Por qué en la Argentina un litro de nafta cuesta más caro que en Estados Unidos y en Brasil

Un argentino paga actualmente, en promedio, USD 1,44 por cada litro de nafta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La suba internacional de los precios del petróleo tras el estallido del conflicto en Medio Oriente impacta de manera directa en el bolsillo de los consumidores argentinos. La dinámica del mercado global, sumada a las políticas internas, configura un escenario de aumentos que posiciona a la Argentina por encima de otros países productores de la región.

Mientras la cotización internacional del crudo se mantiene en alza, un argentino paga actualmente, en promedio, USD 1,44 por cada litro de nafta, según el relevamiento del Instituto Argentina Grande (IAG), en base a Global Petrol Prices.

PUBLICIDAD

Este valor supera al de EEUU, país al que la Argentina exporta parte de su petróleo, donde el consumidor abona USD 1,19 por litro. El instituto atribuye esta diferencia a la política local de vincular los precios internos con el mercado internacional, decidiendo así trasladar las variaciones externas al surtidor.

El caso de Brasil presenta una dinámica diferente. Durante años, el precio de la nafta en ese país se mantuvo por encima del promedio regional. Sin embargo, tras el shock de la guerra, la reacción fue limitada y el precio quedó en USD 1,35 por litro, por debajo del argentino.

PUBLICIDAD

Desde el inicio del conflicto en Irán, la mayoría de los países relevados en el estudio registró incrementos en los precios de la nafta. La Argentina se ubicó entre los 42 países que más aumentaron los precios, dentro de los 129 analizados.

El precio local, indicó el IAG, experimentó un incremento del 23,1% en dólares, superando los ajustes realizados por otros exportadores netos de petróleo en la región, como México, donde la suba fue de 10,5%, y Brasil, con un aumento de 5,6%. En Colombia se observó una reducción del 0,7%.

PUBLICIDAD

Los mayores aumentos se concentraron en países del sudeste asiático, como Filipinas y Malasia, que dependen de las importaciones por el Estrecho de Ormuz, en naciones involucradas en el conflicto (EEUU y Emiratos Árabes) y en mercados sudamericanos no autoabastecidos (Puerto Rico y Perú).

La suba en la Argentina se dio pese al congelamiento de precios por 45 días por parte de YPF, que concentra casi el 60% del mercado, y que permitió amortiguar la volatilidad internacional y evitar un traslado inmediato completo al consumidor. La política se renovó por otros 45 días, luego de un ajuste del 1%.

PUBLICIDAD

Otras compañías del sector —Shell, Puma Energy y Axion Energy— confirmaron que replicarán la decisión de la petrolera de mayoría estatal, manteniendo el esquema de amortiguador de precios hasta mediados de julio.

Por su parte, un informe de la consultora Aleph Energy remarcó: “Bajo un criterio de export parity, se estima que los precios domésticos deberían haber aumentado cerca de un 34%, por lo que una parte significativa del shock internacional fue absorbida transitoriamente por las petroleras”.

PUBLICIDAD

Según Aleph Energy, bajo un criterio de export parity, se estima que los precios domésticos deberían haber aumentado cerca de un 34% (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esquema implementado por YPF y adoptado por otras compañías establece que, para las operaciones internas, se toma como referencia el precio del crudo correspondiente a marzo, cercano a los USD 70 por barril, mientras que la cotización internacional del Brent alcanzó picos de hasta USD 120 y ahora ronda los USD 98.

La diferencia entre ambos valores se contabiliza en cuentas compensadoras que las refinadoras deberán saldar una vez que el precio internacional del Brent vuelva a niveles más bajos.

PUBLICIDAD

Aunque se resuelva el conflicto geopolítico, en el sector energético estiman poco probable que el petróleo retome valores cercanos a los USD 60 por barril y prevén un precio internacional sostenido alrededor de los USD 90.

En la formación del precio de la nafta y el gasoil en Argentina, el costo del crudo representa aproximadamente el 40% del precio final al público, mientras que el 60% restante corresponde a impuestos, refinación, logística, biocombustibles y márgenes comerciales.

PUBLICIDAD

Además, factores como la actualización de los impuestos nacionales —Combustibles Líquidos y Dióxido de Carbono— y la cotización del dólar oficial también inciden directamente en los precios locales.