Qué alimentos contienen magnesio y por qué es bueno para la salud

El magnesio es un mineral esencial para la salud que interviene en más de 300 reacciones bioquímicas del cuerpo humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

El magnesio es un mineral esencial para el funcionamiento de cientos de procesos bioquímicos en el cuerpo humano. Según la Escuela de Salud Pública de Harvard y el National Institutes of Health (NIH) de Estados Unidos, este nutriente participa en la producción de energía, la función muscular y nerviosa, la regulación del azúcar en sangre y la formación de huesos y ADN.

A pesar de su importancia, una proporción considerable de la población mundial no alcanza la ingesta diaria recomendada, lo que puede impactar en la salud a largo plazo. El déficit de magnesio es más frecuente en adultos mayores, personas con dietas muy procesadas, quienes padecen enfermedades crónicas o consumen ciertos medicamentos.

Expertos de Harvard señalan que una dieta equilibrada —rica en verduras de hoja verde, legumbres, semillas y frutos secos— suele asegurar un aporte suficiente de magnesio para la mayoría de las personas. No obstante, informan que más de 300 reacciones químicas corporales dependen de este mineral, lo que justifica el creciente interés en su consumo y suplementación.

Qué alimentos contienen mayor cantidad de magnesio

Los alimentos con mayor concentración de magnesio se destacan por su origen vegetal, aunque también existen fuentes animales. Las principales categorías y ejemplos, según Harvard y el NIH, incluyen:

Alimentos como semillas almendras, espinaca y legumbres son fuentes clave de magnesio recomendadas por Harvard y el NIH (Imagen Ilustrativa Infobae)

Semillas y frutos secos : semillas de calabaza (hasta 156 mg por porción de 28 g), almendras (80 mg), castañas de cajú (74 mg), maní (63 mg), chía (111 mg), lino (40 mg).

Legumbres : porotos negros, edamame, lentejas y garbanzos. Media taza de porotos negros cocidos aporta unos 60 mg.

Vegetales de hoja verde : espinaca cocida (78 mg por media taza), acelga, kale.

Cereales integrales : quinoa, avena, arroz integral, pan integral y trigo rallado.

Productos lácteos : yogur natural (42 mg por taza), leche descremada (24 a 27 mg por taza).

Frutas : palta (58 mg por unidad), banana (32 mg), papaya, moras.

Chocolate negro : una porción de 28 g con 70-85% de cacao puede aportar 64 mg.

Pescados y carnes : salmón (26 mg por 85 g cocidos), pollo y carne magra.

Tubérculos: papa asada con piel (43 mg por ración mediana).

Estos alimentos cubren con facilidad la ingesta diaria recomendada, que varía entre 310-420 mg para adultos, dependiendo de edad y sexo.

Beneficios del magnesio para la salud

El magnesio cumple funciones fundamentales en el cuerpo humano, según la Escuela de Medicina de Harvard, el NIH y otras instituciones médicas internacionales.

Salud cardiovascular: contribuye a regular la presión arterial y el ritmo cardíaco, y reduce el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

Función muscular y nerviosa: participa en la contracción y relajación muscular, previene calambres y facilita la transmisión de impulsos nerviosos.

Salud ósea: interviene en la formación y mantenimiento de los huesos, ayudando a disminuir el riesgo de osteoporosis.

Regulación metabólica: colabora en el control del azúcar en sangre y mejora la sensibilidad a la insulina, lo que ayuda a prevenir la diabetes tipo 2.

Migrañas: estudios señalan que el magnesio puede reducir la frecuencia e intensidad de las migrañas.

Sueño y estado de ánimo: interviene en la producción de neurotransmisores relacionados con la relajación y el sueño, con posible impacto positivo en ansiedad y depresión.

La regulación metabólica contribuye al control eficiente del azúcar en sangre y previene fluctuaciones glucémicas peligrosas (Imagen ilustrativa infobae)

Cómo detectar deficiencia de magnesio

En la mayoría de los casos, una dieta rica en magnesio es suficiente para mantener niveles adecuados. La suplementación solo se recomienda ante deficiencia comprobada o en situaciones especiales, como la preeclampsia o las migrañas.

La deficiencia de magnesio suele no presentar síntomas claros en las etapas iniciales, por lo que muchas veces pasa desapercibida hasta que los niveles son muy bajos. De acuerdo con el NIH, la Escuela de Medicina de Harvard y la Cleveland Clinic, los síntomas pueden variar en intensidad y manifestarse de diferentes maneras.

Entre las señales más frecuentes se encuentran los calambres, espasmos y la debilidad muscular. La fatiga y una sensación persistente de debilidad general también pueden indicar bajos niveles de magnesio. En el ámbito neurológico y emocional, la deficiencia puede provocar ansiedad, confusión o episodios depresivos.

La fatiga crónica se vincula estrechamente con niveles bajos de magnesio, afectando la energía y el bienestar general (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel cardiovascular, pueden presentarse arritmias, palpitaciones y presión arterial elevada. La falta prolongada de magnesio debilita los huesos, lo que incrementa el riesgo de osteoporosis y fracturas. En el metabolismo, la deficiencia puede generar resistencia a la insulina y dificultades para controlar la glucosa en sangre. Otros síntomas posibles incluyen hormigueo, entumecimiento y, en situaciones graves, convulsiones.

Las personas con dietas bajas en vegetales, aquellas que consumen alcohol en exceso, quienes padecen enfermedades digestivas o toman determinados medicamentos tienen mayor riesgo de sufrir deficiencia de magnesio. Para confirmar el diagnóstico y determinar si es necesario suplementar, se requiere una evaluación médica y análisis de sangre.