La cafeína no genera energía, sino que bloquea la adenosina y posterga la señal de cansancio hasta que aparece el crash de cafeína - (Imagen ilustrativa infobae)

El café es la bebida más consumida del mundo después del agua, pero la ciencia lleva años demostrando que la energía que aporta es, en realidad, una ilusión bioquímica.

La cafeína no genera energía: bloquea la adenosina, la molécula que le indica al cerebro que está cansado. Cuando ese bloqueo cesa, la fatiga acumulada regresa de golpe.

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Romper ese ciclo es posible, y los expertos en cronobiología, neurociencia y medicina del sueño han identificado una serie de hábitos que elevan los niveles de vitalidad de forma sostenida y sin efectos secundarios.

10 hábitos saludables para empezar el día con energía sin depender del café

1. Despertar a la misma hora todos los días

La constancia en el horario de despertar es la base de cualquier rutina energizante. Un estudio publicado en la revista Sleep Medicine Reviews en 2024 confirmó que mantener un horario de despertar estable —incluso los fines de semana— estabiliza el ritmo circadiano, mejora la calidad del sueño y optimiza el estado de alerta durante el día.

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La doctora Victoria Revell, profesora de fisiología circadiana de la Universidad de Surrey, señaló que las disrupciones en los horarios de sueño se asocian con cambios negativos en el estado de ánimo, el rendimiento cognitivo y la salud metabólica. Los especialistas recomiendan mantener el horario de despertar dentro de una ventana de 30 minutos para maximizar los beneficios.

2. Exponerse a la luz solar en los primeros minutos del día

Salir a la luz natural dentro de la primera hora tras despertar es uno de los hábitos con mayor respaldo científico para elevar la energía. La luz solar matutina activa fotorreceptores especializados en la retina que envían señales directas al núcleo supraquiasmático (NSQ), el reloj maestro del cerebro ubicado en el hipotálamo. Ese proceso dispara la producción de serotonina —el neurotransmisor asociado al estado de ánimo y la alerta— y suprime la melatonina, la hormona del sueño.

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Despertar a la misma hora todos los días estabiliza el ritmo circadiano, mejora el sueño y sostiene el estado de alerta sin depender del café - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en BMC Public Health en octubre de 2025, con 1.762 adultos, encontró que cada 30 minutos adicionales de exposición solar antes de las 10 de la mañana se asociaban con una reducción de 23 minutos en el punto medio del sueño, un indicador directo de la alineación del ritmo circadiano. La luz exterior en un día nublado puede alcanzar entre 10.000 y 25.000 lux, muy por encima de los 300 a 500 lux típicos de una habitación iluminada artificialmente. Con 15 a 30 minutos de exposición matutina es suficiente para obtener la mayoría de los beneficios circadianos, según los investigadores.

3. Hidratarse antes de cualquier otra cosa

Durante el sueño, el cuerpo pierde líquidos sin posibilidad de reponerlos. Llegar a la mañana con una deshidratación leve —de apenas entre el 1% y el 2% del peso corporal— es suficiente para deteriorar la función cognitiva, reducir los niveles de energía e impactar negativamente el estado de ánimo, según investigaciones del Laboratorio de Rendimiento Humano de la Universidad de Connecticut.

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Beber agua al despertar, antes del café o cualquier otra bebida, activa el metabolismo y mejora la función cerebral. Un estudio de 2025 publicado en el Journal of Nutrition señaló que consumir 473 mililitros de agua al levantarse puede aumentar el metabolismo y el rendimiento cognitivo en torno a un 15%.

4. Retrasar el café al menos 90 minutos

Quienes no puedan prescindir del café por completo pueden adoptar una estrategia que la neurociencia respalda: postergar su consumo entre 90 y 120 minutos después de despertar. La razón es hormonal. El cortisol —la hormona que promueve la vigilia— alcanza su pico natural en las primeras horas de la mañana.

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Consumir cafeína durante ese pico no solo es redundante, sino que puede interferir con la producción natural de cortisol y generar una mayor dependencia a largo plazo, según el neurocientífico Andrew Huberman, de la Universidad de Stanford, cuya investigación sobre ritmos circadianos ha sido ampliamente citada en publicaciones especializadas. Esperar a que el cortisol comience a descender maximiza el efecto estimulante del café y reduce el posterior “crash” de cafeína.

La luz solar en la primera hora de la mañana activa el reloj biológico, eleva la serotonina y reduce la melatonina para aumentar la energía - (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Hacer ejercicio moderado por la mañana

El movimiento matutino es uno de los activadores de energía más eficaces documentados por la ciencia. Patrick O’Connor, profesor de kinesiología de la Universidad de Georgia, explicó que entre 20 y 60 minutos de ejercicio de intensidad moderada producen una mejora consistente en la sensación de energía en comparación con el reposo.

