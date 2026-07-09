El posteo de Benicio Guyot, el hijo de Ernestina Pais, a 13 días de su muerte: “Te extraño”

A poco más de 10 días de la muerte, el joven se subió a las tablas por primera vez y la recordó en sus redes sociales (Video: Instagram)

A 13 días de la trágica muerte de Ernestina Pais, el impacto de la pérdida sigue resonando en su entorno más cercano, especialmente en la vida de su hijo, Benicio Guyot. El joven, único heredero de la periodista, ha encontrado en el arte y en las redes sociales formas de canalizar y compartir el duelo, mostrando la dimensión personal y pública que adquiere la memoria de su madre en este contexto.

La muerte de Ernestina ocurrió en un accidente ferroviario con una formación del tren de La Costa. El suceso generó conmoción tanto en el ámbito periodístico como en el artístico, y dejó una marca indeleble en su círculo íntimo.

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Benicio eligió el escenario teatral para reencontrarse, de algún modo, con la memoria de su madre. El miércoles por la noche, fue protagonista de una obra de teatro, permitiéndose pisar el mismo espacio donde su mamá dedicó buena parte de su vida profesional. La elección de ese lugar no resultó casual: el teatro fue un ámbito que la actriz y conductora habitó y que marcó profundamente a su familia. Luego de la función, el joven compartió algunos videos de la experiencia y decidió publicar una foto que resume el vínculo afectivo con su madre, reforzando el lazo entre el arte, la familia y el duelo.

Benicio, hijo de Ernestina Pais, comparte dos fotografías junto a su madre en un posteo de recuerdo

Tras la función, Guyot compartió una tierna foto junto a su madre. En las imágenes se los puede ver en diferentes etapas de la infancia del joven: las sonrisas y miradas de complicidad que intercambiaron durante años. “Te extraño”, fue todo lo escribió el joven en la imagen junto a un emoji de corazón roto.

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Esta no es la primera vez que Benicio usa las redes para recordar a su madre. Al enterarse de las triste noticia el joven publicó un posteo en sus redes sociales que, con una honestidad sin adornos, reconstruyó el vínculo que lo unía a su madre y el vacío que deja su partida. Lo acompañó con una foto de archivo: Ernestina sentada en un sillón oscuro, con un vestido de rayas coloridas y el pelo negro largo y ondulado, con una sonrisa serena. En primer plano, un Benicio pequeño, de cabello rubio y rizado, sostiene varios autitos de juguete con las manos.

“Hay cosas que me encantaría decirte que se las llevará la eternidad. Hay momentos dentro de mí que mi cerebro jamás olvidará”, arrancó Benicio, antes de detenerse en uno de los rasgos que más extrañará de ella. “Tus te amo pegajosos y constantes, los voy a tener siempre muy cerquita. Creo que no hubo un solo día donde no haya escuchado, con esa voz tan peculiar que tenías, un te amo hijo”, escribió.

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El primer posteo que hizo Benicio tras la muerte de su madre (Instagram)

El joven también trazó un retrato de la mujer detrás de la figura pública. “Nunca pretendiste ser algo que no eras. Siempre tuviste pasión por todo lo que hiciste, algo que muchos mueren sin sentir y vos lo hacías con toda plenitud”, señaló.

Luego vino la confesión más íntima del texto, la que habla de un amor que Benicio reconoce no haber sabido expresar en vida. “Estabas llena de alegría. Yo era tu todo y aunque me costaba admitírtelo y quizá nunca lo hice, vos el mío también”, escribió.

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El posteo también subrayó la coherencia de Ernestina con sus convicciones. “Eras muy clara con tus ideales, deseos y goles. Tus rebeldías tenían propósito porque siempre luchaste por hacer que todo lo que toques o alcances, mejore”, recordó su hijo.

Benicio también describió la particularidad de este duelo: la imposibilidad de escapar a la presencia de su madre en todos lados. “Tu ida no es como una común. Me aparecés en la tele, en las noticias, en los foros. Escapar esta pérdida va a ser difícil”, escribió.

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El cierre del texto enumeró, uno por uno, los recuerdos con los que Benicio eligió quedarse de su madre. “Con esa sonrisa de cachete a cachete que podía iluminar hasta la habitación más oscura, te voy a recordar. Con esa carcajada que se escuchaba desde la otra punta de la casa, te voy a recordar. Con esas ansias de verme bien a pesar de todos mis errores, te voy a recordar. Con esa niña que vivía en tu interior, te voy a recordar”, escribió.