Salud

Por qué el bienestar emocional es un factor clave para la prevención de enfermedades crónicas, según la ciencia

Desarrollar la capacidad de reconocer y expresar sentimientos favorece la empatía, la resiliencia y la integración social. Cómo ponerlo en práctica, de acuerdo con la Clínica Mayo y la Asociación Americana de Psicología (APA)

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El bienestar emocional mejora la salud mental y física al reducir riesgos de enfermedades crónicas y fortalecer el sistema inmunológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bienestar emocional es la capacidad de comprender y gestionar las propias emociones, un factor esencial para la salud mental y el manejo positivo de los desafíos cotidianos. Este equilibrio influye tanto en la estabilidad interna como en el desempeño académico y profesional, además de impactar en la calidad de las relaciones interpersonales.

Según la Asociación Americana de Psicología (APA), el bienestar emocional implica identificar los sentimientos, relacionarlos con los comportamientos diarios y responder de manera adecuada ante situaciones de estrés o desacuerdo. Requiere aceptar las emociones propias, aprender de los errores y practicar una comunicación honesta, lo que fortalece los vínculos sociales y favorece la resiliencia frente a las adversidades.

El fortalecimiento del bienestar emocional facilita la toma de decisiones reflexivas y la adaptación ante cambios o dificultades. De acuerdo con la Clínica Mayo, desarrollar esta capacidad genera empatía, fomenta la expresión saludable de emociones y motiva la búsqueda de apoyo en momentos críticos, lo que contribuye a establecer relaciones personales más profundas y respetuosas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El bienestar emocional optimiza el desempeño académico y laboral al favorecer la productividad, la motivación y la capacidad de adaptación al estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener un alto nivel de bienestar emocional tiene efectos positivos tanto en la salud física como mental. Una adecuada gestión de las emociones puede fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la calidad del sueño, además de reducir la incidencia de síntomas relacionados con el estrés, como la presión arterial alta, cambios de peso, dolores de cabeza y fatiga, según informa la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El bienestar emocional también contribuye a la prevención de enfermedades crónicas y mejora la capacidad de respuesta ante situaciones de presión. A nivel mental, incrementa la autoestima, la confianza y la capacidad de recuperación después de contratiempos. Las personas con buen bienestar emocional suelen mostrar mayor resiliencia y presentan un menor riesgo de ansiedad y depresión.

Beneficios en las relaciones y el desempeño

El desarrollo del bienestar emocional mejora la calidad de las relaciones personales y la integración en la comunidad. Quienes practican una comunicación abierta suelen establecer lazos más sólidos con su entorno y afrontar los conflictos de manera constructiva, lo que incrementa la empatía.

Dos mujeres de mediana edad sentadas frente a frente en un café. Una viste suéter azul, la otra chaqueta burdeos, con una taza de café y un vaso de agua en la mesa.
Según la APA, identificar y gestionar las emociones fortalece las relaciones personales y reduce la incidencia de ansiedad o depresión (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito laboral y educativo, el bienestar emocional se traduce en mayor motivación, rendimiento y colaboración. Según la APA, permite gestionar la presión cotidiana, aportando beneficios directos a la productividad y a la satisfacción con el trabajo o los estudios. Equipos de trabajo y ambientes escolares se benefician especialmente de personas capaces de regular sus emociones. El impacto del bienestar emocional también se refleja en el compromiso social, la responsabilidad y la contribución positiva al entorno inmediato.

Un nivel bajo de bienestar emocional eleva el riesgo de síntomas físicos y psicológicos. Problemas como dolores de cabeza, insomnio y alteraciones digestivas o inmunológicas pueden aparecer cuando las emociones no se gestionan adecuadamente. Además, la probabilidad de desarrollar enfermedades cardíacas o infecciones puede aumentar, según advierte la OMS.

En el plano mental, la falta de bienestar emocional incrementa el riesgo de ansiedad, depresión y abuso de sustancias. El aislamiento, las dificultades para expresar necesidades y los conflictos frecuentes deterioran las relaciones personales y afectan el ambiente laboral. El descenso en el rendimiento profesional o académico constituye una consecuencia directa: surgen problemas de concentración, menor productividad y un aumento del riesgo de agotamiento, malas decisiones y dificultades para trabajar en equipo.

Estrategias para fortalecer el bienestar emocional

Terapia freepik
Buscar ayuda profesional de salud mental resulta fundamental ante emociones negativas persistentes que afectan la calidad de vida (Crédito: Freepik)

Existen diversas estrategias para mejorar el bienestar emocional. La atención plena (mindfulness) facilita el reconocimiento y la gestión de las emociones en el presente, favoreciendo respuestas equilibradas ante situaciones de estrés. La práctica regular de ejercicio físico, el descanso adecuado y una alimentación saludable benefician tanto la salud emocional como la física, según la Clínica Mayo.

Mantener vínculos de apoyo y buscar el acompañamiento de familiares, amigos o miembros de la comunidad refuerza el sentido de pertenencia y proporciona sostén en momentos difíciles. Técnicas de respiración, actividades creativas o la escritura de un diario pueden ayudar a controlar el estrés y canalizar las emociones.

Establecer metas alcanzables y equilibrar el tiempo entre responsabilidades y descanso previene el agotamiento. Si las emociones negativas persisten o interfieren con la vida diaria, la recomendación de la Asociación Americana de Psicología es recurrir a un profesional de la salud mental. Buscar ayuda especializada resulta fundamental cuando la tristeza, la ansiedad o el desaliento dificultan recuperar la estabilidad y el bienestar personal.

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