El intendente de Embalse que lloró en una entrevista explicó la situación del municipio: “Tengo que sacar créditos para pagar sueldos”

El intendente de Embalse, Mario Rivarola, denunció una crisis económica por la reducción de fondos nacionales y la privatización del complejo turístico local

El intendente de Embalse, Mario Rivarola, dialogó con Infobae a la Tarde luego de la repercusión que tuvo su llanto en plena entrevista. En este contacto, expuso en detalle la crisis social y económica que atraviesa su municipio, marcada por despidos masivos, caída de la coparticipación y el desborde de los servicios.

Durante la charla, Rivarola primero relató su situación frente al momento que atraviesa el municipio: “Estoy muy triste porque no me da el cuerpo, chicos. No sé qué hacer. Te juro que no duermo, no como. Estoy internado hace dos días porque ya no sé qué hacer, te lo juro”, confesó.

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Embalse: privatización, despidos y caída de la actividad

El intendente vinculó el deterioro social al impacto directo de la política nacional sobre el turismo social: “El disparador fue la decisión de Javier Milei de privatizar la unidad turística Embalse, que es uno de los complejos turísticos que está en manos del Estado nacional y que está destinado al turismo social”. Según Rivarola, la medida desencadenó despidos de trabajadores que vivían y trabajaban en el predio, sumando presión sobre una economía local ya resentida.

La decisión del Gobierno nacional sobre la privatización del turismo social en Embalse provocó despidos masivos y empeoró la situación laboral del municipio (AP Photo/Natacha Pisarenko)

Rivarola detalló: “Nosotros lo que habíamos pedido a Nación era que si ellos no sabían, teniendo el polideportivo, el Hotel 7 y el Hotel 2, podíamos empezar a trabajar en un convenio con el gobernador Schiaretti, empezar a mandar jubilados cada tres días, 150 jubilados. Eso le daría trabajo a la gente, al mozo, a la mucama y al pueblo, a la fábrica de alfajores”. La emblemática fábrica, que llegó a emplear a 18 personas, hoy cuenta con menos de seis.

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En cuanto al estado de las instalaciones, el intendente fue categórico: “Hay dos hoteles que están impecables, están listos para trabajar, porque en el tiempo de Lammens él arregló algunos hoteles. El uno le falta el 15% que hizo como departamentos por dentro, que son de tres o cuatro estrellas. Pero después hay hoteles como el cinco, como el seis, que están totalmente destruidos”.

Servicios desbordados y recursos en caída

El impacto de la crisis no se limita a la pérdida de fuentes de trabajo. Según Rivarola, el sistema de salud local atraviesa un colapso inédito: “Hicimos un hospital el año pasado, donde tendríamos 20, 30 personas por día y ahora estamos teniendo entre 75 y 100 personas por día, no solamente de Embalse sino de los pueblos aledaños y de algunas comunas. Entonces es como que te desborda la situación”.

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A la presión de la demanda social se suma la asfixia financiera. Rivarola explicó: “De la coparticipación me entraron $220 millones, de Nación le bajaron la coparticipación a las provincias y la provincia nos tuvo que bajar a nosotros. Tengo $330 millones por mes en sueldos, tengo que sacar todos los meses crédito en el Banco de Córdoba para poder pagar los sueldos a los chicos que ganan miseria también. ¿Cómo puede ser?”.

El intendente Mario Rivarola reconoció el esfuerzo de los trabajadores municipales que cobran sueldos bajos en medio de una recaudación insuficiente (Infobae en Vivo)

En ese sentido, remarcó que el municipio debe recurrir a préstamos para cubrir salarios, en un contexto donde la recaudación local no alcanza y las transferencias nacionales se reducen mes a mes.

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El costo humano y la autocrítica de la política

Lejos de victimizarse, el jefe comunal asumió la dificultad de gestionar en este contexto sin esconder la carga personal: “Estoy muy triste. No me da el cuerpo. No sé qué hacer. Te juro que no duermo, no como”.

Al mismo tiempo, hizo autocrítica sobre su rol y el de toda la dirigencia: “Siempre uno tiene autocrítica porque se confunde un montón. En autocrítica está bueno que escuchemos los vecinos y donde nos equivocamos, que prestemos atención, que nos están marcando el camino”.

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En su mensaje final, Rivarola apuntó a la necesidad de reconstruir el vínculo entre política y sociedad: “Estamos más preocupados por ver de ser influencer que de solucionar los problemas del día a día de la gente. Con esto digo la educación, el trabajo, la seguridad, el sentido común que tenemos nosotros. Lo único que necesito es que le den laburo a la gente”.

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