“Nadie me dijo que mi cuerpo y mi mente no se sentirían propios durante tanto tiempo”: Morgan Radford relató la transformación de la maternidad

Morgan Radford comparte en el pódcast Rattled los desafíos físicos y emocionales del posparto y la maternidad

En el pódcast Rattled, conducido por Becky Kennedy, la periodista Morgan Radford compartió cómo la maternidad transformó sus perspectivas sobre el cuerpo, la mente y la identidad. “Nadie me dijo que mi cuerpo y mi mente no se sentirían propios durante tanto tiempo, ni que eso sería solo temporal”, reconoció Radford, y abrió un diálogo que mostró la intensidad y la vulnerabilidad del posparto.

Tras dar a luz, Radford experimentó profundos cambios físicos y emocionales, enfrentando dolor, confusión y la sensación de una nueva identidad. Destacó la importancia de programar con anticipación la cita médica posparto y buscar apoyo familiar. Según aconsejó en el pódcast, la prevención y la planificación son claves para transitar con mayor seguridad el primer periodo tras el nacimiento.

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Cambios de identidad y expectativas en la maternidad

Durante la charla, Becky Kennedy preguntó sobre la vida previa a la maternidad. Radford se definió con “deseo de aventura”, explicando que antes solía tomar decisiones espontáneas, como viajar a París un fin de semana o probar nuevas experiencias sin previo aviso.

Ese estilo de vida cambió radicalmente con la llegada de su hija. Radford relató con humor: “De la noche a la mañana, me volví básica”. Confesó que antes imaginaba la licencia de maternidad como unas “vacaciones pagadas” y hasta planeaba un viaje a Tailandia con su bebé.

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Radford destaca la importancia de anticipar la cita médica posparto para prevenir complicaciones en la salud materna (YouTube: Good Inside)

A nivel interno, la periodista subrayó el golpe a su confianza intelectual. “Mi mente siempre fue mi fortaleza. Me impulsó a donde estoy”, explicó. Tras el parto, la dificultad para concentrarse y la sensación de desorientación resultaron inesperadas: “Nunca imaginé que mi mente no estaría disponible de la misma manera. Nadie me preparó para eso”.

Al principio, Radford reconoció sentir ansiedad y miedo ante la posibilidad de que esos cambios fueran permanentes. Expresó que descubrir su carácter transitorio la ayudó a sobrellevar la etapa. Esta experiencia la llevó a aceptar una identidad renovada y menos atada a la productividad y perfección.

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Recomendaciones para el posparto y apoyo a las madres

Radford compartió que uno de los mayores aprendizajes fue la urgencia de prever el apoyo médico y emocional. “Si pudiera dar un solo consejo sería: reserva la cita con tu ginecóloga o la consultora de lactancia antes de dar a luz”, afirmó en Rattled. Recalcó que es necesario anticipar estas consultas, ya que los contratiempos suelen aparecer antes de la revisión estándar de las 6 semanas.

La experiencia de Radford subraya cómo la presión social y la comparación en redes sociales afectan la autoestima materna

La periodista describió cómo una reacción alérgica a un producto hospitalario provocó un dolor físico intenso, incluso mayor que el parto. Este episodio la obligó a depender del respaldo de su pareja y su padre, quienes gestionaron la cita y ayudaron en casa. Subrayó la importancia de exigir atención oportuna, especialmente para mujeres negras y latinas, quienes a menudo enfrentan más dificultades para acceder a cuidados seguros y comprensivos: “Debemos exigir que nos hagan espacio y nos escuchen”, enfatizó.

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Radford aconsejó a las madres identificar su red de apoyo y pedir referencias antes de necesitar ayuda. “No esperes a necesitar ayuda para buscarla”, insistió. Para ella, la prevención es un acto fundamental de autocuidado.

Durante la entrevista, Becky Kennedy abordó la dificultad de solicitar apoyo. Radford aceptó que la independencia total se vuelve inalcanzable esos días y alentó a otras madres a delegar tareas y permitir que otros las cuiden.

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La maternidad impulsa a Radford a descubrir nuevas fuentes de creatividad y un vínculo inesperado con su hija (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desafíos emocionales y lecciones inesperadas de la maternidad

El pódcast permitió a Morgan Radford hablar abiertamente de la presión emocional tras el nacimiento. “No sabía que la niebla mental existía. Un día en televisión no podía recordar la palabra ‘equipaje’ y dije ‘maleta’, fue desconcertante”, relató sobre los efectos en su desempeño profesional.

Radford destacó cómo ese periodo puede resultar desconcertante, especialmente en quienes confían en su agudeza mental. Mencionó también la tendencia a la comparación constante con otras madres. Compartió que su madre le dijo en tono irónico: “Bienvenida a la maternidad, la tierra de las comparaciones inútiles”. Reconoció que las redes sociales y la presión externa suelen agravar esa sensación y que no hay dos experiencias iguales.

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A pesar de las dificultades, Radford resaltó que la maternidad aportó hallazgos inesperados. “Ser madre me dio una creatividad y una alegría que no esperaba”, afirmó. Relató cómo esto la impulsó a escribir su primer libro y a descubrir facetas personales desconocidas. El vínculo con su hija fue, según sus palabras, una de las sorpresas más valiosas del proceso.