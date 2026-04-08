Los alimentos que recomiendan los expertos para reducir el colesterol y cuidar el corazón

La Mayo Clinic recomienda incluir aguacate, frutos secos y aceite de oliva en la dieta para reducir el colesterol

Diversas investigaciones clínicas han demostrado que la alimentación influye de manera directa en la salud del corazón. Cambiar algunos componentes de la dieta puede marcar una diferencia significativa para quienes buscan alimentos para bajar el colesterol y mejorar la salud cardiovascular, según la Mayo Clinic. Adoptar ciertos alimentos permite reducir los niveles de colesterol en sangre de forma natural. Pequeñas modificaciones en los hábitos diarios pueden traducirse en una menor incidencia de enfermedades cardíacas.

La alimentación desempeña un papel esencial en el control del colesterol. Especialistas de la Mayo Clinic subrayan que la combinación de decisiones dietéticas saludables, actividad física regular y la eliminación de hábitos como el tabaquismo resultan fundamentales para reducir el colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL) y disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas.

Consumir fibra soluble, presente en una variedad de alimentos de origen vegetal, ayuda a limitar la absorción de colesterol en la sangre. Según la Mayo Clinic: “La avena contiene fibra soluble, que reduce el colesterol de lipoproteínas de baja densidad, el colesterol ‘malo’”.

Distintaas opciones en la dieta diaria permiten alcanzar este objetivo, sobre todo cuando se combinan en las comidas principales.

Alimentos ricos en ácidos grasos omega-3

Los pescados grasos son una fuente relevante de ácidos grasos omega-3, nutrientes que contribuyen a reducir los triglicéridos y a proteger el corazón. Según la Asociación Americana del Corazón, se recomienda comer al menos dos porciones a la semana de pescados como salmón, caballa, trucha y atún.

Estos ácidos grasos no disminuyen directamente el colesterol “malo”, pero ayudan a bajar los triglicéridos y a incrementar el colesterol llamado “bueno”. Además, pueden colaborar en reducir la presión arterial y el riesgo de arritmias cardíacas. Desde Mayo Clinic señalan: “Los ácidos grasos omega-3 pueden ayudar a reducir los triglicéridos”.

Los pescados grasos como el salmón y la trucha aportan omega-3, clave para bajar triglicéridos y proteger la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para aprovechar estos beneficios, el pescado debe prepararse horneado o asado, evitando freírlo en grasas poco saludables. Otros alimentos como nueces, linaza y aceite de canola también contienen pequeñas dosis de omega-3, aunque en menor cantidad.

Frutos secos y palta en la dieta para reducir el colesterol

Incluir diariamente frutos secos como almendras y nueces ayuda a regular el colesterol y protege el corazón, según la Mayo Clinic. Se recomienda consumir un puñado al día, solo o en ensaladas, considerando su alto valor calórico.

La palta aporta ácidos grasos monoinsaturados y fibra, ambos vinculados a una mejora de los lípidos sanguíneos. La Mayo Clinic indica que sumar dos porciones semanales puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Este fruto se integra fácilmente en ensaladas o sándwiches y es parte de la dieta mediterránea, reconocida por su beneficio cardiovascular.

Aceite de oliva y esteroles vegetales: aliados en la cocina

Cambiar otros tipos de grasa por aceite de oliva, especialmente extra virgen, apoya la reducción del riesgo de ataques cardíacos y mejora los perfiles de lípidos en sangre. Puede ser usado para saltear verduras, preparar aderezos o como alternativa a la mantequilla.

Sustituir otras grasas por aceite de oliva extra virgen ayuda a prevenir ataques cardíacos y mejora los perfiles lipídicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un metaanálisis publicado en The New England Journal of Medicine asoció el consumo regular de aceite de oliva con una menor incidencia de eventos cardiovasculares. Puede emplearse para saltear verduras, preparar aderezos o sustituir la mantequilla.

Por su parte, los esteroles y estanoles vegetales dificultan la absorción intestinal de colesterol. La Mayo Clinic destaca que consumir margarinas, jugos u otros alimentos fortificados con dos gramos diarios de estos compuestos permite disminuir el colesterol “malo” entre un cinco y un quince por ciento. Aunque no está claro su efecto directo en la prevención de infartos, estos productos complementan una dieta baja en colesterol.

Otros ajustes dietéticos y recomendaciones adicionales

La proteína de suero de leche, presente en lácteos y como suplemento en polvo, está relacionada con la reducción tanto del colesterol como de la presión arterial según investigaciones clínicas.

Disminuir la ingesta de grasas saturadas —encontradas en carnes rojas, mantequilla, quesos y lácteos enteros— resulta fundamental, ya que incrementan el nivel total de colesterol. Limitar estos productos a menos del siete por ciento de la dieta diaria puede reducir el colesterol “malo” en hasta un 10%.

Reducir el consumo de grasas saturadas y eliminar las grasas trans es esencial para disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las grasas trans, reconocibles como “aceite vegetal parcialmente hidrogenado” en los ingredientes, aparecen en algunas margarinas y productos procesados. La Administración de Alimentos y Medicamentos prohibió su uso en alimentos envasados a partir de 2020, debido a su impacto negativo en los valores de colesterol.

Adoptar los alimentos recomendados por la Mayo Clinic debe estar acompañado por otros cambios alimentarios y un estilo de vida saludable, limitando grasas poco saludables para lograr mejoras genuinas en la salud del corazón.