Ignorar las señales de agotamiento puede aumentar el riesgo de enfermedades crónicas: cómo identificarlas

Las señales del cuerpo ante el estrés funcionan como una alerta temprana para prevenir daños en la salud física y mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el cuerpo comienza a enviar señales, rara vez lo hace en vano. Las señales del cuerpo funcionan como una alerta temprana: advierten que algo no anda bien y que es momento de frenar todo y reflexionar sobre el propio bienestar.

Ignorar estos avisos puede tener consecuencias que se extienden más allá del cansancio o el mal humor momentáneo. Según especialistas en salud física y mental, prestar atención a estos síntomas es clave para evitar daños más profundos y para mantener el equilibrio entre la vida personal, laboral y emocional.

El organismo utiliza manifestaciones físicas, cambios en el ánimo y alteraciones en los hábitos cotidianos como formas de comunicar que necesita un respiro. Estas advertencias no solo permiten anticipar problemas de salud, sino que también constituyen una oportunidad para reajustar rutinas antes de que el estrés o el agotamiento se vuelvan crónicos. Entender y escuchar estos mensajes es fundamental para preservar la salud integral y evitar que pequeños desajustes deriven en complicaciones mayores.

El agotamiento mental suele manifestarse con ánimo decaído, problemas de concentración y pérdida de interés en actividades cotidianas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversas investigaciones recientes refuerzan la importancia de atender de manera temprana las señales físicas y emocionales que el cuerpo emite frente al estrés. Un estudio publicado en 2025 en la revista científica PubMed Central destaca que el desarrollo de la conciencia interoceptiva, es decir, la capacidad de percibir y comprender las sensaciones internas, facilita la identificación precoz de síntomas de agotamiento y malestar. Según los autores, reconocer estas manifestaciones favorece la regulación emocional, ayuda a prevenir la cronificación del estrés y contribuye a mantener el equilibrio entre la salud física y mental.

Cambios emocionales y señales mentales

Reconocerlos es uno de los primeros pasos para identificar que el cuerpo y la mente necesitan una pausa. Los especialistas advierten que el agotamiento mental suele manifestarse con ánimo decaído, mayor ansiedad y dificultades para concentrarse. La doctora Gerda Maissel describe a Time Magazine que “el estado de ánimo puede verse afectado”, y que es común experimentar bucles de pensamientos y olvidos frecuentes, una sensación de no poder recordar cosas o de no encontrar el nombre de algo.

Además, el estrés persistente puede impedir disfrutar actividades que antes resultaban placenteras. Cuando el interés por los pasatiempos desaparece, o las ganas de leer un libro o terminar un proyecto se esfuman, es una señal clara de que el organismo está demandando atención. Según Maissel, quienes necesitan un descanso suelen dejar de lado incluso hábitos básicos de autocuidado, como el ejercicio o una alimentación adecuada.

Cuando el cuerpo se debilita, está enviando una señal de cansancio y agotamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sobrecarga mental también suele expresarse como una incapacidad para afrontar problemas, tanto grandes como pequeños. Se puede experimentar lo que Maissel denomina “desequilibrio”, una sensación de estar en una balanza constantemente descompensada, donde “al final muchas cosas se irán cayendo”. Este tipo de agotamiento se acompaña de llanto fácil, arrebatos emocionales y dificultad para tomar decisiones sencillas, síntomas que reflejan la presión sostenida a nivel mental y emocional.

Cuando el cuerpo necesita descanso, la mente puede dar señales como el aumento de la irritabilidad, el retraimiento social y la pérdida de interés en actividades cotidianas. Estas señales mentales no deben subestimarse: constituyen la manera más directa que tiene el organismo de pedir un alto. Un descanso adecuado puede revertir estos síntomas, restaurando la capacidad de concentración y el bienestar emocional.

Cuáles son los síntomas del cuerpo

Entre las señales más frecuentes que indican la necesidad de un descanso destacan los problemas digestivos, la alteración del sueño, una mayor propensión a enfermarse y la aparición de molestias musculares.

