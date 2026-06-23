Salud

Cuál es el síntoma poco conocido de las alergias estacionales, según la ciencia

La respuesta inflamatoria que activan los alérgenos no se limita a la nariz y los ojos, afirman diversos estudios científicos. Claves para reducir ese impacto en la calidad de vida

Guardar
Google icon
Una persona en casa, a punto de estornudar, se cubre la nariz con un pañuelo, mientras la luz del sol entra por una ventana e ilumina el polvo en el aire.
La rinitis alérgica se asocia con una mayor incidencia de depresión que la observada en la población general - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las alergias estacionales suelen asociarse de manera inmediata con síntomas como estornudos, picazón ocular y congestión nasal. Sin embargo, existe un efecto menos visible, pero igualmente relevante: los cambios de humor. Durante la temporada alta de polen, muchas personas atraviesan episodios de irritabilidad, ansiedad o sienten un bajón anímico sin identificar de inmediato que estos estados pueden estar vinculados a la rinitis alérgica.

Según una revisión publicada en Current Treatment Options in Allergy, la rinitis alérgica muestra una mayor incidencia de depresión en comparación con la población general. Esta conexión entre las alergias y el estado de ánimo suele pasar desapercibida, aunque afecta la calidad de vida de quienes la padecen.

PUBLICIDAD

Además, un repaso de estudios citados por la revista Women’s Health señaló que, durante los períodos de alto conteo de polen, algunas personas informan un empeoramiento de los síntomas depresivos. Este impacto emocional puede manifestarse con mayor frecuencia y severidad en quienes son más sensibles a los alérgenos, sumándose a las molestias físicas habituales.

En este contexto, la relación entre alergias estacionales y salud mental adquiere relevancia, ya que el malestar sostenido, la dificultad para dormir y la respuesta inflamatoria del organismo pueden influir de manera directa en el bienestar psicológico. Por eso, especialistas insisten en la importancia de reconocer estos síntomas menos evidentes y consultar con profesionales de la salud para abordar tanto los efectos físicos como los emocionales de las alergias.

PUBLICIDAD

Por qué las alergias pueden afectar el estado de ánimo

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La respuesta inflamatoria que activan el polen y otros alérgenos puede enviar señales al cerebro y afectar el estado de ánimo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mecanismo detrás de este fenómeno no se explica por una sola causa, aunque el punto de partida está claro: ante la presencia de polen y otros alérgenos, el sistema inmunológico desencadena una respuesta inflamatoria. Este proceso no afecta únicamente a la nariz o los ojos; puede producir una cascada de señales inflamatorias que impactan en el cerebro, según explican los especialistas citados en el artículo.

Una investigación publicada en el British Journal of Hospital Medicine evaluó a 188 pacientes y concluyó que quienes sufrían alergias graves no solo reportaron síntomas depresivos más intensos que aquellos con cuadros leves, sino que también presentaron niveles elevados de biomarcadores inflamatorios. Estos datos refuerzan la noción de que la inflamación sistémica puede influir de manera directa en el estado de ánimo.

A este mecanismo biológico se añade un factor cotidiano, pero fundamental: el descanso. La falta de sueño está asociada con una peor salud mental, y las alergias tienden a interrumpir el sueño a causa de la congestión, molestias nocturnas o la necesidad de respirar por la boca. Cuando la inflamación se combina con el cansancio acumulado y el malestar persistente, el resultado puede ser un ánimo más propenso a la irritabilidad y la apatía.

Qué hacer si la alergia está impactando en tu ánimo

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las alergias pueden interrumpir el sueño por congestión, molestias nocturnas y respiración bucal, con impacto en la salud mental - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso es revisar el tratamiento. No todas las medicaciones tienen el mismo perfil: el artículo advierte que la difenhidramina puede causar somnolencia y se la vincula con efectos negativos sobre la concentración y la memoria. También recomienda precaución con el montelukast, que tiene advertencia de “caja negra” por posibles efectos adversos sobre la salud mental.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y la Clínica Mayo, estas son las medidas más efectivas para reducir su impacto en la calidad de vida:

  • Revisar el pronóstico de polen antes de salir y planificar las actividades en consecuencia
  • Evitar salir en las primeras horas de la mañana, cuando los niveles de polen son más altos
  • Preferir las salidas por la tarde o después de la lluvia, que limpia el aire de alérgenos
  • Cambiarse de ropa y ducharse al volver del exterior para no arrastrar polen al hogar
  • No tender ropa al aire libre durante la temporada de alergias
  • Mantener las ventanas cerradas en casa y en el auto cuando el conteo de polen es elevado
  • Usar aire acondicionado con filtros de alta eficiencia y reemplazarlos con regularidad
  • Incorporar un purificador de aire con filtro HEPA en el dormitorio
  • Limpiar los pisos con aspiradora equipada con filtro HEPA
  • Enjuagar los senos nasales con solución salina para eliminar mucosidad y alérgenos
  • Consultar con un profesional de la salud antes de iniciar o cambiar cualquier esquema de medicación

