Ciencia

Descubren una sustancia en la saliva que reduce el riesgo de caries: por qué podría cambiar la higiene oral

Un equipo de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, identificó un mecanismo natural en la boca que podría reducir el daño dental asociado al consumo de azúcar

Guardar
Voluntarios de la Universidad de
Voluntarios de la Universidad de Aarhus usaron dentaduras especiales para probar el efecto de la arginina en la placa bacteriana (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una pequeña sala del Departamento de Odontología de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, un grupo de voluntarios aceptó llevar dentaduras postizas especiales durante cuatro días. El objetivo del experimento parecía sencillo: descubrir si una sustancia presente de forma natural en la boca puede convertirse en el aliado inesperado para evitar la caries.

El resultado fue contundente: la arginina, un aminoácido, modificó la composición de la placa bacteriana y redujo el riesgo de caries de manera significativa. Así lo indicó la investigación publicada recientemente en la revista International Journal of Oral Science.

Un enemigo invisible: cómo actúa la caries

La caries dental afecta a millones de personas en todo el mundo. El proceso inicia cuando las bacterias de la boca fermentan los azúcares presentes en los alimentos y generan ácidos capaces de desgastar el esmalte de los dientes. Estas bacterias no actúan solas: se agrupan formando comunidades conocidas como biopelículas o placas dentales, que se adhieren a la superficie dental y agravan el daño.

El experimento demostró que la
El experimento demostró que la arginina, presente de forma natural en la boca, reduce el riesgo de caries (Imagen Ilustrativa Infobae)

El azúcar no es el verdadero villano, sino las bacterias que lo consumen y producen ácidos: estos microorganismos excretan sustancias ácidas que disuelven el esmalte dental. La situación empeora cuando la biopelícula crea un entorno protegido para las bacterias más resistentes, dificultando su eliminación con el cepillado común.

Arginina: la defensa natural que vive en la saliva

La novedad del estudio radica en el papel de la arginina, un aminoácido que el cuerpo produce de manera natural y que también está presente en la dieta diaria. Este compuesto favorece el crecimiento de bacterias beneficiosas que cuentan con el sistema llamado arginina deiminasa (ADS). Gracias a este mecanismo, las bacterias pueden transformar la arginina en compuestos alcalinos, capaces de neutralizar los ácidos y elevar el pH de la boca.

El estudio reveló que la
El estudio reveló que la arginina promueve el crecimiento de bacterias beneficiosas en la boca (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de arginina ayuda a multiplicar las bacterias beneficiosas e inhibe el crecimiento de las bacterias productoras de ácido. La investigación de la Universidad de Aarhus confirmó que, al aplicar arginina de manera regular en la boca, la composición de la placa dental se transforma y el riesgo de caries disminuye.

Un experimento con resultados claros

El estudio danés reclutó a doce participantes con caries activa. Se les entregó dentaduras postizas especiales, capaces de recolectar biopelículas en ambos lados de la mandíbula. Cada día, los voluntarios debían sumergir las dentaduras en una solución de azúcar para estimular la formación de biopelículas, y luego aplicar arginina en un lado y agua destilada en el otro, como control.

El tratamiento con arginina elevó
El tratamiento con arginina elevó el pH de la biopelícula dental y protegió frente a la acidificación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de cuatro días, los investigadores analizaron la acidez y la composición bacteriana de las biopelículas formadas. “Las biopelículas tratadas con arginina mostraron un pH significativamente más alto (menor acidez) a los 10 y 35 minutos después de la exposición al azúcar”, detalló Yumi C. Del Rey, autora principal del estudio. La diferencia se mantuvo constante: el lado tratado con arginina quedó mejor protegido frente a la acidificación que provoca la caries.

El equipo utilizó técnicas de secuenciación genética para identificar las bacterias presentes en cada muestra. Los resultados revelaron que la arginina redujo la presencia de Streptococcus mitis/oralis, un grupo asociado a la producción de ácido, y aumentó la proporción de bacterias capaces de metabolizar la arginina.

La investigación sugiere que la
La investigación sugiere que la arginina podría integrarse en productos para la higiene bucal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios en la estructura de la placa dental

El análisis incluyó la observación de los azúcares presentes en la biopelícula. Se detectó una reducción de carbohidratos basados en fucosa y una redistribución de la galactosa, lo que sugiere que la arginina no solo modifica el pH, sino que también altera la arquitectura interna de la placa. “El tratamiento con arginina hizo que la biopelícula fuera menos dañina”, indicó Sebastian Schlafer, profesor del Departamento de Odontología y Salud Oral de la Universidad de Aarhus.