Los dolores estomacales son síntomas de estrés y que el cuerpo envía para frenar por un tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los primeros signos es la afectación del sistema inmunitario, lo que puede traducirse en resfriados frecuentes o enfermedades recurrentes. Ashley Fields, en diálogo con Time Magazine, señala que el estrés “puede debilitarlo, provocando que uno se enferme con más frecuencia”. Una investigación reciente señala que, después de atravesar periodos de alta exigencia, como exámenes o proyectos relevantes, muchas personas experimentan una mayor incidencia de infecciones respiratorias o síntomas físicos una vez que la tensión cede, debido a la alteración de la respuesta inmunológica.

Otra señal clara es el desorden digestivo. El estrés puede provocar malestar estomacal, estreñimiento, indigestión y cambios en el apetito, que pueden derivar en fluctuaciones de peso. Según Fields, el cuerpo acumula tensión muscular en forma de respuesta, lo que no solo afecta el aparato digestivo, sino que también provoca dolores de cabeza, dolor de mandíbula y molestias en la espalda y los hombros.

El sueño alterado es otro síntoma relevante. Muchas personas notan que, pese a dormir las horas habituales, se despiertan agotadas o tienen dificultades para conciliar el sueño.

Sentir habitualmente sueño, a pesar de dormir las horas necesarias, puede ser catalogado como estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este cansancio persistente es una de las señales más claras de que es necesario frenar el ritmo. Una revisión de 2022 analizó cómo el agotamiento laboral afecta la calidad del sueño en trabajadores de sectores críticos. Detectó que el estrés y la fatiga aumentan la dificultad para dormir y la sensación de cansancio al despertar.

Por último, la tensión muscular y las molestias corporales pueden pasar inadvertidas hasta que se toma conciencia de ellas. Dolor de cabeza frecuente, rigidez, dolor en hombros y espalda son respuestas físicas directas al estrés prolongado. Observar conscientemente dónde y cómo se acumula la tensión es fundamental para identificar estos avisos tempranos del organismo.

Efectos y recomendaciones de expertos

Ignorar las señales puede llevar a consecuencias profundas para la salud a largo plazo. El doctor Christopher Thompson, profesor de medicina en la Facultad de Medicina de Harvard, explica que cuando el estrés se vuelve crónico, el cuerpo permanece en “modo de lucha o huida”, liberando continuamente cortisol y adrenalina. Esta situación, tolerable en episodios cortos, resulta perjudicial si se mantiene durante semanas o meses, ya que el cuerpo no se recupera de esos picos, que terminan afectando el funcionamiento general del organismo.

El agotamiento se puede traducir en dolores musculares y en articulaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Thompson señala que el estrés crónico se asocia con hipertensión, enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y artritis. Además, el exceso de cortisol puede favorecer la acumulación de grasa abdominal y el aumento de peso, así como degradar el tejido muscular y reducir el metabolismo. “Es lógico que los niveles crónicamente elevados de cortisol causen muchos problemas, como obesidad, aumento de peso, hipertensión, resistencia a la insulina y diabetes”, afirma el especialista.

Para evitar estos daños, los expertos recomiendan incorporar pausas estratégicas en la rutina diaria. Ashley Fields sugiere dedicar al menos 30 segundos al día para reflexionar sobre el propio estado físico y emocional: “Es como medir el estado de ánimo”, señala. Esto puede ayudar a realizar cambios significativos en el estilo de vida antes de que el estrés desemboque en problemas más graves.

No es necesario reservar largas vacaciones para recuperarse. Según Fields, “dedicar unos minutos al día a un momento de descanso puede marcar la diferencia”: apagar el teléfono por cinco minutos, practicar ejercicios de respiración consciente o simplemente moverse son opciones eficaces.

Jennifer King, subdirectora del Centro de Trauma y Adversidad de la Universidad Case Western Reserve en Cleveland, recomienda intercalar “pausas estratégicas e intencionadas a lo largo del día” y elegir actividades placenteras o divertidas, como una breve sesión de baile, para permitir que el cuerpo “metabolice parte de lo que ha estado consumiendo”.