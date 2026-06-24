Salud

Diálisis diaria corta en casa es mejor para preservar la actividad física

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MARTES, 23 de junio de 2026 (HealthDay News) -- La diálisis diaria corta en casa (SDHD) se asocia con la preservación sostenida de la actividad física, una mejor recuperación postdiálisis y un mejor sueño en comparación con la hemodiálisis convencional en centro (ECC), según un estudio publicado en línea el 18 de junio en Kidney360.

Natalia-Guillemina Target, M.D., de Pôle Santé du Confluent en Francia, y sus colegas compararon la SDHD con la ICHD convencional durante 12 meses en un estudio que incluyó a 152 pacientes (82 SDHD y 70 ICHD).

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Los investigadores encontraron que los pacientes con TDA tenían niveles de actividad un 28 % más altos al inicio (6.673 frente a 4.768 pasos al día), manteniéndose la diferencia durante el seguimiento. Se observó una actividad física significativamente menor en pacientes con ICHD en los días de diálisis, mientras que se mantuvieron patrones estables en pacientes con SDHD. En la SDHD se observó una mayor duración del sueño (hasta 405 minutos/día), mientras que en la ICHD se observó una duración menor (hasta 202 minutos/día). En SDHD, el tiempo sedentario se mantuvo consistentemente más bajo y el tiempo de recuperación tendía a ser más corto (60 frente a 120 minutos). A pesar de anemia y control metabólico similares, se observaron menores β2-microglobulinas prediálisis y marcadores nutricionales preservados en la SDHD.

"En conjunto, estos hallazgos apoyan la SDHD como una modalidad centrada en el paciente con posibles beneficios clínicos y de calidad de vida, lo que justifica una evaluación más amplia e investigación adicional", escriben los autores.

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Un autor trabajaba para Physidia.

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