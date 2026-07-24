Pacientes afroamericanos con EM que mueren más jóvenes que los blancos, según un estudio

VIERNES, 24 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Las personas negras con esclerosis múltiple (EM) mueren a una edad más temprana que las personas blancas, según informa un nuevo estudio.

La tasa de mortalidad entre los pacientes negros con EM alcanza su máximo entre los 65 y 74 años, mientras que los pacientes blancos tienen más probabilidades de morir entre los 75 y 84 años, informan los investigadores en la edición de septiembre de la revista Neurology Open Access.

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"Las razones detrás de estas disparidades en salud no están claras, pero podrían estar relacionadas con la progresión de la enfermedad diferente, el acceso a la atención sanitaria, el estilo de vida y otros factores como condiciones concurrentes", dijo la investigadora principal , la Dra. Lilyana Amezcua , en un comunicado de prensa. Es profesora de neurología en la Universidad del Sur de California en Los Ángeles.

En general, las tasas de mortalidad entre personas con EM aumentaron entre 2012 y 2023, según los investigadores.

"Esperaríamos que los avances en los tratamientos para la EM puedan aplanar estas tendencias con el tiempo, pero seguimos viendo un aumento de las tasas de mortalidad", dijo Amezcua. "Eso nos indica que aún tenemos trabajo por hacer, especialmente en lo que respecta al manejo de otras condiciones de salud que afectan a personas con EM."

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En particular, la hipertensión ha estado provocando más muertes relacionadas con la EM en los últimos años, según los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de más de 42.000 muertes en EE. UU. recogidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.

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Los resultados mostraron que la tasa global de mortalidad en personas con EM era de 1,1 por cada 100.000 personas, con una tasa de 1,3 para mujeres y 0,8 para hombres.

Al analizar las tasas de mortalidad según la etnia:

Los pacientes negros tenían tasas de casi 1,6 en mujeres y casi 1 en hombres. Las personas blancas tenían tasas de aproximadamente 1,5 para mujeres y 0,9 para hombres. Los pacientes hispanos tenían tasas de casi 0,4 para mujeres y 0,3 para hombres.

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La hipertensión jugó un papel cada vez más relevante en las muertes por esclerosis múltiple entre 2019 y 2023, especialmente entre personas negras y blancas, según los investigadores.

"Estos resultados ponen de manifiesto la urgente necesidad de desarrollar intervenciones específicas para controlar mejor la hipertensión, incluyendo cribados más tempranos, mejor acceso a la atención primaria y enfoques para reducir los efectos de las complicaciones cardiovasculares, especialmente entre los grupos de mayor riesgo", afirmó Amezcua.

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Más allá de eso, el estudio muestra cómo otros problemas de salud están relacionados con peores resultados a largo plazo entre las personas con EM, según los investigadores.

"Muchas de estas condiciones son prevenibles o tratables", dijo Amezcua. "En lugar de centrarse únicamente en la EM, es importante proporcionar una atención integral que tenga en cuenta la salud general de la persona."

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Estos problemas de salud también podrían contribuir a retrasos en el diagnóstico de EM, señaló Amezcua. Por ejemplo, el daño cerebral causado por una afección cardíaca podría parecerse a la EM en las exploraciones, dificultando distinguir entre ambas.

Más información

La Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple tiene más información sobre cómo vivir con EM.

FUENTES: Nota de prensa de la Academia Americana de Neurología, 22 de julio de 2026; Facultad de Medicina Keck de USC, comunicado de prensa, 22 de julio de 2026

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