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El mecanismo es celular: el esfuerzo físico estimula la producción de más mitocondrias en las células musculares —las estructuras que convierten la glucosa y el oxígeno en combustible—, lo que aumenta la capacidad energética del organismo. Las doctoras Toni Golen y Hope Ricciotti, editoras de Harvard Women’s Health Watch, añadieron que el ejercicio también mejora la circulación del oxígeno en el cuerpo, lo que permite que este funcione de forma más eficiente. Un estudio de 2024 publicado en Frontiers in Psychology confirmó que los entrenamientos matutinos breves mejoran la toma de decisiones y reducen el estrés.

6. Desayunar con proteínas y fibra

Lo que se come al despertar determina en gran medida cómo se comporta la energía durante las siguientes horas. Un desayuno rico en proteínas —entre 20 y 35 gramos— estabiliza la glucemia y previene el bajón de media mañana que suele asociarse al consumo de carbohidratos refinados o azúcares.

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Una investigación publicada en el American Journal of Clinical Nutrition demostró que los desayunos con alto contenido proteico reducen la actividad cerebral en las regiones asociadas a la motivación por la comida y mejoran la calidad de la dieta durante el resto del día. Un estudio danés de 2024 añadió que un desayuno proteico aumenta la saciedad y mejora la concentración. Huevos, yogur griego, frutos secos o legumbres son opciones que combinan proteína y fibra para una liberación sostenida de energía.

7. Practicar técnicas de respiración o meditación breve

Cinco minutos de práctica de atención plena o respiración consciente al inicio del día producen cambios medibles en el cerebro. Una investigación publicada en Psychiatry Research: Neuroimaging encontró que ocho semanas de práctica regular de mindfulness generaron cambios estructurales en regiones cerebrales asociadas a la memoria, la regulación del estrés y la toma de perspectiva. Incluso sesiones de cinco minutos mostraron mejoras en la atención y la regulación emocional frente a grupos de control.

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Beber agua al despertar mejora la función cognitiva, activa el metabolismo y ayuda a evitar la fatiga asociada a la deshidratación leve - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La técnica de respiración 4-7-8 —inhalar durante 4 segundos, retener 7 y exhalar 8— activa el sistema nervioso parasimpático, reduce la ansiedad matutina y aumenta el flujo de oxígeno al cerebro. La doctora Nina Vasan, especialista en bienestar mental, señaló al medio HuffPost que integrar aunque sea cinco minutos de meditación en la rutina diaria tiene un impacto directo sobre los niveles de energía.

8. Evitar las pantallas durante los primeros 30 minutos

Revisar el teléfono al despertar activa los circuitos de alerta del cerebro de forma caótica, antes de que el sistema nervioso haya completado su transición natural al estado de vigilia. El doctor Russell Foster, experto en ritmos circadianos de la Universidad de Oxford, advirtió que el verdadero problema de las pantallas matutinas no es la luz azul, sino el contenido: las notificaciones, las redes sociales y los correos electrónicos generan ansiedad y elevan el cortisol de forma desordenada.

Un estudio de la Universidad Flinders de Australia publicado en 2024 encontró que el uso del teléfono a primera hora de la mañana fomenta la ansiedad y el pesimismo. Retrasar el uso de dispositivos al menos 30 minutos tras despertar permite que los mecanismos naturales de energía actúen sin interferencias.

9. Tomar una ducha fría o terminar la ducha con agua fría

La exposición al agua fría tiene efectos fisiológicos documentados sobre la energía y el estado de alerta. La investigación publicada en el Journal of Thermal Biology encontró que las duchas frías mejoran la función de las células inmunitarias y tienen efectos antiinflamatorios similares a los del ejercicio.

Además, la exposición al frío eleva los niveles de norepinefrina —un estimulante natural— de forma considerable. Los participantes de los estudios reportaron sentirse más activos, alertas y menos estresados tras el contacto con agua fría. Basta con terminar la ducha habitual con 30 segundos de agua fría para obtener parte de estos beneficios, según los especialistas.

10. Planificar el día la noche anterior

La claridad mental al despertar depende también de lo que se hace antes de dormir. Tener las tareas del día organizadas desde la víspera elimina la carga cognitiva que consume energía en las primeras horas de la mañana.

La investigación en neurociencia publicada en Neurobiology of Aging encontró que las tareas cognitivas desafiantes a primera hora del día aumentan la reserva cognitiva y retrasan el deterioro relacionado con la edad. Identificar la tarea más importante del día la noche anterior y abordarla durante las primeras horas —cuando la fuerza de voluntad está en su punto más alto, según investigaciones de 2025 en Neuroscience— eleva en un 32% la tasa de éxito en su ejecución, de acuerdo con esos estudios.

