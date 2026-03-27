Salud

Cómo afecta el flúor a la salud de los dientes y por qué los expertos piden precaución

El uso de este mineral transformó la prevención de las caries fortaleciendo la salud bucal. Sin embargo, su exceso puede provocar efectos adversos y genera advertencias entre especialistas

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El flúor fortalece el esmalte dental y reduce la incidencia de caries en niños y adultos, según expertos en salud bucal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El flúor está presente en la rutina diaria de millones de personas, ya sea a través de productos dentales o del agua potable en numerosas ciudades del mundo. Reconocido por la comunidad médica por su eficacia en la prevención de la caries, este mineral natural se ha convertido en un componente fundamental de las estrategias de salud bucal. Sin embargo, su uso extendido también despierta interrogantes sobre los posibles riesgos asociados a exposiciones elevadas o prolongadas.

El flúor fortalece el esmalte dental y contribuye a reducir la incidencia de caries cuando se utiliza en las dosis recomendadas, de acuerdo con la Cleveland Clinic, centro médico de referencia internacional. La evidencia científica sostiene que cantidades pequeñas presentes en la pasta de dientes y el agua de red resultan seguras y ampliamente recomendadas por odontólogos.

No obstante, exposiciones excesivas pueden provocar alteraciones como fluorosis dental, una condición que se manifiesta con manchas blancas en los dientes y potenciales impactos en el desarrollo cerebral tras una exposición prolongada.

De origen natural, el flúor se halla en el suelo y en algunos alimentos. Su incorporación sistemática en pastas dentales y en el agua potable de muchas regiones responde a la necesidad de reducir la prevalencia de la caries dental, una práctica instaurada desde mediados del siglo XX y respaldada por décadas de investigación.

Un niño con una camiseta azul se cepilla los dientes en un baño, mirándose al espejo. Su reflejo muestra una sonrisa y espuma dental
La supervisión profesional y la elección adecuada de productos fluorados resultan clave en la higiene dental infantil y familiar (Freepik)

La odontóloga Anne Clemons, consultada por Cleveland Clinic, advierte que “el flúor puede ser perjudicial en grandes cantidades”, aunque los niveles utilizados en productos de uso cotidiano se mantienen muy por debajo del umbral de riesgo.

Beneficios comprobados en la salud bucal

El principal aporte del flúor consiste en la remineralización del esmalte dental debilitado por los ácidos generados por bacterias. Este proceso restaura los minerales perdidos y contribuye a frenar o detener el avance de la caries en sus etapas iniciales, un problema particularmente prevalente en la infancia y entre poblaciones con acceso limitado a atención odontológica.

Los productos como pasta dental, enjuagues y barnices profesionales refuerzan la capa protectora de los dientes desde el exterior, mientras que el flúor añadido al agua potable puede actuar tanto de manera tópica como sistémica, aportando beneficios adicionales a los niños durante la formación de su dentición permanente. Según Cleveland Clinic, décadas de estudios han demostrado una menor incidencia de caries en quienes reciben flúor desde edades tempranas. Clemons subraya que este mineral incrementa la resistencia de los dientes frente a los ácidos.

Boca abierta mostrando una dentadura superior e inferior, encías rosadas y labios. Se aprecian manchas blancas en la superficie de los dientes
La fluorosis dental se manifiesta principalmente como vetas blancas leves en los dientes de los niños, según especialistas en salud bucal

El uso generalizado del flúor no está exento de controversia. Un exceso de exposición durante la infancia puede causar fluorosis dental, una alteración estética que suele presentarse en forma de vetas blancas leves. La mayoría de los casos detectados es leve, pero los especialistas insisten en la importancia de supervisar el uso de productos fluorados en niños pequeños para evitar una ingesta indebida.

En regiones de Asia y África, donde el agua subterránea contiene niveles de flúor notablemente superiores a los recomendados, se han registrado problemas óseos, como dolor y rigidez, además de estudios recientes que exploran posibles efectos sobre el desarrollo cerebral.

Sin embargo, estos riesgos corresponden a exposiciones muy superiores a las que se reportan en España y América Latina. La Cleveland Clinic recalca que las directrices internacionales establecen un nivel seguro de 0,7 miligramos por litro en el agua potable, cifra considerablemente inferior a la asociada con efectos adversos.

Recomendaciones para el uso responsable

Para maximizar los beneficios del flúor y reducir potenciales riesgos, los expertos recomiendan hábitos sencillos: cepillar los dientes dos veces al día con pasta fluorada, empleando una cantidad del tamaño de un grano de arroz para menores de tres años y del tamaño de una arveja para quienes tienen entre tres y seis años. Es esencial que los adultos supervisen el cepillado en niños pequeños para evitar la ingestión accidental de la pasta dental.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La cantidad de pasta con flúor adecuada es del tamaño de un grano de arroz para menores de tres años, según especialistas en salud bucal (Imagen Ilustrativa Infobae)

En hogares donde se utiliza agua de pozo privado, Cleveland Clinic aconseja realizar análisis periódicos para garantizar que los niveles de flúor sean seguros. Los profesionales de la salud bucal pueden ofrecer orientación personalizada y ajustar las estrategias preventivas según las características y el riesgo de cada familia, minimizando así las complicaciones relacionadas con la sobreexposición.

El flúor continúa siendo una herramienta decisiva en la prevención de la caries dental. Sin embargo, la evaluación individual junto al profesional de confianza es fundamental para adaptar su uso a cada paciente y asegurar un equilibrio adecuado entre protección y seguridad.

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