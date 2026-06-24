Salud

Entrenamiento de fuerza en la mediana edad vinculado a un menor riesgo de diabetes

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MARTES, 23 DE JUNIO DE 2026 (HealthDay News) -- El entrenamiento de fuerza puede desempeñar un papel importante en la reducción del riesgo de diabetes tipo 2.

"Este estudio destaca la importancia del entrenamiento de resistencia y el ejercicio", dijo la Dra. Shirin Jaggi, endocrinóloga de Northwell Health en Great Neck, Nueva York, quien revisó los hallazgos.

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"Hemos visto en el pasado que el ejercicio y la actividad física han desempeñado un papel clave en la prevención de la diabetes tipo 2", añadió en un comunicado de prensa, "Pero lo que estamos viendo específicamente ahora con el estudio es que el entrenamiento de resistencia juega un componente clave para ayudar a prevenir la prediabetes y la diabetes tipo 2."

Investigadores que siguieron a más de 143.000 adultos estadounidenses durante hasta 19 años encontraron que las personas que practicaban entrenamiento de resistencia de forma constante tenían tasas significativamente más bajas de diabetes tipo 2.

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En comparación con quienes no realizaron entrenamiento de resistencia, los adultos que realizaron al menos dos horas a la semana tuvieron un riesgo un 27% menor de desarrollar la enfermedad.

El mayor beneficio se observó entre las personas que mantuvieron entrenamiento de resistencia durante toda la mediana edad, reduciendo su riesgo en un 42%.

El estudio --publicado el 22 de junio en JAMA Network Open-- también encontró que el riesgo de diabetes era más bajo entre las personas que combinaban entrenamiento de fuerza regular con los niveles recomendados de ejercicio aeróbico y comportamientos sedentarios limitados, como ver televisión.

Aunque una hora o más de entrenamiento de resistencia por semana cumple con las directrices de salud pública, Jaggi dijo que los resultados sugieren que la consistencia a largo plazo puede importar más que el volumen por sí solo.

"Ya sean 30 minutos,  una hora o dos, una vez que lo consigues, es importante mantener la regularidad", dijo.

Los autores del estudio, dirigidos por el Dr. Tianyue Zhang de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zheijiang en China, recomiendan incluir el entrenamiento de resistencia en las directrices de prevención de la diabetes.

Más información

UCLA Health ofrece más información sobre entrenamiento de resistencia y prediabetes.

FUENTE: HealthDay TV, 23 de junio de 2026

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