Científicos afirman que las nueces tienen beneficios antienvejecimiento: cuánto comer y cuándo

El consumo regular de nueces se asocia con una menor inflamación y apoyo a la longevidad en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo regular de nueces ha despertado el interés de la comunidad científica por su potencial para retrasar el envejecimiento y mejorar la calidad de vida en la adultez.

Nuevas investigaciones científicas señalan que el consumo frecuente de nueces puede ejercer efectos antienvejecimiento al proteger la función cardiovascular, preservar la salud cerebral y favorecer la calidad del sueño.

Estos hallazgos posicionan a las nueces como un alimento estratégico para quienes buscan preservar el bienestar y la funcionalidad con el paso del tiempo. En un escenario de aumento de la esperanza de vida y mayor incidencia de enfermedades asociadas al envejecimiento, expertos recomiendan sumar alimentos funcionales como las nueces para favorecer la autonomía y la calidad de vida en la adultez mayor.

El rol de las nueces en la prevención del envejecimiento

Diversos estudios han demostrado que las nueces ofrecen beneficios antienvejecimiento gracias a su perfil nutricional: contienen ácido alfa-linolénico, un omega-3 de origen vegetal, junto con antioxidantes, fibra y minerales esenciales.

Según la Universidad de Harvard y el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos, consumir entre 12 y 14 mitades de nuez al día contribuye a proteger las funciones cognitivas, reducir los procesos inflamatorios y apoyar la calidad del sueño en adultos mayores.

El ácido alfa-linolénico, principal omega-3 vegetal presente en las nueces, ayuda a reducir marcadores inflamatorios y a mantener la integridad de las membranas neuronales, dos procesos clave en la prevención del deterioro cerebral asociado a la edad.

Investigaciones científicas destacan el rol de las nueces en la protección cardiovascular y cerebral, fundamentales en la prevención del envejecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, su aporte de fibra, magnesio, cobre, manganeso y antioxidantes como la vitamina E y los polifenoles refuerza la protección frente al daño celular y el estrés oxidativo, factores directamente implicados en el envejecimiento biológico.

Estudios publicados en la revista médica The Lancet destacan que una dieta rica en antioxidantes puede retrasar la aparición de enfermedades degenerativas y mejorar la calidad de vida en la vejez. El consumo habitual de nueces se asocia con una menor incidencia de patologías crónicas vinculadas al envejecimiento, como la enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia.

Fragilidad física y longevidad

La fragilidad es uno de los síndromes geriátricos más frecuentes y se asocia directamente con el envejecimiento biológico. Estudios observacionales han encontrado que quienes consumen frutos secos de manera habitual, en especial nueces y maní, presentan menor incidencia de fragilidad física en la vejez.

Según el portal de estadísticas alemán Statista, incorporar al menos cinco porciones de estos alimentos por semana se vincula a menor riesgo de fatiga, pérdida de fuerza muscular y de peso involuntaria, señales que pueden anticipar la pérdida de autonomía funcional.

Un estudio de Statista destaca la importancia de consumir cinco porciones semanales de alimentos saludables para prevenir la fatiga (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este resultado se atribuye a la sinergia de nutrientes presentes en las nueces, capaces de contribuir al mantenimiento de la masa muscular, el equilibrio metabólico y la modulación de la inflamación, mecanismos que tienden a deteriorarse con la edad. Por ello, sumar nueces a la dieta puede ser una herramienta nutricional para preservar la robustez física y la independencia en adultos mayores.

Cantidad diaria recomendada y sugerencias de consumo

La recomendación diaria para adultos es de aproximadamente una onza de nueces, lo que equivale a entre 12 y 14 mitades. En situaciones específicas, como la búsqueda de mejor descanso nocturno, la Universidad de Harvard, sugieren que una ingesta de hasta 1,5 onzas antes de dormir podría aportar beneficios adicionales, siempre que la alimentación general se mantenga equilibrada.

Las nueces pueden incorporarse fácilmente en preparaciones como ensaladas, yogur, avena, licuados o como colación. Dada su densidad energética, es aconsejable ajustar la cantidad según las necesidades individuales, sobre todo en personas con antecedentes de sobrepeso o condiciones metabólicas. Ante dudas sobre la dosis adecuada o posibles interacciones, se recomienda consultar con un profesional de la salud.

Estudios indican que consumir hasta 1,5 onzas de nueces antes de dormir puede mejorar la calidad del descanso nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación contemporánea respalda que integrar nueces a la rutina alimentaria no solo es sencillo y accesible, sino que puede marcar una diferencia en la preservación de la capacidad funcional y la calidad de vida a medida que avanza la edad.

Su inclusión regular en la dieta contribuye a mantener la autonomía, reducir el riesgo de enfermedades crónicas y favorecer el bienestar físico y mental en la adultez mayor. Además, la versatilidad de las nueces permite adaptarlas a diversos estilos de alimentación y preferencias culinarias, facilitando su incorporación diaria como parte de un enfoque integral para un envejecimiento saludable.