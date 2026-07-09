Salud

10 beneficios del jugo de limón comprobados por la ciencia

Fuentes médicas como WebMD y Harvard reportan que una mayor ingesta de cítricos se vincula con mejor presión arterial y perfil lipídico, aunque la evidencia citada es heterogénea y no prueba efectos directos

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Vaso de limonada con hielo y rodaja de limón; limones enteros y limones cortados por la mitad sobre una mesa de madera con luz del sol.
Los flavonoides y la vitamina C del jugo de limón se asocian con beneficios para la salud cardiovascular y con menor riesgo de hipertensión - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A lo largo de los años, el jugo de limón se ha convertido en un aliado frecuente en la alimentación diaria gracias a su riqueza en vitamina C y compuestos antioxidantes. Numerosos estudios recientes han respaldado científicamente los beneficios de esta fruta, señalando su impacto positivo en la salud general y la prevención de diversas enfermedades.

Según lo reportado por WebMD, el consumo regular de jugo de limón contribuye tanto a fortalecer el sistema inmunológico como a mejorar el metabolismo, posicionándolo como un complemento valioso en la dieta cotidiana.

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Por otro lado, investigaciones citadas por Northwestern Medicine destacan el papel del jugo de limón en la hidratación, el apoyo a la digestión y la protección frente a cálculos renales, gracias a su contenido de ácido cítrico. Estas propiedades, respaldadas por fuentes de referencia en el ámbito de la nutrición y la salud, muestran que el jugo de limón ofrece mucho más que sabor, aportando beneficios tangibles y comprobados por la ciencia moderna.

10 beneficios del jugo de limón comprobados por la ciencia

Manos exprimiendo medio limón sobre un vaso de agua con una rodaja y hielo. Dos limones enteros, uno cortado y un cuchillo sobre tabla de madera.
El ácido cítrico del jugo de limón ayuda a prevenir cálculos renales al aumentar el citrato en la orina - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos estudios y entidades científicas han avalado los beneficios del jugo de limón para la salud, respaldando sus efectos positivos a través de investigaciones y revisiones clínicas. A continuación, se presentan diez efectos respaldados por fuentes oficiales y científicas como WebMD, Northwestern Medicine, National Institutes of Health (NIH), y Frontiers in Nutrition.

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1. Refuerza el sistema inmunológico

El jugo de limón es una fuente rica de vitamina C, nutriente esencial que estimula la producción de glóbulos blancos y fortalece la respuesta inmunitaria. Según WebMD y NIH, el consumo regular ayuda a reducir la duración de resfriados y mejora la defensa contra infecciones.

2. Promueve la salud cardiovascular

Diversos estudios han demostrado que los flavonoides y la vitamina C presentes en el limón ayudan a mantener vasos sanguíneos saludables, reducir la presión arterial y disminuir el colesterol LDL. Frontiers in Nutrition y la Harvard T.H. Chan School of Public Health han reportado que una mayor ingesta de cítricos se asocia con menor riesgo de accidente cerebrovascular e hipertensión.

3. Previene la formación de cálculos renales

El ácido cítrico del jugo de limón incrementa la cantidad de citrato en la orina, lo que disminuye la formación de cristales de oxalato de calcio, responsables de la mayoría de los cálculos renales. La National Kidney Foundation recomienda el consumo diario de jugo de limón como medida preventiva.

4. Mejora la absorción de hierro

El jugo de limón incrementa la absorción de hierro de los alimentos de origen vegetal, ayudando a prevenir la anemia, según WebMD y NIH. La vitamina C convierte el hierro en una forma más biodisponible para el organismo.

5. Favorece la digestión

La combinación de ácido cítrico y compuestos presentes en el jugo de limón estimula la secreción de jugos gástricos y bilis, facilitando la digestión y el vaciamiento gástrico. Northwestern Medicine indica que puede mejorar el tránsito intestinal y prevenir el estreñimiento.

6. Contribuye a la hidratación

Al saborizar el agua, el jugo de limón facilita el consumo de líquidos, ayudando a mantener una hidratación adecuada. Northwestern Medicine subraya que muchas personas incrementan su ingesta de agua al añadir limón, beneficiando todas las funciones corporales.

7. Actúa como antioxidante

La vitamina C y los flavonoides del jugo de limón son potentes antioxidantes que protegen las células del daño causado por los radicales libres, lo que puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas, según Frontiers in Nutrition.

8. Contribuye al control de peso

El consumo de jugo de limón puede aumentar la sensación de saciedad y reducir el apetito, ayudando en el control de peso. Estudios mencionados por WebMD y Frontiers in Nutrition indican que el agua con limón puede ser útil para quienes buscan reducir la ingesta calórica.

9. Mejora la salud de la piel

La vitamina C apoya la producción de colágeno, esencial para la regeneración y elasticidad de la piel. NIH y WebMD destacan que el consumo regular puede favorecer una piel más saludable y retrasar los signos del envejecimiento.

10. Apoya la salud metabólica

Los compuestos del limón pueden ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre y mejorar la sensibilidad a la insulina. Frontiers in Nutrition y WebMD citan investigaciones que relacionan los cítricos con una mejor salud metabólica y menor riesgo de diabetes tipo 2.

Las contraindicaciones de tomar jugo de limón

Aunque el jugo de limón ofrece múltiples beneficios, existen contraindicaciones y precauciones:

Erosión dental: El alto contenido de ácido cítrico puede desgastar el esmalte dental si se consume en exceso.

Problemas gástricos: Puede agravar la acidez estomacal, úlceras o gastritis.

Interacciones medicamentosas: Puede interferir con ciertos medicamentos, especialmente los que requieren niveles estables de pH gástrico.

Northwestern Medicine y WebMD recomiendan consumirlo diluido y evitar el contacto prolongado con los dientes.

Limones enteros, limones partidos por la mitad, limones en rodajas y gotas de agua se disponen sobre una tabla de madera.
El jugo de limón favorece la digestión al estimular los jugos gástricos y puede mejorar el tránsito intestinal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor nutricional del jugo de limón

El jugo de limón se destaca por su alto contenido de vitamina C, antioxidantes y compuestos vegetales como los flavonoides. Una porción de 100 ml aporta aproximadamente:

Vitamina C: 35-40 mg (60% del valor diario recomendado)

Potasio: 120 mg

Folato: 20 mcg

Calorías: 22 kcal

Carbohidratos: 6 g

No contiene grasas ni proteínas en cantidades relevantes y es bajo en sodio. Su perfil nutricional lo convierte en una opción saludable para complementar la dieta.

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