Salud

Por qué dormir con el aire acondicionado puede afectar la nariz y el descanso

Cuando la humedad interior cae por debajo del 30%, la mucosa nasal pierde eficiencia y aumenta la probabilidad de irritación, ardor y congestión durante la noche. Claves para reducir el impacto

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La mucosa de la nariz pierde capacidad para filtrar, humidificar y calentar el aire cuando el ambiente es demasiado frío o seco - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir con aire acondicionado en modo calefacción se relaciona con sequedad e irritación nasal. Especialistas advierten que el aire caliente y la baja humedad pueden inflamar las vías respiratorias y dificultar la eliminación de mucosidad, sobre todo en personas con alergias o sinusitis, y empeorar el descanso nocturno.

El uso de aire acondicionado durante la noche en modo calefacción se volvió habitual en muchos hogares durante los meses fríos. Sin embargo, el cambio sostenido del microclima interior —con temperaturas más altas y menos humedad relativa— puede afectar de manera directa a la mucosa nasal, que cumple funciones clave: filtrar, humidificar y acondicionar el aire antes de que llegue a los pulmones. Cuando el ambiente se vuelve demasiado seco, la nariz pierde eficiencia como barrera y aumenta la probabilidad de molestias persistentes al dormir y al despertar.

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Según los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), una humedad ambiental por debajo del 30% puede resecar las membranas mucosas, alterar su función de defensa y aumentar la vulnerabilidad a infecciones respiratorias leves. En ese marco, la Mayo Clinic advierte que la exposición a aire interior seco puede intensificar síntomas como congestión, sequedad de garganta y boca seca, con impacto en el descanso nocturno, especialmente en personas con sensibilidad respiratoria.

Por qué la calefacción del aire acondicionado reseca la nariz y agrava síntomas

Una mujer en la cama de noche, con pijama gris, sopla su nariz con un pañuelo de papel. A su izquierda, un velador blanco encendido, una caja de pañuelos y un vaso de agua.
La baja humedad relativa en ambientes con aire acondicionado puede provocar sequedad, irritación nasal, congestión y hemorragias en personas sensibles - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema no se limita a “sentir el aire caliente”: lo determinante suele ser el descenso de la humedad relativa en habitaciones cerradas.

En un dormitorio calefaccionado durante horas, la mucosa nasal puede perder parte de la humedad que necesita para funcionar bien, lo que favorece irritación, ardor, costras y, en algunos casos, sangrado nasal. Además, cuando la mucosa se inflama, puede dificultarse el drenaje y la eliminación natural de secreciones, lo que incrementa la sensación de nariz tapada durante la noche.

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En personas con rinitis alérgica, sinusitis o cuadros respiratorios crónicos, ese contexto puede amplificar síntomas ya presentes: estornudos, picazón, tos seca y molestias en la garganta. A su vez, la congestión nocturna puede favorecer ronquidos y despertares, lo que deteriora la calidad del sueño.

Desde una perspectiva preventiva, las recomendaciones de la American Academy of Allergy, Asthma & Immunology sobre el umbral de humedad funcionan como guía práctica: cuando el dormitorio se mantiene de forma sostenida por debajo de ese nivel, la probabilidad de sequedad mucosa aumenta, con efectos directos sobre nariz y garganta.

Filtros, alérgenos y aire recirculado: el factor mantenimiento

Primer plano de una persona en cama sonándose la nariz enrojecida con un pañuelo blanco. Al fondo, se ven una caja de pañuelos y una lámpara.
El mantenimiento deficiente del aire acondicionado y los filtros sucios favorecen la presencia de polvo, bacterias y alérgenos en el aire interior - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro punto relevante es que el uso del aire acondicionado en calefacción no solo modifica el nivel de humedad: también implica recirculación de aire. Si el equipo no tiene un mantenimiento adecuado, los filtros pueden acumular polvo, polen u otros irritantes que, al volver al ambiente, pueden empeorar síntomas en personas predispuestas.

En ese sentido, la Mayo Clinic enfatiza la importancia de reducir irritantes y de cuidar las condiciones del aire interior cuando hay síntomas respiratorios o alergias. En la práctica, esto se traduce en medidas sencillas: evitar que la salida de aire apunte directo a la cama, revisar el estado de filtros y, si el ambiente queda muy seco, considerar estrategias para sostener una humedad más estable durante la noche.

Cuando la molestia es persistente —por ejemplo, sequedad intensa, congestión marcada, dolor facial o sangrado recurrente—, el cuadro puede requerir evaluación clínica: no solo por el uso del equipo, sino porque puede coexistir una condición de base que esté potenciando los síntomas.

Según la Universidad de Harvard, mantener una buena calidad del aire interior y un nivel de humedad entre 30% y 50% ayuda a reducir la incidencia de irritaciones y complicaciones respiratorias, especialmente en épocas de uso sostenido de calefacción o aire acondicionado.

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