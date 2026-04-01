Sustituir la sal por hierbas: un hábito simple para cuidar la presión arterial

Expertos recomiendan reemplazar la sal por hierbas y especias naturales para mantener la salud cardiovascular y reducir la presión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reducir la sal en la cocina no solo transforma el sabor de los alimentos, sino que puede marcar una diferencia tangible en la salud cardiovascular. Frente al avance de la hipertensión a nivel global, cada vez más expertos y autoridades sanitarias recomiendan reemplazar la sal de mesa por hierbas y especias naturales.

Este cambio, sencillo y respaldado por datos clínicos, contribuye a controlar la presión arterial y mejora el perfil nutricional de las comidas cotidianas. En un escenario donde el consumo excesivo de sodio se ha consolidado como una de las principales causas prevenibles de enfermedad cardíaca, la sustitución de la sal por hierbas y especias naturales emerge como una estrategia eficaz y sostenible para cuidar la salud cardiovascular.

Según el portal de salud Verywell Health, reemplazar la sal por aromatizantes naturales puede reducir la presión arterial de forma apreciable, con descensos de entre 4 y 5 mmHg en la primera semana. Estos beneficios tienden a acentuarse a lo largo de varias semanas, especialmente si la disminución de sodio es sostenida.

Según la Organización Mundial de la Salud y de la American Heart Association confirman que mantener una dieta baja en sodio facilita el control de la presión arterial y disminuye significativamente el riesgo de hipertensión, reforzando el valor de adoptar alternativas aromáticas en la alimentación diaria.

La combinación de dieta balanceada, ejercicio regular y reducción progresiva del sodio es clave para el control efectivo de la hipertensión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hierbas recomendadas para reducir la presión arterial

Distintas hierbas aportan compuestos bioactivos con efectos positivos sobre la salud cardiovascular. La albahaca contiene eugenol, un agente que actúa sobre los vasos sanguíneos de forma análoga a los bloqueadores de canales de calcio utilizados en el tratamiento de la hipertensión, según la revista médica The Lancet. El romero es fuente de ácido rosmarínico, que presenta efectos comparables a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, empleados habitualmente en terapias farmacológicas.

El ajo, rico en alicina, favorece la liberación de óxido nítrico y mejora la circulación, mientras que el tomillo —con eugenol y ácido rosmarínico— y el cilantro —abundante en linalol, un bloqueador natural de canales de calcio y diurético— también ofrecen beneficios comprobados para la salud arterial, según investigaciones recientes.

La hierba de limón destaca por su contenido de citral, con efecto diurético suave. Además, el jengibre y la cúrcuma, que aportan gingerol y curcumina respectivamente, contribuyen a reducir la inflamación y proteger la función arterial, lo que refuerza su valor nutricional.

Entre las hierbas recomendadas para reducir la presión arterial destacan la albahaca, el romero, el ajo, el tomillo, el cilantro, el jengibre y la cúrcuma (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas propiedades convierten a las hierbas en opciones idóneas para realzar el sabor de los alimentos y contribuir a la salud vascular, de acuerdo con la European Society of Cardiology y otros organismos internacionales dedicados a la investigación cardiovascular.

Recomendaciones médicas integrales para controlar la hipertensión

Si bien la incorporación de aromatizantes naturales es una estrategia útil, las principales sociedades médicas subrayan que las hierbas, por sí solas, no bastan para un control adecuado de la hipertensión. La American Heart Association recomienda una alimentación equilibrada basada en la dieta DASH, rica en verduras, frutas y cereales integrales, y baja en grasas saturadas y carnes procesadas.

El ejercicio físico regular es fundamental: se aconsejan al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica de intensidad moderada. Además, restringir el consumo de alcohol y eliminar el tabaquismo son medidas clave para disminuir el riesgo cardiovascular. El control efectivo de la hipertensión requiere la combinación sostenida de estas prácticas saludables, según la Mayo Clinic.

La reducción progresiva del sodio en la dieta tiene un efecto acumulativo sobre la presión arterial. Verywell Health destaca que una reducción diaria de 1.000 mg de sodio puede traducirse en un descenso de hasta 5 mmHg en la presión sistólica; si la reducción alcanza los 2.000 mg, el descenso puede llegar a 10 mmHg, datos corroborados por la OMS.

Optar por cocina casera con hierbas y evitar alimentos ultraprocesados ayuda a acercarse a los valores recomendados para proteger la salud arterial

Para quienes padecen hipertensión o presentan riesgo elevado, la recomendación internacional es no superar los 1.500 mg de sodio diarios, sumando todas las fuentes alimenticias. Esto implica revisar cuidadosamente las etiquetas, evitar productos ultraprocesados y optar por la cocina casera, utilizando hierbas y especias para mantener el sabor sin comprometer la salud.

En muchas poblaciones, el consumo de sodio excede ampliamente los límites sugeridos, sobre todo por la alta prevalencia de alimentos procesados y comidas rápidas. Ajustar los hábitos diarios y priorizar los aromatizantes naturales permite acercarse a los valores recomendados y mejora la protección cardiovascular a largo plazo.