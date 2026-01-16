Descubren una sustancia en la saliva que reduce el riesgo de caries: por qué podría cambiar la higiene oral

Voluntarios de la Universidad de Aarhus usaron dentaduras especiales para probar el efecto de la arginina en la placa bacteriana (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una pequeña sala del Departamento de Odontología de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, un grupo de voluntarios aceptó llevar dentaduras postizas especiales durante cuatro días. El objetivo del experimento parecía sencillo: descubrir si una sustancia presente de forma natural en la boca puede convertirse en el aliado inesperado para evitar la caries.

El resultado fue contundente: la arginina, un aminoácido, modificó la composición de la placa bacteriana y redujo el riesgo de caries de manera significativa. Así lo indicó la investigación publicada recientemente en la revista International Journal of Oral Science.

Un enemigo invisible: cómo actúa la caries

La caries dental afecta a millones de personas en todo el mundo. El proceso inicia cuando las bacterias de la boca fermentan los azúcares presentes en los alimentos y generan ácidos capaces de desgastar el esmalte de los dientes. Estas bacterias no actúan solas: se agrupan formando comunidades conocidas como biopelículas o placas dentales, que se adhieren a la superficie dental y agravan el daño.

El experimento demostró que la arginina, presente de forma natural en la boca, reduce el riesgo de caries

El azúcar no es el verdadero villano, sino las bacterias que lo consumen y producen ácidos: estos microorganismos excretan sustancias ácidas que disuelven el esmalte dental. La situación empeora cuando la biopelícula crea un entorno protegido para las bacterias más resistentes, dificultando su eliminación con el cepillado común.

Arginina: la defensa natural que vive en la saliva

La novedad del estudio radica en el papel de la arginina, un aminoácido que el cuerpo produce de manera natural y que también está presente en la dieta diaria. Este compuesto favorece el crecimiento de bacterias beneficiosas que cuentan con el sistema llamado arginina deiminasa (ADS). Gracias a este mecanismo, las bacterias pueden transformar la arginina en compuestos alcalinos, capaces de neutralizar los ácidos y elevar el pH de la boca.

El estudio reveló que la arginina promueve el crecimiento de bacterias beneficiosas en la boca

El aumento de arginina ayuda a multiplicar las bacterias beneficiosas e inhibe el crecimiento de las bacterias productoras de ácido. La investigación de la Universidad de Aarhus confirmó que, al aplicar arginina de manera regular en la boca, la composición de la placa dental se transforma y el riesgo de caries disminuye.

Un experimento con resultados claros

El estudio danés reclutó a doce participantes con caries activa. Se les entregó dentaduras postizas especiales, capaces de recolectar biopelículas en ambos lados de la mandíbula. Cada día, los voluntarios debían sumergir las dentaduras en una solución de azúcar para estimular la formación de biopelículas, y luego aplicar arginina en un lado y agua destilada en el otro, como control.

El tratamiento con arginina elevó el pH de la biopelícula dental y protegió frente a la acidificación

Después de cuatro días, los investigadores analizaron la acidez y la composición bacteriana de las biopelículas formadas. “Las biopelículas tratadas con arginina mostraron un pH significativamente más alto (menor acidez) a los 10 y 35 minutos después de la exposición al azúcar”, detalló Yumi C. Del Rey, autora principal del estudio. La diferencia se mantuvo constante: el lado tratado con arginina quedó mejor protegido frente a la acidificación que provoca la caries.

El equipo utilizó técnicas de secuenciación genética para identificar las bacterias presentes en cada muestra. Los resultados revelaron que la arginina redujo la presencia de Streptococcus mitis/oralis, un grupo asociado a la producción de ácido, y aumentó la proporción de bacterias capaces de metabolizar la arginina.

La investigación sugiere que la arginina podría integrarse en productos para la higiene bucal

Cambios en la estructura de la placa dental

El análisis incluyó la observación de los azúcares presentes en la biopelícula. Se detectó una reducción de carbohidratos basados en fucosa y una redistribución de la galactosa, lo que sugiere que la arginina no solo modifica el pH, sino que también altera la arquitectura interna de la placa. “El tratamiento con arginina hizo que la biopelícula fuera menos dañina”, indicó Sebastian Schlafer, profesor del Departamento de Odontología y Salud Oral de la Universidad de Aarhus.

La evidencia recogida por el equipo danés abre la puerta a nuevas estrategias para combatir la caries dental. La arginina podría convertirse en un ingrediente fundamental para pastas dentales y enjuagues bucales, especialmente para personas con alto riesgo de caries. La sustancia, presente en la saliva y en alimentos ricos en proteínas, es considerada segura incluso para niños.

Aunque algunos voluntarios no respondieron de manera uniforme al tratamiento, el estudio confirmó que la arginina reduce la toxicidad de las biopelículas, altera su estructura y remodela el microbioma oral. El próximo desafío será determinar cómo incorporar esta sustancia de manera efectiva en productos de uso cotidiano para maximizar su efecto protector.