, y hacia allá vamos”.

Por último, Quirno sostuvo además que “la Argentina tiene lo que el mundo necesita” y mencionó los recursos naturales en minería y el capital humano disponible para desarrollarlos. Según ese medio, atribuyó al equipo económico y al presidente Javier Milei el trabajo de estabilización y reducción del déficit fiscal que, a su juicio, permite crear las condiciones para el desarrollo económico.

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43° Congreso Anual del IAEF

La adhesión argentina al pacto se suma a otros acuerdos comerciales mencionados por Quirno. El canciller vinculó ese paso con el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos firmado con Estados Unidos en febrero y con el Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Ese entendimiento con Estados Unidos incluyó la quita de aranceles a productos argentinos y la ampliación del cupo de carne vacuna argentina con acceso preferencial al mercado estadounidense. En tanto, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea fue negociado durante 26 años y aprobado de manera parlamentaria en febrero de este año.

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“Nosotros fuimos muy relevantes en terminar de firmar el acuerdo Mercosur-Unión Europea. En enero se aprobó en Asunción y, cuando la UE parecía que ponía trabas en la rueda, nosotros sabíamos que teníamos que acelerar la firma del acuerdo porque había una cláusula que indicaba que, en la medida en que un país del Mercosur aprobara en el Congreso el acuerdo, la UE tenía la potestad de hacerlo efectivo”, dijo Quirno en la alocución en IAEF.

Quirno también recordó las negociaciones del Mercosur con Singapur y con Canadá, y planteó la búsqueda de mayor flexibilidad dentro del Mercosur para profundizar otros vínculos bilaterales y atraer inversiones. El año pasado, el bloque regional firmó un principio de entendimiento con el EFTA, la Asociación Europea de Libre Comercio.

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Sobre esta última hubo novedades en las últimas horas, ya que el canciller uruguayo Mario Lubetkin informó que buscará aprobar de manera legislativa ese tratado para que su país sea el primero en suscribir formalmente en todo el Mercosur.