Honduras contará con nuevo hospital en Puerto Cortés

El financiamiento del hospital de Puerto Cortés queda respaldado por un programa del Gobierno de Dinamarca

El presidente Nasry Asfura suscribió un convenio con la empresa española Dominion para construir el nuevo Hospital de Puerto Cortés.

El proyecto incluye diseño, financiamiento, construcción, equipamiento, puesta en funcionamiento y mantenimiento del centro médico, cuya entrada en operación está prevista para 2028.

Durante el acto, se informó que la obra busca ampliar la capacidad de atención en Puerto Cortés y comunidades cercanas. El hospital tendrá una infraestructura de 15 mil metros cuadrados distribuidos en dos niveles de 7,500 metros cuadrados cada uno. También contará con un área de estacionamiento para 150 vehículos.

El representante de Dominion, Jaime Valderrama, explicó que el centro asistencial dispondrá de 140 camas de hospitalización y otras 60 destinadas a servicios de emergencia, recuperación y áreas especializadas.

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La obra incorporará tecnología médica, espacios funcionales y condiciones para la atención de pacientes. Según Valderrama, el proyecto también incluye acompañamiento técnico y mantenimiento durante los dos años posteriores a su entrada en funcionamiento.

Cómo será el financiamiento

De acuerdo con la información proporcionada durante la firma del convenio, el financiamiento del proyecto estará respaldado por un programa del Gobierno de Dinamarca destinado a iniciativas de carácter social.

Los recursos serán canalizados a través de una institución financiera alemana, mientras que la Secretaría de Finanzas de Honduras actuará como contraparte nacional dentro del proceso.

El financiamiento del Hospital de Puerto Cortés estará respaldado por un programa social del Gobierno de Dinamarca y canalizado por una institución financiera alemana.

Durante el encuentro con el mandatario hondureño, Valderrama se refirió al interés de Asfura por los aspectos técnicos y operativos del proyecto, entre ellos la construcción, el equipamiento, el mantenimiento y la coordinación institucional.

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“Nos sorprendió el nivel de detalle con el que el presidente quiso conocer los diferentes componentes del proyecto. Quiso profundizar en la construcción, el equipamiento, el mantenimiento y la coordinación con las instituciones involucradas”, expresó Valderrama.

El representante de la compañía española añadió que el seguimiento institucional será un elemento clave para que la obra avance conforme a lo planificado.

El desarrollo de este proyecto cobra relevancia debido al crecimiento poblacional y la demanda constante de servicios médicos en la zona norte del país, una región donde Puerto Cortés cumple un papel estratégico por su actividad económica, industrial y portuaria.

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El nuevo centro asistencial permitirá ampliar la capacidad instalada y brindar una alternativa de atención más cercana para pacientes que actualmente deben desplazarse hacia otros municipios en busca de servicios especializados.

Además de la atención hospitalaria, la nueva infraestructura representa una oportunidad para fortalecer áreas complementarias del sistema de salud, como los servicios de diagnóstico, atención de emergencias, recuperación y especialidades médicas.

La obra del Hospital de Puerto Cortés busca ampliar la capacidad de atención en Puerto Cortés y comunidades cercanas.

Así mismo la incorporación de equipamiento moderno permitirá mejorar los procesos de atención y facilitar que los profesionales de la salud cuenten con mejores herramientas para responder a las necesidades de los pacientes.

Las autoridades indicaron que la ejecución de este tipo de proyectos requiere una coordinación permanente entre las instituciones nacionales y los organismos internacionales que participan en el financiamiento y acompañamiento técnico.

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Con esto obra explicaron las autoridades de país es garantizar que la obra cumpla con los estándares establecidos, que su operación sea sostenible en el tiempo y que se convierta en un referente de atención médica para la población de Puerto Cortés y sus alrededores.