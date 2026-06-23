Cuál es el síntoma poco conocido de las alergias estacionales, según la ciencia

La rinitis alérgica se asocia con una mayor incidencia de depresión que la observada en la población general - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las alergias estacionales suelen asociarse de manera inmediata con síntomas como estornudos, picazón ocular y congestión nasal. Sin embargo, existe un efecto menos visible, pero igualmente relevante: los cambios de humor. Durante la temporada alta de polen, muchas personas atraviesan episodios de irritabilidad, ansiedad o sienten un bajón anímico sin identificar de inmediato que estos estados pueden estar vinculados a la rinitis alérgica.

Según una revisión publicada en Current Treatment Options in Allergy, la rinitis alérgica muestra una mayor incidencia de depresión en comparación con la población general. Esta conexión entre las alergias y el estado de ánimo suele pasar desapercibida, aunque afecta la calidad de vida de quienes la padecen.

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Además, un repaso de estudios citados por la revista Women’s Health señaló que, durante los períodos de alto conteo de polen, algunas personas informan un empeoramiento de los síntomas depresivos. Este impacto emocional puede manifestarse con mayor frecuencia y severidad en quienes son más sensibles a los alérgenos, sumándose a las molestias físicas habituales.

En este contexto, la relación entre alergias estacionales y salud mental adquiere relevancia, ya que el malestar sostenido, la dificultad para dormir y la respuesta inflamatoria del organismo pueden influir de manera directa en el bienestar psicológico. Por eso, especialistas insisten en la importancia de reconocer estos síntomas menos evidentes y consultar con profesionales de la salud para abordar tanto los efectos físicos como los emocionales de las alergias.

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Por qué las alergias pueden afectar el estado de ánimo

La respuesta inflamatoria que activan el polen y otros alérgenos puede enviar señales al cerebro y afectar el estado de ánimo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mecanismo detrás de este fenómeno no se explica por una sola causa, aunque el punto de partida está claro: ante la presencia de polen y otros alérgenos, el sistema inmunológico desencadena una respuesta inflamatoria. Este proceso no afecta únicamente a la nariz o los ojos; puede producir una cascada de señales inflamatorias que impactan en el cerebro, según explican los especialistas citados en el artículo.

Una investigación publicada en el British Journal of Hospital Medicine evaluó a 188 pacientes y concluyó que quienes sufrían alergias graves no solo reportaron síntomas depresivos más intensos que aquellos con cuadros leves, sino que también presentaron niveles elevados de biomarcadores inflamatorios. Estos datos refuerzan la noción de que la inflamación sistémica puede influir de manera directa en el estado de ánimo.

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A este mecanismo biológico se añade un factor cotidiano, pero fundamental: el descanso. La falta de sueño está asociada con una peor salud mental, y las alergias tienden a interrumpir el sueño a causa de la congestión, molestias nocturnas o la necesidad de respirar por la boca. Cuando la inflamación se combina con el cansancio acumulado y el malestar persistente, el resultado puede ser un ánimo más propenso a la irritabilidad y la apatía.

Qué hacer si la alergia está impactando en tu ánimo

Las alergias pueden interrumpir el sueño por congestión, molestias nocturnas y respiración bucal, con impacto en la salud mental - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso es revisar el tratamiento. No todas las medicaciones tienen el mismo perfil: el artículo advierte que la difenhidramina puede causar somnolencia y se la vincula con efectos negativos sobre la concentración y la memoria. También recomienda precaución con el montelukast, que tiene advertencia de “caja negra” por posibles efectos adversos sobre la salud mental.

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Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y la Clínica Mayo, estas son las medidas más efectivas para reducir su impacto en la calidad de vida:

Revisar el pronóstico de polen antes de salir y planificar las actividades en consecuencia

Evitar salir en las primeras horas de la mañana, cuando los niveles de polen son más altos

Preferir las salidas por la tarde o después de la lluvia, que limpia el aire de alérgenos

Cambiarse de ropa y ducharse al volver del exterior para no arrastrar polen al hogar

No tender ropa al aire libre durante la temporada de alergias

Mantener las ventanas cerradas en casa y en el auto cuando el conteo de polen es elevado

Usar aire acondicionado con filtros de alta eficiencia y reemplazarlos con regularidad

Incorporar un purificador de aire con filtro HEPA en el dormitorio

Limpiar los pisos con aspiradora equipada con filtro HEPA

Enjuagar los senos nasales con solución salina para eliminar mucosidad y alérgenos

Consultar con un profesional de la salud antes de iniciar o cambiar cualquier esquema de medicación