Cuáles son los beneficios de agregar jengibre a las infusiones y por qué lo recomiendan

El consumo regular de jengibre en bebidas calientes refuerza las defensas y ayuda a prevenir infecciones de forma natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jengibre se ha consolidado como uno de los ingredientes más versátiles en la cocina y la alimentación moderna. Esta raíz, originaria de Asia, se integra fácilmente en cualquier receta, ya sea en platos salados, postres o bebidas, y aporta un sabor picante y refrescante que realza cualquier preparación. Su capacidad para adaptarse tanto a comidas como a infusiones lo convierte en un aliado cotidiano.

Más allá de su aporte en la cocina, ha sido valorado durante siglos por sus múltiples beneficios para la salud. Diversas investigaciones científicas han comprobado que esta planta posee decenas de efectos positivos en el organismo, desde aliviar molestias digestivas hasta fortalecer el sistema inmunológico y colaborar en la prevención de enfermedades crónicas. Expertos en nutrición y medicina lo recomiendan especialmente en forma de infusión, una alternativa natural que concentra sus compuestos activos y que puede incorporarse fácilmente a la rutina diaria para aprovechar al máximo sus propiedades.

Por qué agregar jengibre al té es saludable

Agregar jengibre al té es una práctica respaldada tanto por la tradición como por la ciencia moderna. Los compuestos activos presentes en esta raíz, como el gingerol y el shogaol, concentran propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y digestivas que se aprovechan especialmente en infusiones. Permite obtener una mayor cantidad de estos componentes, lo que intensifica sus efectos positivos en el organismo.

Diversos estudios publicados en revistas especializadas, como Nutrients y Clinical Science of Nutrition, han demostrado que el consumo habitual puede aliviar molestias digestivas, incluyendo hinchazón y gases, reducir la intensidad de las náuseas y mejorar el tránsito intestinal. La evidencia también indica que esta infusión contribuye al control de la presión arterial y protege al sistema cardiovascular al favorecer la relajación de los vasos sanguíneos y reducir el daño oxidativo.

Las infusiones preparadas con jengibre fresco aportan compuestos bioactivos que promueven el bienestar cardiovascular y contribuyen al equilibrio metabólico (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con expertos de instituciones como los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y la Universidad de Harvard, el jengibre, incorporado en una dieta equilibrada y acompañado de actividad física, puede apoyar la pérdida de peso, mejorar el control de la glucosa en sangre y reforzar el sistema inmunitario. La cardióloga Kalgi Modi, en diálogo con el New York Times, resalta que la raíz bloquea mensajeros químicos en el intestino y el cerebro responsables de las náuseas y los vómitos, además de acelerar el vaciado gástrico.

La ingesta de té no solo resulta eficaz para problemas digestivos, sino que también ofrece apoyo en el alivio del dolor y en el control de trastornos inflamatorios. Al contener cantidades moderadas de magnesio, potasio y vitaminas C y B6, suma un aporte nutricional adicional, aunque su impacto principal proviene de sus compuestos bioactivos más que de su contenido vitamínico.

Los beneficios del jengibre para la salud

Ofrece beneficios para la salud que van más allá de los efectos más conocidos como la mejora digestiva o el alivio de náuseas. Esta raíz contiene, además del gingerol y el shogaol, un compuesto llamado zingerona, que refuerza sus efectos antiinflamatorios y digestivos. Según estudios publicados en la revista Nutrients, el consumo habitual de jengibre resulta especialmente útil en personas con dispepsia funcional, ya que contribuye a mejorar el confort intestinal y el tránsito digestivo.

Uno de los aportes menos difundidos es su capacidad para mejorar el perfil lipídico. Investigaciones clínicas han demostrado que su consumo regular puede ayudar a reducir los niveles de triglicéridos y el colesterol LDL, un beneficio relevante en personas con sobrepeso o riesgo metabólico. Este efecto, sumado a su acción antioxidante, lo convierte en un aliado para quienes buscan cuidar su salud metabólica de forma natural.

El aporte de vitaminas C y B6, junto a minerales como magnesio y potasio, refuerza el perfil nutricional de las infusiones que incorporan jengibre (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el manejo del dolor crónico, destaca por su efecto analgésico. Especialistas como Megan Crichton y Kalgi Modi señalan que resulta eficaz para aliviar dolores articulares, musculares y menstruales, ofreciendo un apoyo complementario para quienes padecen molestias persistentes. Este efecto se debe a la capacidad del jengibre para reducir la inflamación y modular la respuesta al dolor.

También contribuye a la prevención de infecciones y al retraso del envejecimiento celular. Su capacidad antioxidante y antibacteriana ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y a proteger el organismo de los daños provocados por los radicales libres. Además, combinarlo con otros ingredientes naturales como miel, cúrcuma o limón puede potenciar estos efectos, incrementando su utilidad en la rutina diaria.

Cómo agregar jengibre a las infusiones

Para aprovechar al máximo los beneficios del jengibre en las infusiones, es fundamental considerar tanto la forma de preparación como la elección de los ingredientes. A continuación, se detalla cómo incorporar esta raíz en bebidas calientes de manera sencilla y eficaz:

La ingesta diaria de esta raíz ayuda a aliviar dolores articulares y musculares gracias a su acción antiinflamatoria y analgésica comprobada por especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Utilizar jengibre fresco : pelar entre dos y cinco centímetros de la raíz y cortar en rodajas finas para una taza de infusión. El jengibre fresco concentra mayor cantidad de compuestos activos.

Añadir las rodajas a agua recién hervida : colocar el jengibre en una taza o tetera y verter agua caliente sobre él.

Dejar reposar entre cinco y diez minutos : un mayor tiempo de infusión aumenta la concentración de sustancias beneficiosas.

Incorporar ingredientes adicionales según preferencia: limón para potenciar el efecto antioxidante y aportar vitamina C; menta para favorecer la digestión y sumar un sabor refrescante; canela para añadir un toque aromático y complementa la acción antiinflamatoria. miel pura para endulzar de forma natural y reforzar la acción antibacteriana.

En el caso de no tener raíz fresca, se puede utilizar media cucharada de jengibre molido o seco por taza. Solo añadir el polvo al agua caliente y dejar infusionar unos minutos.

Evitar el uso de azúcares añadidos o endulzantes artificiales para preservar el perfil saludable de la bebida.