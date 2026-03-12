Ciencia

Conexión intestino-cerebro: un estudio reveló cómo el microbioma está asociado al deterioro de la memoria

Un equipo de científicos liderado por la Universidad de Stanford encontró pistas sobre cómo una bacteria se vincula a ciertas funciones cognitivas. El hallazgo podría favorecer el desarrollo de tratamientos accesibles a través de la alimentación

Un estudio de científicos de
Un estudio de científicos de EE.UU. relaciona el microbioma intestinal con la memoria y el envejecimiento en ratones./Archivo Nicoletta Barolini

El aroma de una lasaña recién horneada o el de un jamón festivo puede abrir el apetito y despertar recuerdos, pero un estudio científico reveló que no solo los sentidos controlan lo que sucede en la cabeza.

El intestino, a través del nervio vago, tiene un papel protagónico en la memoria y el envejecimiento, algo que hasta hace poco era casi desconocido para la medicina.

Un equipo de Stanford Medicine y el Instituto Arc de los Estados Unidos comprobó que las bacterias que habitan el intestino, que forman el microbioma, pueden modificar la memoria y la capacidad de aprender a medida que avanza la edad.

El trabajo fue publicado en la revista Nature.

El nervio vago, esa vía rápida que conecta el abdomen con el cerebro, no solo informa si hay hambre o saciedad, sino que también puede influir en cómo se recuerda y se orienta cada quien con el paso de los años.

Investigadores comprobaron que el trasplante
Investigadores comprobaron que el trasplante de microbioma de ratones viejos a jóvenes provoca pérdida de memoria y agilidad mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación utilizó ratones jóvenes y viejos. Al convivir juntos, los jóvenes adquirieron el microbioma de los mayores y, en pocas semanas, comenzaron a tener fallos de memoria y a perder agilidad en pruebas de laberintos.

El cambio se relacionó directamente con la composición bacteriana del intestino, marcando una diferencia clave entre un envejecimiento saludable y uno con deterioro cognitivo. Los resultados sorprendieron a los investigadores por la rapidez del efecto.

Bacterias que apagan recuerdos

La bacteria Parabacteroides goldsteinii, presente
La bacteria Parabacteroides goldsteinii, presente en el intestino, se asocia directamente con deterioro cognitivo y olvido en ratones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro del intestino, una bacteria llamada Parabacteroides goldsteinii se volvió protagonista: su aumento en los ratones viejos se asoció con una caída en el rendimiento mental.

Cuando esta bacteria se introdujo en ratones jóvenes, ellos también empezaron a olvidar y a perder curiosidad por los objetos nuevos, mostrando así el impacto profundo que puede tener un solo microorganismo.

La clave está en la inflamación: Parabacteroides goldsteinii produce ácidos grasos de cadena media que activan células inmunitarias en el intestino.

Estas células disparan una respuesta inflamatoria que bloquea el funcionamiento del nervio vago y reduce la actividad del hipocampo, la zona del cerebro donde se forman los recuerdos duraderos. El resultado es una memoria empañada y más torpeza para aprender cosas nuevas.

Los ácidos grasos producidos por
Los ácidos grasos producidos por Parabacteroides goldsteinii desencadenan inflamación y bloquean la función del nervio vago en el cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El experimento fue más allá: ratones criados en ambientes sin gérmenes, es decir, sin bacterias intestinales, no presentaron pérdida de memoria al envejecer.

Pero si se les trasplantaban bacterias de ratones viejos, el deterioro aparecía enseguida. Al tratar a los ratones con antibióticos de amplio espectro, la memoria y la agilidad mental regresaban, confirmando que el microbioma era el factor decisivo.

Un intestino que guía la mente

La estimulación del nervio vago
La estimulación del nervio vago con moléculas específicas restauró la capacidad de recordar en ratones mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio reveló que la memoria no es exclusiva del cerebro: el intestino puede actuar como un control remoto silencioso.

Al estimular el nervio vago con una molécula específica, los ratones viejos recuperaron su capacidad de recordar y aprendieron igual que los jóvenes.

Eso sugiere que ajustar el microbioma o activar el nervio vago podría ser una estrategia para mantener la mente ágil en la vejez.

Aunque la investigación se hizo en ratones, los autores indagan si el mismo mecanismo se da en humanos.

La estimulación del nervio vago ya se utiliza en terapias para depresión y epilepsia, lo que abre la puerta a nuevas formas de proteger la memoria en el futuro de manera sencilla y efectiva.

Los expertos sugieren que un
Los expertos sugieren que un microbioma intestinal equilibrado podría ser clave para preservar la memoria y la salud cerebral en la vejez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También colaboraron investigadores de Monell Chemical Senses Center, University of California, Irvine, University College Cork, Calico Life Sciences y el Hospital de Niños de Filadelfia. El estudio fue financiado por fundaciones científicas y organismos públicos.

Los hallazgos suman una nueva dimensión al cuidado de la memoria: mantener un microbioma equilibrado podría ser tan importante como ejercitar el cerebro.

En diálogo con Infobae, Pablo A. López, médico especialista en neurología del Hospital Alemán y magíster en neuroinmunología en Argentina, explicó: “Este nuevo trabajo en ratones muestra un mecanismo muy convincente por el cual ciertas bacterias intestinales podrían contribuir a la pérdida de memoria durante el envejecimiento, y abre la puerta a posibles tratamientos innovadores”, afirmó.

Actualmente, los estudios en microbiota
Actualmente, los estudios en microbiota abren nuevas posibilidades, pero aún no hay pruebas suficientes para aplicar tratamientos en humanos. (Archivo Imagen Ilustrativa Infobae)

Aun así, aclaró López, “no estamos cerca de contar con una solución lista para aplicar en personas mayores”.

“Primero hay que demostrar que ese mecanismo también existe y tiene relevancia en humanos, identificar qué pacientes podrían beneficiarse, y comprobar en ensayos clínicos que intervenir sobre la microbiota realmente preserva la memoria a largo plazo”, explicó.

En términos realistas, “hoy estamos más cerca de una hipótesis sólida que de un tratamiento validado”, subrayó.

Resaltó que hoy es “un momento muy interesante, con distintas líneas de investigación sobre nuevos tratamientos para el trastorno cognitivo leve y la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, todavía es temprano para sacar conclusiones definitivas en lo que respecta a los estudios de microbiota”.

