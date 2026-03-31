Salud

Por qué la sobrecarga sensorial puede confundirse con ansiedad o fatiga crónica

Las manifestaciones entre ambas condiciones pueden dificultar la identificación precisa del origen del malestar y retrasar la intervención clínica adecuada. Qué tener en cuenta

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Mujer con cabello oscuro sentada en un escritorio, con las manos en la cabeza y los ojos cerrados, en una oficina con gente difuminada al fondo.
La sobrestimulación se define como la recepción de más información de la que el cerebro puede procesar eficazmente, generando síntomas físicos y emocionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentirse mentalmente abrumado ha dejado de ser una rareza para convertirse en un fenómeno cotidiano. Gran parte de la población experimenta signos de sobreestimulación, un estado en el que el cerebro recibe más información de la que puede procesar eficazmente.

Según la psicóloga clínica Sara Quinn, presidenta de la Sociedad Australiana de Psicología y citada por ABC News, esta respuesta natural, también conocida como sobrecarga sensorial, ocurre cuando las demandas del entorno superan la capacidad individual de adaptación. Esta reacción puede traducirse en irritabilidad, ansiedad, dificultades para concentrarse, fatiga, e incluso síntomas físicos como dolores de cabeza y tensión muscular.

De acuerdo con un estudio, puede presentarse de maneras muy diversas entre adultos: desde sentir confusión, agotamiento emocional y una necesidad urgente de escapar, hasta experimentar molestias físicas persistentes, problemas para dormir o un aumento en las reacciones de frustración. La variabilidad de los síntomas depende tanto de los recursos personales como de la fuente del estímulo, y no todos reaccionan igual ante los mismos factores.

Causas y manifestaciones de la sobrestimulación

Hombre con gorro y chaqueta se agarra la cabeza con ambas manos, ojos cerrados y expresión de angustia. Se ve de pecho hacia arriba en una calle urbana concurrida, fondo difuminado.
Factores como ruidos fuertes, luces intensas y demandas simultáneas laborales o domésticas figuran entre las principales causas de la sobreestimulación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La raíz de la sobreestimulación, según la psicóloga citada por ABC News, está en el desajuste entre la cantidad e intensidad del estímulo y la capacidad de respuesta del individuo. Los desencadenantes más comunes incluyen ruidos fuertes, luces intensas, multitudes, olores penetrantes o la acumulación simultánea de demandas laborales y domésticas.

Para algunos, incluso la textura incómoda de una prenda puede resultar insoportable. Healthline destaca que, además de los factores sensoriales, la sobrestimulación puede tener componentes emocionales y mentales, lo que la diferencia de la mera sobrecarga sensorial. En todos los casos, el resultado puede ser un estado de confusión, irritabilidad o retraimiento, tanto en adultos como en niños.

La susceptibilidad también forma parte de la sobrecarga, aunque varía considerablemente entre personas y circunstancias. Quinn resalta que cualquier individuo puede experimentarla, ya que la tolerancia depende de factores como el estado de ánimo, el nivel de fatiga y la presión a la que se enfrenta en un momento determinado. Así lo ejemplificó con el medio australiano: “Lo que para una persona puede parecer manejable, o incluso estimulante, puede ser para otra una experiencia abrumadora, sobrecargante y estresante”.

Hombre con camisa de vestir, manos en la cabeza y expresión de angustia, sentado en un escritorio con cables y monitores en una oficina con colegas al fondo.
Cada persona reacciona de forma diferente a la sobreestimulación, ya que la susceptibilidad depende del estado de ánimo, fatiga y presión cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ciertas condiciones de salud mental y neurodivergencias aumentan la probabilidad de experimentar sobrestimulación.

Las personas con ansiedad suelen mostrar una sensibilidad incrementada a los estímulos, mientras que quienes tienen autismo o TDAH pueden tener dificultades para filtrar información sensorial y, en consecuencia, resultan sobreestimuladas con mayor facilidad, explica una investigación científica. Además, la integración sensorial deteriorada es frecuente en personas con demencia, lo que las vuelve especialmente vulnerables a entornos caóticos o ruidosos.

El contexto vital también influye decisivamente. Criar hijos es señalado como una de las etapas más exigentes y ruidosas, donde el descanso es escaso y las demandas, constantes. Trabajos con alta presión y toma simultánea de decisiones pueden desencadenar episodios frecuentes de sobrecarga sensorial. La coach familiar Hélène Gatland, en diálogo con ABC News, menciona que en hogares o ambientes laborales caóticos, el desorden y el ruido agravan la sensación de saturación, especialmente si no existe la posibilidad de tomar pausas o retirarse temporalmente.

Cómo enfrentar la sobreestimulación

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Tomar microdescansos, practicar la respiración profunda y buscar lugares tranquilos son estrategias efectivas para afrontar la sobreestimulación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Afrontarla requiere tanto intervenciones inmediatas como ajustes en los hábitos cotidianos. La experta familiar aconseja tomar “microdescansos”, aunque sea por cinco minutos: “Salir y sentarse en el auto solo por un minuto. Si se puede tomar cinco minutos simplemente para conectar con el sistema nervioso, utilizando técnicas como la respiración o un masaje, eso ayudará a encontrar la calma”, explicó.

Asimismo, la psicóloga Sara Quinn sugiere ordenar los espacios, atenuar la iluminación y crear ambientes visualmente tranquilos. Recomienda reducir la exposición a artefactos electrónicos, como el celular, apagándolos o silenciándolos.

Además, pasar tiempo en la naturaleza es señalado como una forma eficaz de restauración, incluso con acciones simples como caminar descalzo sobre el césped o rodearse de plantas en el espacio de trabajo.

Vista trasera y baja de pies descalzos caminando sobre hierba verde. Se observa el talón de un pie dando un paso, rodeado de hojas de pasto.
El grounding surge como una recomendación de expertos para reducir la sobreestimulación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos consultados por Healthline aportan estrategias prácticas para el momento en que la sobrestimulación ya se ha manifestado: buscar un lugar tranquilo, practicar la respiración profunda, limitar las fuentes de estímulo sensorial y utilizar técnicas de grounding (caminar descalzo y tener contacto con la tierra o pasto).

Estas técnicas incluyen centrarse en una sensación física, como sostener una bebida fría, probar algo ácido o presionar los pies contra el suelo. También recomienda recordarse que se está a salvo y que pronto se podrá salir del entorno que genera el malestar.

La comunicación también juega un papel relevante. Gatland recomienda expresar las propias necesidades ante quienes nos rodean, ya sean familiares, pareja o amigos, para conseguir comprensión y apoyo. Destaca que se trata de un aviso o una respuesta humana normal, asegurando que es el cuerpo pidiendo una pausa.

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