Temas Relacionados

AlergiasEnfermedades respiratoriasdepresiónNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Aumento de casos de tuberculosis en Argentina: qué dicen los últimos datos del Ministerio de Salud

Los registros hasta la semana 22 de 2026 contabilizaron 133 notificaciones más que en el mismo tramo de 2025, según el Boletín Epidemiológico

Aumento de casos de tuberculosis en Argentina: qué dicen los últimos datos del Ministerio de Salud

Los 5 hábitos cotidianos en la cocina que más incendios provocan, según una experta

Susan McKelvey, responsable de la Asociación Nacional de Protección contra estos siniestros, identificó las prácticas más frecuentes que elevan el riesgo de fuego, lesiones y muertes en el hogar. Cómo evitarlos

Los 5 hábitos cotidianos en la cocina que más incendios provocan, según una experta

La regla “no negociable” de Stanford: 5 acciones cotidianas que promueven longevidad y bienestar

Una investigadora en epigenética propone un enfoque realista basado en alimentación consciente, actividad regular, relaciones sólidas, propósito vital y disfrute diario como pilares para mejorar la salud física y emocional a largo plazo

La regla “no negociable” de Stanford: 5 acciones cotidianas que promueven longevidad y bienestar

Qué es la regla 60/60, la estrategia recomendada por expertos para cuidar la audición al usar auriculares

La Clínica Cleveland estableció una pauta concreta de volumen y tiempo de uso que, según los especialistas, marca la diferencia entre escuchar sin riesgo y dañar de forma irreversible las estructuras del oído interno

Qué es la regla 60/60, la estrategia recomendada por expertos para cuidar la audición al usar auriculares

Los 5 errores de hidratación más comunes al viajar, tanto en avión como en ruta, y cómo evitarlos

Especialistas alertan que ciertos hábitos durante los traslados pueden favorecer la deshidratación y afectar el bienestar, por lo que recomiendan ajustar rutinas simples y prestar atención a señales tempranas

Los 5 errores de hidratación más comunes al viajar, tanto en avión como en ruta, y cómo evitarlos

DEPORTES

El increíble gol que falló Kane en el empate entre Inglaterra y Ghana: la insólita teoría detrás

El increíble gol que falló Kane en el empate entre Inglaterra y Ghana: la insólita teoría detrás

Robaron de un museo en Madrid la camiseta de un campeón del mundo: “Su ausencia fue detectada durante una revisión rutinaria”

Kempes opinó sobre el presente de Messi y reveló cuál es la mayor virtud de la Selección argentina

Cuáles son las preguntas que más hicieron en EE.UU. en Google para entender las reglas del fútbol durante el Mundial

El llamativo reclamo arbitral de una de las figuras de Austria tras la derrota ante Argentina

TELESHOW

Marcos Carreras, el niño violinista que debutó en el Colón a los 11 años, fue premiado por la Asociación de Críticos Musicales

Marcos Carreras, el niño violinista que debutó en el Colón a los 11 años, fue premiado por la Asociación de Críticos Musicales

Barbie Vélez reveló que una famosa le escribió a su marido, Lucas Rodríguez: “A las zorras hay que ubicarlas”

El enojo de Wanda Nara tras la denuncia de Mauro Icardi por la lesión de su hija: “Él estaba al tanto”

Luisa Albinoni habló de su relación con Carlos Menem: “Me ofreció ser la cara de la revolución productiva y le dije que no”

Fio Giménez mostró su departamento tras separarse de Cachete Sierra: tele sobre sillas y un espejo robado al ex

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos mantiene dos portaaviones en el golfo Pérsico mientras negocia con Irán el acuerdo nuclear definitivo

Estados Unidos mantiene dos portaaviones en el golfo Pérsico mientras negocia con Irán el acuerdo nuclear definitivo

CEPA inaugura nueva terminal de llegadas en el Aeropuerto Internacional de El Salvador con una inversión de $50 millones

A un año del arresto de Pecho de Rata y Gamboa: Costa Rica refuerza su ofensiva contra el crimen organizado

La Corte Suprema de Estados Unidos abrió la vía judicial para que ExxonMobil reclame a Cuba por activos confiscados hace 65 años

La temporada de lluvias en Guatemala deja nueve muertos y 582 emergencias confirmadas