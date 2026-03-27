Salud

Los alimentos ultraprocesados dañan la fertilidad tanto en hombres como en mujeres, revelan estudios

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JUEVES, 26 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Patatas fritas, pasteles para aperitivos, pizzas congeladas y bebidas azucaradas podrían estar impidiendo que innumerables parejas formen familias, según informa un par de nuevos estudios.

La comida ultraprocesada de la comida basura perjudica la fertilidad tanto en hombres como en mujeres, minando sus probabilidades de concebir un hijo, según dos equipos de investigadores.

"Nuestros hallazgos sugieren que una dieta baja en UPFs sería lo mejor para ambas parejas, no solo para su propia salud, sino también para sus posibilidades de embarazo y la salud de su hijo no nacido", dijo la investigadora Dra. Romy Gaillard en un comunicado de prensa. Gaillard es pediatra en el Erasmus University Medical Center en Róterdam, Países Bajos.

Su equipo descubrió que grandes cantidades de alimentos ultraprocesados reducían la fertilidad en los hombres y contribuían a un crecimiento embrionario más lento durante el embarazo, según resultados publicados el 24 de marzo en la revista Human Reproduction.

Mientras tanto, otro estudio encontró que las mujeres tienen más probabilidades de concebir si consumen menos alimentos ultraprocesados. Ese informe apareció en la revista Nutrition and Health.

"Sugiere que la dieta puede ser un factor importante y medible asociado a la capacidad de las mujeres para concebir", dijo la investigadora principal de ese estudio, Anthea Christoforou, profesora asistente de kinesiología en la Universidad McMaster en Ontario, Canadá.

"Una cosa es decir que los alimentos ultraprocesados contribuyen al aumento de peso o a las enfermedades cardiometabólicas", dijo Christoforou en un comunicado de prensa. "Pero si también afectan a las vías hormonales, eso es un problema mucho mayor -- y es algo de lo que la gente no es tan consciente."

Los alimentos ultraprocesados se elaboran principalmente a partir de sustancias extraídas de alimentos integrales, como grasas saturadas, almidones y azúcares añadidos. También contienen una gran variedad de aditivos para hacerlos más sabrosos, atractivos y estables en conservación.

Ejemplos incluyen productos horneados envasados, cereales azucarados, productos listos para comer o listos para calentar y embutidos de charcutería.

Los alimentos ultraprocesados representan ahora hasta el 60% de las calorías diarias consumidas en algunos países ricos, según los investigadores en notas de fondo.

El estudio de Gaillard analizó datos de 831 mujeres y 651 parejas masculinas que participaron en un estudio neerlandés sobre padres. Las parejas se unieron al estudio antes de la concepción o durante el embarazo entre 2017 y 2021.

Los investigadores evaluaron la dieta de los padres alrededor de las 12 semanas de embarazo, utilizando un cuestionario alimentario para calcular su ingesta de alimentos ultraprocesados.

Los resultados mostraron que comer más alimentos ultraprocesados aumentaba un 63% la probabilidad de que un hombre tuviera dificultades para lograr un embarazo con su pareja.

"En hombres, observamos que un mayor consumo de FPU estaba relacionado con un mayor riesgo de subfertilidad y una mayor duración hasta alcanzar el embarazo", dijo la investigadora principal Celine Lin, doctoranda en el Erasmus University Medical Center, en un comunicado de prensa.

El equipo también encontró un crecimiento embrionario y tamaño ligeramente menores a la séptima semana de embarazo entre las mujeres que consumían muchos alimentos ultraprocesados.

"Nuestro estudio muestra por primera vez que el consumo de FPU en hombres y mujeres está asociado con los resultados de fertilidad y el desarrollo humano temprano", dijo Gaillard.

En el segundo estudio, Christoforou y sus colegas analizaron datos de más de 2.500 mujeres que participaron en una encuesta estadounidense de salud y nutrición.

Estos resultados mostraron que una mayor ingesta de alimentos ultraprocesados se asoció con un 68% menos de probabilidades de fertilidad entre las mujeres, tras tener en cuenta otros factores de riesgo.

"La mayoría de lo que oímos sobre los alimentos ultraprocesados se centra en las calorías y la obesidad", dijo Christoforou. "Pero nuestros hallazgos sugieren algo potencialmente más complejo: parece haber otro mecanismo en juego que podría reflejar vías más allá de las calorías o el peso, incluyendo exposiciones químicas que han sido hipotetizadas en literatura previa."

La investigadora principal Angelina Baric, estudiante de posgrado en la Universidad McMaster, explicó un detalle.

"Los alimentos ultraprocesados suelen llevar químicos como ftalatos, BPA y acrilamidas, que pueden filtrarse de los envases o incluso de la maquinaria plástica utilizada durante el procesamiento", afirmó en un comunicado de prensa. "Se sabe que estos compuestos alteran las hormonas, y eso puede ser parte de la razón por la que estamos viendo una relación."

Aunque es difícil evitar completamente los alimentos ultraprocesados, Baric dijo que la gente haría lo mejor en mantenerse alejada en la medida de lo posible.

"No se trata de perfección: se trata de fijarse en cómo se procesa la comida, elegir más alimentos en su estado natural y elegir ingredientes que reconozcas", dijo Baric. "Incluso ese simple cambio puede reducir la exposición a cosas que aún no entendemos del todo."

Más información

La Asociación Americana del Corazón tiene más información sobre los alimentos ultraprocesados.

FUENTES: Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, comunicado de prensa, 23 de marzo de 2026; Nota de prensa de la Universidad McMaster, 19 de marzo de 2026; Reproducción Humana, 24 de marzo de 2026; Nutrición y Salud, 19 de marzo de 2026

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