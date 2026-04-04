Salud

La terapia de estimulación nerviosa puede aliviar el dolor y la fatiga de la fibromialgia

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VIERNES, 3 de abril de 2026 (HealthDay News) -- En su primer ensayo "real", el tratamiento de estimulación nerviosa llamado TENS pareció reducir el dolor y el cansancio de la fibromialgia.

"El estudio muestra que el TENS aporta un beneficio adicional además de cualquier alivio de otros tratamientos", dijo el primer autor del estudio, Dana Dailey , de la Universidad de Iowa.

"Todos los participantes del estudio también usaban analgésicos y recibían fisioterapia, pero TENS aun así proporcionaba alivio adicional", señaló Dailey, que es investigador adjunto en la universidad.

TENS significa "estimulación nerviosa eléctrica transcutánea", una terapia ambulatoria de larga duración que utiliza electrodos adhesivos. Los electrodos pasan una corriente eléctrica suave a través de la piel para detener o reducir el dolor.

En el nuevo estudio, publicado el 27 de marzo en JAMA Network Open, TENS igualó o superó a otros tratamientos aprobados por el gobierno estadounidense utilizados para aliviar la fibromialgia.

"Es uno de los pocos tratamientos que se centra específicamente en el dolor y la fatiga provocados por el movimiento, que son grandes barreras para participar en las actividades diarias", señaló la autora principal del estudio, Kathleen Sluka. Es profesora de fisioterapia y ciencias de la rehabilitación en la universidad.

Aunque ha habido estudios previos que evaluan la TENS para fibromialgia, todos se realizaron como ensayos clínicos rigurosamente controlados.

El nuevo estudio, que involucró a 384 pacientes de 28 clínicas ambulatorias de Estados Unidos, fue la primera prueba "en el mundo real" de la terapia, explicaron los investigadores.

Los pacientes recibían TENS combinado con fisioterapia o solo la recibían física. En el grupo TENS, las personas recibieron el tratamiento dos horas al día durante seis meses. La terapia podría hacerse de una vez o repartida a lo largo del día.

Se colocaron electrodos TENS en la espalda de cada paciente (superior e inferior) y calibrados a intensidades que podían tolerar razonablemente.

A los 60 días, los pacientes que recibieron TENS ya experimentaban reducciones en el dolor, según los investigadores, incluyendo dolor en reposo o durante el movimiento.

No se observó tal disminución del dolor vinculado al movimiento entre los pacientes del grupo que recibieron solo fisioterapia (PT).

Las personas que siguieron el régimen diario obtuvieron los mejores resultados, dijo el equipo de Iowa.

"Cuando dimos la unidad TENS a los pacientes solo de fisioterapia y empezaron a usarla, también vimos las mismas mejoras que con los pacientes de TENS, lo cual es muy potente", señaló Sluka.

En general, el 80% de los pacientes que usaron TENS lo encontraron útil, y a los seis meses, el 80% seguía usando la terapia.

Además de la reducción del dolor, "nos entusiasmó ver que los pacientes también tenían menos fatiga", dijo Sluka. "Ahora mismo, no hay buenos tratamientos para la fatiga. Así que el hecho de que tuviéramos algo que tocara el cansancio era bastante potente."

En resumen: "A menudo, cuando trasladas un ensayo clínico aleatorizado y controlado a un entorno real, no funciona porque hay demasiados factores de confusión", dijo Sluka. " Pero esta intervención sigue funcionando."

Más información

Descubre más sobre TENS en la Cleveland Clinic.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Iowa, 27 de marzo de 2026

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