Ozempic reduce la ingesta calórica durante al menos un año, incluso si vuelve el hambre, según un ensayo

VIERNES, 24 de julio de 2026 (HealthDay News) -- ¿Preocupado porque tu Ozempic está perdiendo eficacia con el tiempo?

No te preocupes: sigues comiendo menos, aunque sientas un poco más de hambre, según un nuevo estudio.

Las personas que toman semaglutida para perder peso siguen comiendo menos incluso después de haber tomado el medicamento durante más de un año, informan los investigadores en la edición de agosto de The American Journal of Clinical Nutrition.

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Aunque parte de la reducción temprana del hambre y los pensamientos relacionados con la alimentación del fármaco disminuye con el tiempo, las personas continúan comiendo sustancialmente menos calorías en comparación con otras personas que reciben placebo, encontraron los investigadores.

"Muchos pacientes temen que su medicación haya dejado de funcionar si notan que vuelve a sentir hambre tras los primeros meses", dijo la autora principal Jena Tronieri, investigadora principal en el Centro de Trastornos por Peso y Trastornos Alimentarios de Penn Medicine en Filadelfia.

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"Nuestros hallazgos muestran que, incluso cuando las personas sienten que algunas de esas sensaciones regresan, la semaglutida sigue ayudándoles a comer menos", afirmó en un comunicado de prensa. "Esa reducción sostenida en la ingesta calórica parece ser una razón clave por la que la pérdida de peso se mantiene a lo largo del tiempo."

El ensayo clínico de 60 semanas involucró a 120 personas con sobrepeso u obesidad. Ellos fueron asignados aleatoriamente para recibir una dosis semanal de 2,4 miligramos de semaglutida o una inyección placebo. Todos los participantes también recibieron asesoramiento regular sobre el estilo de vida centrado en una dieta saludable y ejercicio.

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A intervalos regulares, los participantes completaban una evaluación de laboratorio de cinco horas de su apetito. Después de desayunar normalmente, les ofrecieron la comida y les dijeron que comieran hasta sentirse cómodamente llenos.

Los pacientes con semaglutida consumieron consistentemente menos calorías durante todo el estudio en comparación con el grupo placebo. En general, las personas que tomaban semaglutida consumían entre un 24% y un 30% menos de calorías, según el estudio.

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Las personas que tomaron semaglutida también perdieron un 15% medio de su peso corporal durante el ensayo de 60 semanas, frente a algo más del 3% de quienes recibieron placebo.

Curiosamente, estos resultados se produjeron a pesar de que el hambre, el apetito y la obsesión por la comida de los participantes se mantuvieron aproximadamente en el mismo nivel a partir de la semana 40, según los investigadores.

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"Este estudio pone de manifiesto una distinción importante entre la percepción que las personas tienen de su apetito y cómo realmente comen", dijo el investigador senior Thomas Wadden, profesor de psicología en psiquiatría en Penn Medicine, en un comunicado de prensa.

"Las personas que toman semaglutida para perder peso suelen notar reducciones drásticas del hambre y del ruido alimentario cuando comienzan este tratamiento. Si esas sensaciones se vuelven menos perceptibles, algunos pueden asumir erróneamente que el medicamento ya no es efectivo", afirmó.

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Los resultados deberían animar a los pacientes, sugirieron los investigadores.

"Nuestros resultados sugieren que los pacientes pueden experimentar un retorno parcial de las sensaciones de apetito con el tiempo, sin perder el beneficio del medicamento de seguir reduciendo la ingesta calórica, que es necesaria para mantener su nuevo peso corporal más bajo", explicó Tronieri.

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"Entender esto puede ayudar a establecer expectativas realistas y puede animar a las personas a seguir el tratamiento a largo plazo, según lo aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. y recomendado por las directrices de tratamiento de numerosas sociedades profesionales", añadió.

El estudio fue financiado por el fabricante de semaglutida Novo Nordisk.

Más información

Stanford Medicine tiene más información sobre los medicamentos para la pérdida de peso GLP-1.

FUENTE: Penn Medicine, nota de prensa, 21 de julio de 2026