La Fiscalía dominicana mantiene bajo investigación a toda la patrulla vinculada a la muerte de Darlin Mercado

Un oficial de la Policía Nacional es escoltado por agentes de DICRIM e INGRIM, con las manos esposadas, en una escena de detención en República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todos los integrantes de la patrulla policial que participó en el operativo donde falleció el joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes, de 19 años, permanecen bajo investigación por parte del Ministerio Público, confirmó el procurador fiscal de Santo Domingo Oeste, magistrado Edward López Ulloa, en declaraciones recogidas por el medio Acento.

Durante una comparecencia ante la prensa, López Ulloa informó que los agentes involucrados en el operativo realizado en el sector Guajimía han sido suspendidos de sus funciones, y que la indagatoria se amplió para incluir a todos los miembros de la patrulla que estuvo presente en el incidente.

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“Los miembros de la patrulla están bajo investigación. Conforme avancen las pruebas, se verificará si serán imputados o no”, precisó el fiscal.

El funcionario explicó que actualmente son “tres o cuatro” los agentes adicionales que, junto al cabo José Francisco M. H., están siendo investigados y aclaró que la pesquisa analiza la conducta individual de cada uno para determinar si corresponde imputarles cargos.

“Hay que verificar la conducta de cada uno de ellos y determinar si pueden ser o no sometidos también”, puntualizó López Ulloa, ante el medio.

Edward López Ulloa, procurador fiscal de Santo Domingo Oeste, afirmó al medio dominicano Acento que todos los integrantes de la patrulla policial involucrada en el operativo realizado el pasado 3 de junio, donde murió el joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes, permanecen bajo investigación. El hecho a consternado a la República Dominicana por el abuso que cometen los elementos de la Policía Nacional, lo que ha llevado al Senado a la aprobación de una reforma policial./ (Acento)

En la misma intervención, el fiscal dirigió un mensaje a los habitantes de Guajimía, Herrera, y zonas cercanas, con el objetivo de llamar a la calma ante las protestas surgidas tras el fallecimiento de Mercado Reyes. “Pido que confíen en las autoridades y en el Ministerio Público”, dijo.

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“Desde el primer momento, la procuradora general de la República ha estado pendiente y dando las instrucciones necesarias. Este hecho no quedará impune. Si se realizan manifestaciones, que no sean violentas; la violencia no resuelve nada”, agregó el funcionario.

Al ser consultado sobre la decisión de declarar el caso como complejo, el procurador sostuvo que la medida busca garantizar el tiempo necesario para practicar todas las experticias técnicas y recabar las pruebas pertinentes.

“La complejidad se declara para disponer de tiempo suficiente para todas las experticias, análisis de video, recolección de pruebas y para establecer si otros policías tienen responsabilidad penal. Por eso se declaró complejo”, explicó López Ulloa.

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El asesinato de Darlin Emmanuel Mercado Reyes en Herrera llevó a Luis Abinader a exigir justicia y condenar la actuación de la Policía Nacional./ (Redes Endelson Méndez)

El fiscal agregó que la posibilidad de que existan más personas sometidas dependerá de los resultados de la investigación. Además, aclaró que la inclusión de la Policía Nacional en el proceso respondió a una solicitud de la parte querellante, observación que, según el medio Acento, fue confirmada por el juez de la causa.

Datos generales del caso y contexto

El caso cobró notoriedad nacional tras conocerse la muerte de Darlin Enmanuel Mercado Reyes, ocurrida durante un operativo policial en el sector Guajimía, en Santo Domingo Oeste. El hecho causó conmoción en República Dominicana y provocó manifestaciones de repudio tanto de la ciudadanía como de autoridades locales y nacionales.

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El 8 de julio, un juez de República Dominicana dictó un año de prisión preventiva contra el cabo José Francisco M. H. como medida de coerción, tras determinar indicios suficientes de su participación en el deceso de Mercado Reyes. El joven, de 19 años, recibió un disparo mortal durante el operativo, situación que generó pronunciamientos públicos de funcionarios y del propio presidente de la República, Luis Abinader.

El asesinato de Darlin Mercado ha llevado al Senado dominicano ha impulsar una reforma que endurece sanciones y regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional./(Foto: Policía Nacional República Dominicana)

El mandatario manifestó su indignación por lo ocurrido y calificó de “animal” al cabo responsable del hecho, en un mensaje difundido a través de las redes oficiales de la Policía Nacional. “No hay justificación para este tipo de accionar por parte de ningún miembro de la Policía Nacional”, expresó el mandatario, subrayando la gravedad de los hechos y la decisión de impulsar una investigación exhaustiva.

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Por el momento, el caso sigue bajo investigación por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional, con la expectativa de que se determinen todas las responsabilidades penales que correspondan. Las autoridades insisten en que el proceso se llevará a cabo con transparencia y que no habrá impunidad para los responsables, de acuerdo con los reportes de Acento.