Retrasar el café entre 90 y 120 minutos después de despertar aprovecha mejor el cortisol y reduce la dependencia de la cafeína - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las contraindicaciones de tomar café

El café no es perjudicial por sí mismo, pero su consumo excesivo activa una cadena de efectos secundarios que van desde molestias digestivas hasta riesgos cardiovasculares. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) fija en 400 miligramos de cafeína al día —equivalentes a tres o cuatro tazas de café— el umbral a partir del cual la mayoría de los adultos sanos comienza a experimentar efectos negativos. Un estudio presentado en el Congreso ACC Asia 2024, en Delhi, India, confirmó que superar ese límite de forma crónica —al menos cinco días por semana durante más de un año— altera el sistema nervioso autónomo, eleva la frecuencia cardíaca y aumenta la presión arterial de forma sostenida en personas aparentemente sanas, según advirtió la doctora Nency Kagathara, del Hospital Médico Zydus, autora principal de la investigación.

Las contraindicaciones más documentadas abarcan acidez y reflujo gástrico, insomnio, ansiedad, palpitaciones y dolores de cabeza. La revisión publicada en PubMed Central en junio de 2025, Caffeine Consumption Patterns, Health Impacts, and Media Influence, señaló que la cafeína en exceso interfiere con el sueño REM —la fase de recuperación emocional— y puede elevar los niveles de cortisol de forma crónica, con efectos negativos sobre la respuesta inmunitaria. La FDA advierte además que las formas concentradas de cafeína en polvo o líquido pueden alcanzar niveles tóxicos con cantidades mínimas: una cucharadita de polvo equivale a unas 28 tazas de café.

La dependencia es otro riesgo reconocido. El organismo desarrolla tolerancia progresiva a la cafeína, lo que obliga a consumir cantidades crecientes para obtener el mismo efecto estimulante. Al interrumpir su ingesta de forma abrupta, aparecen síntomas de abstinencia como cefaleas, fatiga e irritabilidad.

La Clínica Mayo recuerda que la cafeína puede interactuar con ciertos medicamentos y agravar condiciones como la ansiedad o los trastornos convulsivos, y recomienda una reducción gradual del consumo para minimizar esos efectos.

Retrasar el café entre 90 y 120 minutos después de despertar aprovecha mejor el cortisol y reduce la dependencia de la cafeína - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿El café genera más energía?

La cafeína no genera energía: bloquea la señal de cansancio. A lo largo del día, las células consumen adenosín trifosfato (ATP) para realizar sus funciones y dejan como subproducto una molécula llamada adenosina, que se acumula en el cerebro y se une a los receptores A1 y A2A de las neuronas para inducir somnolencia.

La cafeína tiene una estructura molecular lo suficientemente similar a la de la adenosina como para ocupar esos mismos receptores sin activarlos, bloqueando así la señal de fatiga. “La cafeína no crea energía. Esencialmente, pulsa el botón de silencio de la somnolencia”, explicó el neurocientífico Matthew Walker, de la Universidad de California en Berkeley, cuyas investigaciones sobre el sueño son referencia en la literatura científica especializada.

El problema es que la adenosina sigue acumulándose mientras el bloqueo está activo. Cuando el hígado metaboliza la cafeína y esta abandona los receptores, toda la adenosina represada los ocupa de golpe, lo que produce el llamado crash de cafeína: la caída brusca de energía que sobreviene cuando el efecto estimulante se agota. Ese bajón impulsa a consumir más café, perpetúa el ciclo y profundiza la tolerancia. Un estudio publicado en Frontiers in Behavioral Neuroscience concluyó que los efectos de la cafeína sobre el rendimiento cognitivo y el estado de ánimo disminuyen con el tiempo en consumidores habituales, al punto de que el café deja de proporcionar el impulso original y pasa a ser una necesidad para funcionar en la línea de base.

Ese mecanismo explica por qué la cafeína no puede reemplazar al sueño. La adenosina acumulada durante horas de vigilia no desaparece con el café: solo queda en espera. Investigadores de la plataforma científica LMNT Science, con base en estudios publicados en ScienceDirect, precisaron que el bloqueo de los receptores A1 y A2A genera una elevación relativa de neurotransmisores estimulantes como la dopamina y la norepinefrina, lo que produce la sensación de alerta y concentración. Pero esa respuesta es temporal y proporcional a la deuda de sueño acumulada: cuanto mayor es el cansancio real, más pronunciado es el rebote al cesar el efecto de la cafeína.