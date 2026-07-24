¿Dolor de espalda? Prueba nadar, dice un estudio

VIERNES, 24 de julio de 2026 (HealthDay News) -- ¿Sufres dolor lumbar?

Un nuevo estudio indica que unas vueltas en la piscina podrían ayudar.

Un programa de natación de ocho semanas mejoró significativamente la función y el dolor en un grupo de personas con problemas de espalda, según informaron recientemente investigadores en el British Journal of Sports Medicine.

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"Mejoraron aproximadamente un 50% respecto a donde estaban antes de iniciar el programa", dijo la investigadora principal Deborah Wareham, doctoranda en la Universidad Macquarie de Sídney, en un comunicado de prensa.

Para el nuevo ensayo clínico, los investigadores reclutaron a 76 adultos de entre 26 y 74 años que llevaban al menos tres meses luchando contra el dolor lumbar .

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La mitad fue asignada aleatoriamente para participar en un programa individualizado de natación de ocho semanas, apoyado por cuatro sesiones de entrenamiento por telemedicina con un fisioterapeuta.

"No eran nadadores habituales, pero podían nadar 25 metros y sentirse seguros en el agua", dijo Wareham. Tenían como objetivo realizar tres sesiones de natación de 30 a 45 minutos al final de la prueba.

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La otra mitad no nadaba, pero sí recibía educación que también se impartió al grupo de natación. La educación abarcaba conceptos como "El dolor no siempre es igual a daño;" "La parte trasera está hecha para el movimiento;" "Es probable que haya brotes;" y "La mejor gestión es seguir avanzando."

"La natación se recomienda comúnmente como ejercicio para personas con dolor lumbar crónico, pero no había ninguna evidencia sobre si realmente funciona", dijo Wareham. "Emprendimos este estudio porque consideramos que había una necesidad urgente de investigación para determinar si la natación era efectiva o no para el dolor crónico de espalda."

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Tras ocho semanas, los nadadores tenían una función significativamente mejor y menos dolor.

"En comparación con el grupo de control que solo recibió educación, los nadadores obtuvieron una puntuación media de 2,5 puntos, o un 30% menos, en una escala de discapacidad ampliamente utilizada", dijo Wareham.

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"De hecho, la mejora que observamos en nuestro estudio se compara favorablemente con los efectos reportados en otros ejercicios como Pilates en un reciente metaanálisis", añadió.

Los beneficios de la natación persistieron tras medio año y un año completo de seguimiento, aunque las diferencias entre ambos grupos disminuyeron con el tiempo.

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"El argumento de nadar en el dolor de espalda es lógico, pero era importante comprobar esto", dijo el investigador principal Mark Hancock en un comunicado de prensa. Es codirector del Centro de Investigación sobre Dolor Espinal en la Universidad Macquarie.

"Nadar puede mejorar el rango de movimiento, la fuerza y la capacidad aeróbica general, y la flotabilidad del agua puede ayudar a las personas a realizar movimientos que de otro modo podrían ser dolorosos o limitados", dijo. "Es importante destacar que los participantes nos dijeron que la natación les dio confianza para empezar a hacer ejercicio y participar en otras actividades físicas significativas."

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Algunos participantes continuaron nadando tras el programa, mientras que otros optaron por otras formas de ejercicio.

"Ahora tenemos la evidencia que respalda la recomendación: la natación es un ejercicio adecuado para personas con dolor de espalda, y ayuda", concluyó Hancock.

Más información

La Clínica Mayo tiene ejercicios para el dolor de espalda.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad Macquarie, 21 de julio de 2026