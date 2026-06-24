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Psoriasis vinculada a la alteración de algunos dominios del sueño

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MARTES, 23 de junio de 2026 (HealthDay News) -- La mayor actividad de la enfermedad de psoriasis (PsO) se asocia de forma independiente con el deterioro en determinados dominios del sueño, pero no con la calidad global del sueño, según un estudio publicado en línea el 29 de mayo en el Journal of Clinical Medicine.

Damiano Currado, M.D., de la Facultad de Biomedicina del Campus de la Universidad de Roma, y sus colegas investigaron la relación entre la actividad de la enfermedad de PsO y la calidad del sueño, y evaluaron si la gravedad de la enfermedad predice de forma independiente la latencia del sueño y la disfunción diurna. El análisis incluyó 136 pacientes consecutivos con PsO.

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Los investigadores encontraron que los participantes presentaban predominantemente baja actividad de la enfermedad (el área y el índice de gravedad medianos de la psoriasis [PASI] eran 2). La puntuación mediana global del Índice de Calidad del Sueño de Pittsburgh (PSQI) fue de 5, mostrando un deterioro del sueño en el límite. Los pacientes con PASI ≥10 mostraron una latencia de sueño significativamente peor y mayor disfunción diurna. No hubo diferencias significativas en las puntuaciones globales de PSQI. Una puntuación PASI ≥10 se asoció de forma independiente con un aumento de la latencia del sueño (β = 0,95) y disfunción diurna (β = 2,52) al ajustar por factores de confusión.

"Estos hallazgos destacan la importancia de evaluar las alteraciones del sueño específicas de dominio y apoyan la integración de los resultados del sueño en un enfoque holístico y centrado en el paciente para el manejo de la PsO", escriben los autores.

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