La evidencia recogida por el equipo danés abre la puerta a nuevas estrategias para combatir la caries dental. La arginina podría convertirse en un ingrediente fundamental para pastas dentales y enjuagues bucales, especialmente para personas con alto riesgo de caries. La sustancia, presente en la saliva y en alimentos ricos en proteínas, es considerada segura incluso para niños.

Aunque algunos voluntarios no respondieron de manera uniforme al tratamiento, el estudio confirmó que la arginina reduce la toxicidad de las biopelículas, altera su estructura y remodela el microbioma oral. El próximo desafío será determinar cómo incorporar esta sustancia de manera efectiva en productos de uso cotidiano para maximizar su efecto protector.

Temas Relacionados

Salud BucalPrevención DentalAzúcarÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un estudio de Yale amplía la comprensión del estrés postraumático y sus efectos en el cerebro

La investigación identificó patrones emocionales y cerebrales diferenciados que ayudan a explicar por qué las personas atraviesan el trauma de maneras distintas. Cómo este descubrimiento abre el camino a abordajes terapéuticos más precisos y adaptados a cada paciente

Un estudio de Yale amplía

Un nuevo biosensor de sudor promete revolucionar la calidad del sueño, según un estudio

Investigadores de la Universidad de Texas en Dallas validaron un dispositivo no invasivo que monitoriza estas hormonas vinculadas al sueño y al estrés. Cuál es la fuerte correlación con valores salivales en un estudio publicado en Biosensors and Bioelectronics: X

Un nuevo biosensor de sudor

Los hábitos incomprendidos que revelan una mente brillante

Una mirada científica destruye mitos y muestra cómo la distracción y hablar solo pueden estar conectados con habilidades mentales superiores

Los hábitos incomprendidos que revelan

Crearon una cápsula inteligente que podría confirmar la toma de medicamentos

El avance permite utilizar radiofrecuencia y materiales biodegradables para monitorear adherencia terapéutica y evitar eventos graves en pacientes de alto riesgo

Crearon una cápsula inteligente que

Los mosquitos pican más a los humanos: un estudio encontró la razón

Una investigación realizada en Brasil identificó un cambio en los hábitos alimenticios de esos insectos en zonas afectadas por la deforestación, lo que incrementa el riesgo de enfermedades. Uno de los líderes del estudio explicó a Infobae cómo estos resultados podrían usarse para mejorar la prevención en salud pública

Los mosquitos pican más a
DEPORTES
Tiene 18 años, ya ganó

Tiene 18 años, ya ganó dos Mundiales y firmó un contrato de USD 27 millones por su habilidad jugando a los dardos

Las travesuras de Bilardo en su última pretemporada como técnico: el “guasón”, un hotel especial y el conserje menos pensado

La emotiva historia de los hermanos que corren el Dakar con un Renault 18 Break: por qué representan el auténtico espíritu del Rally

Brilló en Brasil, lo echaron de su club tras quedar preso por no cumplir con la manutención y volverá a jugar en la Serie D de Italia

El sorprendente elogio de Roger Federer a Lionel Messi: la contundente frase sobre su último Mundial con la selección argentina

TELESHOW
Quién fue eliminado en el

Quién fue eliminado en el repechaje de MasterChef Celebrity: “Uno de ustedes abandona la cocina para siempre”

Rocío Robles y Adrián Suar, a puro relax en Carmelo: las fotos de sus días de amor

Grego Rossello contó el susto que se llevó en su intento de conquistar a Wanda Nara: “Pensé que era Martín Migueles”

Cuánto cuesta la casa de Pampita y Benjamín Vicuña, testigo del escándalo con la China Suárez, tras una década sin venderse

Sol Pérez encendió las redes, a meses de haber sido mamá: “Volviendo de a poco”

INFOBAE AMÉRICA

Qué leer esta semana: 4

Qué leer esta semana: 4 libros para entrar a la Historia por la ventana

Congelarse, complacer o huir: los mecanismos ocultos de autodefensa femenina después del abuso sexual

La Unión Europea ratificó su respaldo al pueblo iraní y evalúa ampliar las sanciones contra los responsables de la represión

Israel elevó al máximo la alerta de su sistema de defensa aérea ante las amenazas del régimen de Irán

Estados Unidos desestimó los llamados al diálogo de Irán: “Sus acciones demuestran lo contrario”