Uso frecuente de marihuana relacionado con niveles más altos de hormona del estrés

VIERNES, 24 de julio de 2026 (HealthDay News) -- La marihuana puede ayudarte a relajarte, pero usarla con demasiada frecuencia podría tener el efecto contrario en tu respuesta al estrés.

Los investigadores afirman que los adultos que consumen marihuana se despiertan frecuentemente con niveles más altos de cortisol, también conocido como la "hormona del estrés".

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El cuerpo libera cortisol cuando estás bajo presión para ayudar a regular la presión arterial, el azúcar en sangre y el metabolismo. Pero cuando se mantiene elevada demasiado tiempo, puede aumentar el riesgo de ansiedad, depresión y enfermedades cardíacas.

Un estudio publicado recientemente en la revista Cannabis comparó a 39 usuarios frecuentes de cannabis con 43 no consumidores, que proporcionaron muestras de saliva e informaron sobre sus niveles de estrés.

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Todo el mundo experimenta un aumento natural de cortisol durante los primeros 30 minutos tras despertar.

Aunque ese aumento fue similar en ambos grupos, los usuarios frecuentes tuvieron niveles significativamente más altos en cuanto abrieron los ojos, según los resultados.

Los hallazgos no prueban causa y efecto, pero sugieren que el uso crónico podría afectar negativamente a los sistemas de respuesta al estrés con el tiempo, según los autores.

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"Nuestra investigación sugiere que los niveles de cortisol al despertar pueden servir como marcador neurobiológico del uso problemático de cannabis, y esa conexión debe investigarse más a fondo", dijo la autora principal Anita Cservenka, profesora asociada de ciencias psicológicas en la Universidad Estatal de Oregón.

"Estudios anteriores de otros investigadores encontraron que la respuesta al despertar del cannabis estaba atenuada en usuarios frecuentes de cannabis, pero no replicamos ese hallazgo, lo que sugiere que hay muchos matices que podrían estar relacionados con las estrategias analíticas y las características de la muestra", añadió en un comunicado de prensa.

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Se necesitan más estudios a largo plazo para explorar esta conexión, según los investigadores.

Más información

La Asociación Americana de Psicología tiene más información sobre los efectos de la marihuana en el cerebro.

FUENTE: HealthDay TV, 24 de julio de 2026