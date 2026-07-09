Una figura de España se metió en la polémica sobre el gol anulado de Egipto contra Argentina: su contundente sentencia

El defensor de la selección de España opinó sobre la infracción sancionada sobre Lisandro Martínez que derivó en el segundo gol de Egipto, el cual fue anulado vía VAR

Pau Cubarsí, joven central de la selección española, opinó sobre una de las polémicas recientes del Mundial 2026: el gol anulado de Egipto frente a Argentina. Mientras las miradas se mantienen fijas en la recta final del torneo y los cuartos de final, el defensor del Barcelona se tomó un momento para hablar sobre la jugada y un sueño personal que lo acompaña desde niño: enfrentar a Lionel Messi.

Todo surgió durante su paso por Radio Marca, donde la charla, en un tono distendido, derivó hacia el arbitraje del encuentro entre Argentina y Egipto. La pregunta, lanzada en medio de una conversación futbolera, buscaba conocer la impresión de Cubarsí sobre la acción que generó discusión en redes sociales. “Creo que es todo legal. Al final vi que la falta era clara por el pisotón y tampoco vi ninguna acción que fuera así muy polémica”, respondió de manera directa.

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Más allá de la coyuntura arbitral, el defensor viene siendo una de las revelaciones del certamen. Su rendimiento en la zaga española ha sido consistente y su discurso se mantiene alineado con el de un grupo que prioriza el trabajo colectivo. “La línea defensiva está muy bien, pero tanto los delanteros como los medios nos ayudan a defender y lo hacen más fácil”, explicó. El objetivo de España, según sus palabras, permanece intacto: “Tenemos un objetivo en mente, que es ganar el Mundial y vamos a ir a por ello”.

La conversación no se detuvo en la actualidad. Consultado sobre la evolución de la selección desde el debut, Cubarsí subrayó la capacidad de adaptación del equipo tras el empate inicial con Cabo Verde. “Ya sabemos que el primer partido siempre es complicado, coger ritmo después de un año sin jugar juntos. Empezar de nuevo un Mundial siempre es complicado, y después hemos ido cogiendo ritmo, nos hemos ido adaptando y ahora estamos muy bien”, relató. El vestuario, según describió, ha permanecido unido frente a las dudas externas y se enfoca únicamente en el próximo rival. “No nos fijamos en nada más que en Bélgica y en los cuartos”, insistió, eludiendo distracciones.

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Pau Cubarsí comparte su visión sobre el arbitraje tras la consulta en Radio Marca, eludiendo controversias y priorizando el juego limpio

En el plano individual, Cubarsí también tuvo palabras para sus compañeros. De Lamine Yamal destacó su aporte al ritmo y la generación de juego, más allá de las anotaciones. “La ansiedad por marcar y asistir no la veo; la veo por hacer jugar bien al equipo, para que tenga ritmo, creemos ocasiones y, sobre todo, para ganar”, afirmó. Sobre Pedri, recalcó su tranquilidad y la importancia de mantener la personalidad en los momentos decisivos. El zaguero, que también reconoció la importancia de Ferrán Torres en el grupo pese a las críticas, se mostró confiado en el aporte de todos los convocados.

El futuro cercano aparece marcado por la expectativa de un duelo ante Bélgica, pero la imaginación de Cubarsí vuela más lejos. “Si podemos tener una final contra Messi sería espectacular, porque significaría que estaríamos en la final y más cerca de ganarla. Y si puede ser contra Messi, que es uno de mis ídolos desde siempre, sería magnífico”, confesó en otra entrevista con La Vanguardia. La idea de cubrir a Messi en una instancia decisiva lo motiva y lo conecta con sus recuerdos de infancia, cuando seguía al astro argentino desde casa. “No, pero tendría que estar atento al cien por cien, porque no sabes por dónde te va a salir”, reconoció sobre la dificultad de enfrentarlo.

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Lejos de buscar protagonismo, Cubarsí mantiene un perfil bajo y evita distraerse con reconocimientos individuales. No se detiene en estadísticas ni en menciones a los onces ideales del torneo. Su prioridad es clara: contribuir desde la tranquilidad y la confianza del grupo. “Quiero estar tranquilo, hacer mi juego, dar lo máximo para mi equipo, tener la confianza del míster y de los jugadores, e intentar hacerlo lo mejor posible”, puntualizó.

En medio de la vorágine del Mundial, el central español se permite soñar. Cuando le consultaron qué imagen visualiza al pensar en el desenlace del torneo, no dudó: “Levantando la Copa”. La concentración, sin embargo, sigue puesta en el próximo desafío.

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