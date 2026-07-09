Guatemala: La policía captura a Jorge Barahona Orellana por el caso del asesinato de Claudina Velásquez

Un hombre con camisa a cuadros es escoltado por varios individuos vestidos con uniformes oscuros y gorras. La acción transcurre en el interior de un edificio con escaleras, pasillos y áreas de espera con sillas azules y papeleras metálicas. Múltiples personas con teléfonos móviles graban el procedimiento. El personal uniformado acompaña al hombre mientras se desplaza por las instalaciones. Crédito Canal Antigua

La captura de Jorge Barahona Orellana por el caso del asesinato de Claudina Isabel Velásquez Paiz reactivó este jueves una causa que permaneció dos décadas sin avances decisivos y que hoy sigue bajo reserva judicial, mientras Guatemala aún espera la extradición de otros señalados detenidos en Estados Unidos.

De acuerdo con publicaciones de medios locales, el proceso se desarrolla en el Juzgado de Mayor Riesgo “D”, donde la audiencia de primera declaración fue programada para el 9 de julio y a puerta cerrada.

La orden de aprehensión contra Barahona Orellana había sido emitida el 11 de junio de 2025 por la jueza Abelina Cruz Toscano por asesinato, obstaculización a la acción penal y falso testimonio.

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Barahona Orellana llegó a la Torre de Tribunales con la intención de atender una citación y, según se conoció en el expediente, sus abogados habían presentado un memorial para que pudiera comparecer ante la judicatura y resolver su situación legal.

Agentes de la Policía Nacional Civil ejecutaron la captura al verificar que tenía vigente la orden judicial, reportan el Diario La Hora y el Diario Soy502.

La diligencia tiene un alcance limitado: notificarle formalmente los motivos de su detención y ponerlo a disposición del órgano jurisdiccional competente. Por la reserva decretada, no se conocerán públicamente los elementos de investigación ni el detalle de las imputaciones que formulará el Ministerio Público.

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Capturan en EEUU a exfutbolista implicado en el asesinato de Claudina Isabel Velasques, ocurrido en 2025.

La causa sigue abierta y aún faltan capturas y extradiciones

Con la detención de Barahona Orellana, todavía sigue pendiente la situación de Pedro Julio Samayoa Moreno, Zully Moreno Barbier y Eduardo Alejandro Samayoa Moreno, detenidos en Estados Unidos hace mes y medio. También continúa sin ser localizada Dalia Liseth Palma Herrarte, exesposa de Eduardo Samayoa, cuyo paradero sigue sin conocerse.

Pedro Samayoa, su madre y su hermano fueron arrestados a comienzos de junio en Georgia y permanecen bajo custodia en el Stewart Detention Center.

La publicación indicó, con base en registros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que los tres figuran con reportes activos y acusaciones por asesinato, obstaculización a la acción penal y falso testimonio.

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El futuro legal de esos tres detenidos todavía no está definido. Hasta ahora no existe confirmación oficial sobre eventuales procesos de extradición, aunque su privación de libertad coincide con una etapa de supervisión internacional sobre Guatemala por el manejo histórico del caso.

Barahona Orellana fue identificado además como exesposo de Zully Moreno Barbier, madre del exfutbolista Pedro Samayoa. La investigación lo ubica entre los posibles partícipes en el asesinato de la joven, ocurrido en 2005.

El crimen de 2005 derivó en una condena internacional contra Guatemala

Claudina Isabel Velásquez Paiz era una estudiante de derecho de 19 años cuando desapareció la madrugada del 12 de agosto de 2005 después de asistir a una fiesta.

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Las autoridades se negaron entonces a recibir de inmediato la denuncia de desaparición con el argumento de que debían transcurrir 24 horas, y su cuerpo fue encontrado al día siguiente con señales de violencia extrema y un impacto de bala.

Un hombre con traje extiende su mano para tocar un retrato enmarcado de una mujer sonriente, mientras dos mujeres lo acompañan en un evento con una pancarta al fondo. (Redes Sociales )

El caso se convirtió en un punto de inflexión para la justicia guatemalteca. En 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Guatemala por su responsabilidad internacional al no investigar el crimen con la debida diligencia y por recurrir a estereotipos de género durante la pesquisa.

Esa sentencia obligó al país a crear el mecanismo de búsqueda inmediata conocido como Alerta Isabel-Claudina. También mantuvo bajo observación internacional la obligación estatal de demostrar avances concretos en la investigación y en la sanción de los responsables.

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De acuerdo con La Hora, durante años Samayoa y su familia no figuraron oficialmente entre los sospechosos, y el giro judicial llegó en 2025, cuando el Juzgado de Mayor Riesgo “D” emitió órdenes de captura nacionales e internacionales contra integrantes de ese entorno familiar. Al no ser localizados en ese momento, el tribunal los declaró en rebeldía.

La audiencia de Barahona Orellana se realiza con acceso restringido y con resguardo en el ingreso al juzgado para impedir la entrada de prensa y personas ajenas al proceso. El avance inmediato del expediente dependerá de lo que resuelva el órgano jurisdiccional sobre su situación jurídica.

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