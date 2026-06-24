Mensajes en el portal de pacientes se duplican, los médicos se enfrentan a un aumento de la carga de trabajo

MARTES, 23 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Más de 1 de cada 10 estadounidenses utiliza ahora portales de pacientes y aplicaciones de salud para comunicarse con su médico, según un nuevo estudio.

Los mensajes en portales en línea de pacientes más que se duplicaron entre 2020 y 2025, informaron los investigadores el 22 de junio en el Journal of the American Medical Association.

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Al menos el 12% de los pacientes utilizan ahora estos portales seguros para comunicarse con los profesionales sanitarios sobre citas, resultados de pruebas y tratamientos en curso, según el estudio.

"Nuestro estudio muestra que el uso de portales para pacientes, aplicaciones de salud y mensajería es ahora una parte rutinaria de la atención diaria al paciente en todo Estados Unidos, no solo canales secundarios usados ocasionalmente", investiga senior Michal Mankowski, un profesor adjunto de cirugía en la Escuela de Medicina Grossman de NYU, dijo en un comunicado de prensa.

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Este acceso directo a los médicos es una bendición para los pacientes, pero también significa que los médicos tendrán que adaptarse si quieren evitar el agotamiento, dijo la investigadora Dra. Dorry Segev, vicepresidenta de cirugía en la Escuela de Medicina Grossman de la NYU en Nueva York.

"La prestación moderna de servicios sanitarios significa cada vez más que los proveedores de salud tendrán que equilibrar su carga de trabajo digital además de su carga clínica tradicional", afirmó en un comunicado de prensa.

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"El personal clínico necesitará estar formado para dominar las herramientas de mensajería en la atención sanitaria; en el uso de programas de soporte de IA, incluidos chatbots que pueden enmarcar contenido para minimizar su complejidad; y en aprovechar al máximo el tiempo del clínico necesario para la facturación y el asesoramiento en línea", dijo Segev.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron las comunicaciones a través del sistema electrónico de historias clínicas Epic en 2.067 hospitales y 47.100 clínicas entre 2020 y 2025. Durante ese tiempo, se produjeron más de 8.000 millones de interacciones entre pacientes y proveedores.

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Los resultados mostraron que los mensajes de los pacientes se han duplicado desde la pandemia, pasando de un ritmo medio de 2,2 al año a principios de 2020 a 5,4 al año a finales de 2025.

El número de estadounidenses con un historial de salud activo en Epic aumentó de 94 millones en 2020 a 140 millones en 2025, y el 30 % de los pacientes activos con Epic enviaron un mensaje por portal a su médico durante los primeros tres meses de 2025.

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Estos mensajes no han provocado una disminución en las visitas en consulta, que promediaban entre dos y tres al año por paciente, encontraron los investigadores.

Sin embargo, las llamadas telefónicas a consultas médicas sí disminuyeron un 6% durante el periodo del estudio, según los investigadores.

"Estos hallazgos indican que la mensajería asíncrona se ha expandido junto con la atención presencial y telefónica en lugar de sustituirla, lo que ha resultado en un aumento sustancial en el volumen total de comunicación y la carga de trabajo de los clínicos", dice un editorial coescrito por el Dr. Joseph Ross, profesor de la Facultad de Medicina de Yale en New Haven, Connecticut.

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"La bandeja electrónica del clínico ya no es periférica, es central en la práctica contemporánea", concluyó el editorial.

Los sistemas de salud deben reconocer el aumento de estas comunicaciones electrónicas y dar tiempo a los médicos para responder, según el editorial.

"No hacerlo corre el riesgo de trasladar aún más el trabajo no remunerado fuera de horario laboral a los clínicos o de dejar sin respuesta los intentos de los pacientes de contactar con sus propios profesionales", decía.

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Más información

La Asociación Médica Americana tiene más información sobre lo que los médicos quieren que los pacientes sepan acerca de la mensajería en portales.

FUENTES: NYU Langone Health / NYU Grossman School of Medicine, nota de prensa, 22 de junio de 2026; Journal of the American Medical Association, editorial, 22 de junio de 2026

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