Salud

Cuáles son los beneficios inmediatos que impactan en el cerebro al comenzar a entrenar

Investigadores británicos comprobaron que 12 semanas de ejercicio aeróbico generan mejoras rápidas en la atención y el control ejecutivo en adultos sedentarios

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El estudio de la University College London demuestra que doce semanas de entrenamiento aeróbico generan beneficios cerebrales rápidos en adultos sedentarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente estudio de la University College London (UCL) concluyó que la mejora de la condición física impulsa la liberación de proteínas clave en el cerebro tras el ejercicio, lo que genera efectos inmediatos en la función cognitiva de personas previamente sedentarias.

Metodología y características de la muestra

El estudio, encabezado por la Dra. Flaminia Ronca, reclutó a 30 adultos —23 hombres y siete mujeres— sin actividad física regular en los últimos meses.

El protocolo consistió en un programa de entrenamiento aeróbico de ciclismo, realizado en tres sesiones semanales durante 12 semanas. Para evaluar el impacto fisiológico y cerebral, se tomaron mediciones periódicas del consumo máximo de oxígeno (VO2 máximo), considerado un indicador robusto de la capacidad aeróbica.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los participantes mejoraron su función cognitiva gracias al aumento de proteínas clave como el BDNF tras iniciar ejercicio físico regular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, se analizaron los niveles de factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) antes y después de cada sesión, junto a pruebas de memoria, atención y control ejecutivo.

La investigación incorporó monitoreos de la actividad cerebral en la corteza prefrontal, un área implicada en la toma de decisiones, la regulación emocional y la inhibición de impulsos. Este enfoque permitió identificar cambios específicos en el cerebro vinculados a la mejora de la condición física.

Hallazgos principales y diferenciación de efectos

Al finalizar las 12 semanas, los resultados publicados en la revista Brain Research mostraron que el ejercicio incrementó la liberación de BDNF tras la actividad física intensa, aunque los niveles basales permanecieron estables.

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El protocolo incluyó tres sesiones de ciclismo semanales durante tres meses y monitoreos detallados de consumo de oxígeno y actividad cerebral (Crédito: Freepik)

Esta respuesta fue proporcional a la mejora en el VO2 máximo, lo que sugiere una relación directa entre la capacidad aeróbica y la sensibilidad cerebral a la actividad.

El análisis funcional de la corteza prefrontal reveló que los participantes evidenciaron mejoras en tareas que exigen atención e inhibición de respuestas automáticas. Por el contrario, no se detectaron cambios significativos en la memoria, lo que indica que los beneficios iniciales del entrenamiento aeróbico se focalizan en los dominios ejecutivos del cerebro.

Limitaciones del estudio y consideraciones técnicas

Los autores advierten que el tamaño de la muestra y la restricción a adultos previamente sedentarios limitan la generalización de los resultados a otras poblaciones.

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El tamaño reducido de la muestra y la falta de grupo de control limitan la generalización de los resultados a otras poblaciones y actividades (Crédito: Freepik)

Además, la intervención se centró exclusivamente en el ciclismo, por lo que no es posible extrapolar los efectos a otras formas de ejercicio aeróbico o de resistencia. No se incluyó un grupo de control sin intervención, lo que podría influir en la interpretación de los hallazgos.

La duración de tres meses permitió identificar cambios rápidos, pero no se evaluó el mantenimiento de los efectos a largo plazo. Por ello, los científicos recomiendan nuevas investigaciones que amplíen la muestra, incluyan diferentes actividades deportivas y contemplen seguimientos prolongados para analizar la persistencia de los beneficios.

Comparación con antecedentes internacionales

Estudios realizados en Canadá y Alemania han reportado aumentos en la producción de BDNF tras programas de actividad física en adultos mayores, aunque el presente trabajo destaca por centrarse en adultos jóvenes y de mediana edad sin experiencia previa.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Investigaciones internacionales previas han corroborado el papel del ejercicio en el aumento de BDNF, pero este estudio se enfoca en adultos jóvenes sedentarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el portal de estadísticas Statista, cerca del 40% de la población mundial adulta no realiza suficiente ejercicio, lo que potencia la relevancia de encontrar estrategias efectivas que motiven el cambio de hábitos.

Investigaciones publicadas en la revista médica The Lancet han señalado que la falta de actividad física es un factor de riesgo relevante para el deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas. En ese sentido, los resultados de la UCL aportan evidencia de que la intervención temprana puede tener efectos tangibles en pocos meses.

Implicancias y proyecciones clínicas

La Dra. Flaminia Ronca subraya que la adopción de rutinas aeróbicas personalizadas podría convertirse en una herramienta terapéutica para optimizar la función cerebral en adultos con estilos de vida sedentarios.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Expertos subrayan la necesidad de políticas públicas que promuevan la actividad física para prevenir el deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores prevén que futuras aplicaciones incluyan programas preventivos en centros de salud y clínicas de rehabilitación cognitiva.

La publicación en Brain Research amplía la comprensión de los mecanismos por los cuales el ejercicio físico produce mejoras rápidas y específicas en la función cerebral, y refuerza la necesidad de políticas públicas orientadas a incrementar los niveles de actividad física en la población general.

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