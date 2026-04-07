Cuál es el ingrediente natural que se suma al mate con efectos calmantes y digestivos

Investigaciones observacionales y estudios en laboratorio sugieren que la incorporación de flores de manzanilla al mate puede contribuir al alivio del estrés y a reducir molestias leves digestivas, aunque la evidencia clínica aún es limitada y requiere confirmación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de mate con manzanilla gana popularidad en Argentina y otros países, donde usuarios y profesionales de la salud destacan su posible aporte en la reducción del estrés y el alivio de molestias digestivas. Las flores de Matricaria chamomilla se incorporan a la yerba tradicional, en una práctica que une saber popular con resultados científicos recientes. El interés por sus propiedades calmantes y antiinflamatorias motiva nuevas investigaciones.

Según un estudio publicado en la revista científica Molecular Medicine Reports, la manzanilla contiene compuestos activos como la apigenina, que muestran efectos ansiolíticos y antiinflamatorios en modelos celulares y animales. La revisión observó que extractos de la planta pueden actuar sobre receptores cerebrales vinculados a la ansiedad y reducir mediadores inflamatorios clave. Los ensayos clínicos disponibles sugieren que el consumo de manzanilla, en dosis moderadas, puede aportar beneficios a personas con cuadros leves de ansiedad y a quienes experimentan molestias estomacales, aunque la evidencia aún no es concluyente.

Profesionales en nutrición de la Universidad de Buenos Aires y especialistas en fitoterapia consultados subrayan la importancia de evaluar la tolerancia y la condición clínica de cada persona antes de incluir manzanilla en forma regular en el mate. No existen dosis estándar avaladas por guías médicas, y la seguridad puede variar en función de antecedentes de salud, consumo de medicamentos y posibles alergias.

Evidencia científica y alcances de la manzanilla

Ensayos preliminares apuntan que la manzanilla, incluida en la preparación tradicional del mate, podría ayudar a reducir síntomas digestivos leves, aunque especialistas enfatizan consultar con profesionales y observar posibles reacciones adversas (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el trabajo difundido por la revista científica especializada, la manzanilla actúa sobre sistemas biológicos relacionados con la respuesta al estrés y la inflamación. Los autores indican que los flavonoides presentes en la planta, y especialmente la apigenina, interactúan con receptores neurales que modulan la ansiedad. En modelos animales y celulares, se documenta la reducción de la inflamación y del daño oxidativo, además de efectos antiespasmódicos que pueden aliviar trastornos digestivos, como cólicos o gases.

El informe indica que, si bien los beneficios se documentaron en laboratorio, la mayoría de los resultados sobre mecanismos de acción provienen de estudios no realizados en humanos. Los investigadores sugieren abordar los hallazgos con cautela y aguardar futuros ensayos clínicos para delinear dosis, duración y seguridad para la población general. A pesar de los avances, señalan: “La manzanilla puede proporcionar efectos positivos en el alivio de la ansiedad y la inflamación, aunque se requieren estudios clínicos adicionales”.

En cuanto al sistema digestivo, coinciden tanto la tradición popular como los datos científicos al señalar que la manzanilla ayuda a reducir molestias leves luego de las comidas. El estudio menciona la capacidad de la planta para relajar el músculo liso intestinal y limitar la formación de gases, efecto por el cual se utiliza como complemento frecuente de la dieta en diversas culturas.

Formas de uso, recomendaciones y precauciones

Si bien ensayos en laboratorio muestran efectos ansiolíticos y antiinflamatorios de la manzanilla, la mayoría de los hallazgos provienen de estudios en animales y se requiere mayor investigación clínica para avalar beneficios en personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de manzanilla en el mate suele hacerse añadiendo algunas flores secas a la yerba, sin reemplazarla totalmente, y utilizando agua a temperatura controlada para resguardar los compuestos activos. Los especialistas consultados recomiendan incorporar la hierba de manera intermitente, con una o dos infusiones diarias en adultos sanos, y evitar el uso excesivo o prolongado sin supervisión profesional.

El informe de la revista médica señala que la tolerancia a la manzanilla es generalmente buena en adultos, aunque advierte sobre posibles reacciones alérgicas en personas sensibles a otras plantas de la familia Asteraceae. El documento recomienda especial cuidado en mujeres embarazadas, en periodo de lactancia y en quienes toman medicamentos anticoagulantes o sedantes, dado que la interacción con estos tratamientos todavía no fue estudiada exhaustivamente.

Si bien la presentación más extendida es la infusión, el estudio revisa también el uso en cápsulas y extractos, que pueden tener concentraciones variables de componentes activos. Los expertos de la Sociedad Argentina de Fitomedicina insisten en consultar a un profesional de la salud antes de incorporar manzanilla habitualmente, sobre todo en personas con antecedentes de alergias, enfermedades crónicas o bajo tratamiento farmacológico.

Cultura del mate y perspectivas científicas

Profesionales en nutrición y fitoterapia sugieren evaluar antecedentes de alergias y condiciones médicas antes de sumar manzanilla más allá de un uso ocasional, ya que no existen dosis estandarizadas universalmente reconocidas para todos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incremento en la incorporación de manzanilla al mate refleja el interés por sumar remedios naturales a rutinas de autocuidado, en un contexto relacionado con la medicina tradicional y la nutrición funcional. El documento científico indica que la forma de preparación y la calidad de los ingredientes inciden en la cantidad disponible de compuestos activos y en la seguridad del consumo.

El aumento del uso de manzanilla en el mate, así como en otras bebidas tradicionales, impulsa más investigaciones para establecer recomendaciones precisas y seguras, advierten desde la publicación científica. Los efectos observados en modelos experimentales, subrayan, pueden diferir en la práctica clínica.

Actualmente, la principal indicación de los especialistas es integrar la manzanilla como un complemento ocasional dentro de una alimentación variada y consultar con especialistas ante dudas o condiciones particulares. El intercambio entre ciencia y costumbre tradicional continúa, mientras la evidencia científica aporta información actualizada sobre los potenciales usos y limitaciones de la planta.