Salud

Menta o jengibre: qué dice la ciencia sobre cuál es más eficaz para el sistema digestivo

Investigaciones recientes analizan cómo estas plantas pueden aliviar síntomas frecuentes, al tiempo que destacan la importancia de considerar sus efectos y limitaciones antes de incorporarlas en la rutina diaria

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El jengibre es un remedio
El jengibre es un remedio natural eficaz para aliviar las náuseas y los vómitos gracias a sus compuestos activos gingeroles (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de plantas medicinales ha sido una constante en la historia de la salud humana, especialmente para el tratamiento de molestias digestivas leves. En la práctica clínica actual, tanto la menta como el jengibre han ganado popularidad como alternativas naturales para el alivio de síntomas como náuseas, dolor abdominal y síndrome del intestino irritable.

El interés científico en estos remedios se ha incrementado en la última década, impulsado por estudios que evalúan su eficacia y seguridad frente a tratamientos farmacológicos convencionales. Este artículo analiza las aplicaciones más respaldadas por la evidencia de la raíz de jengibre y el aceite de menta, así como las precauciones necesarias para su consumo responsable.

Tanto la menta como el jengibre son remedios naturales habituales para las molestias digestivas, aunque sus efectos y aplicaciones varían según el síntoma específico. Mientras que la raíz de jengibre se emplea principalmente para el tratamiento de náuseas y vómitos, la menta suele recomendarse para el síndrome del intestino irritable y los calambres abdominales, siempre bajo ciertas precauciones.

Según el portal de información médica Verywell Health, la elección entre ambos depende tanto del problema digestivo como de las condiciones individuales del paciente.

Diferencias en los efectos y aplicaciones de la menta y el jengibre

Diversos estudios, como los publicados en la revista médica The Lancet Gastroenterology & Hepatology, indican que el jengibre es especialmente eficaz para aliviar las náuseas, los vómitos y los gases, incluyendo aquellos asociados al embarazo o a tratamientos oncológicos, por compuestos activos denominados gingeroles.

El aceite de menta se
El aceite de menta se emplea para el manejo del síndrome del intestino irritable y el dolor abdominal, pero requiere precauciones en pacientes con reflujo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la menta —en particular el aceite con recubrimiento entérico— se utiliza para disminuir el dolor abdominal y otros síntomas del síndrome del intestino irritable. Sin embargo, expertos de la Clínica Mayo advierten que el uso de menta puede agravar el reflujo gastroesofágico en personas propensas a este trastorno.

El jengibre contiene gingeroles, compuestos responsables tanto de su sabor característico como de su acción beneficiosa sobre el sistema digestivo. De acuerdo con Verywell Health, estos componentes ayudan a reducir la hinchazón, los gases y el malestar estomacal. Además, ralentizan el vaciamiento gástrico y alivian la presión en el tracto digestivo.

La Sociedad Alemana de Medicina Ginecológica y Obstetricia respalda el uso de hasta 1.500 miligramos diarios de jengibre para controlar las náuseas durante el embarazo, así como dosis de 500 a 1.000 miligramos antes y después de la quimioterapia para prevenir estos síntomas. Si bien las infusiones de jengibre pueden resultar reconfortantes, su concentración de compuestos activos es menor en comparación con los suplementos en polvo.

El aceite de menta con
El aceite de menta con recubrimiento entérico se considera seguro para aliviar los síntomas gastrointestinales sin aumentar el riesgo de acidez (Imagen Ilustrativa Infobae)

La menta se emplea para aliviar los síntomas del síndrome del intestino irritable, entre ellos dolor, calambres, diarrea y estreñimiento. De acuerdo con Verywell Health y la guía clínica del Colegio Americano de Gastroenterología, el mentol y otros monoterpenos presentes en la menta colaboran en la relajación de la musculatura intestinal y ayudan a disminuir la sensibilidad digestiva característica de este síndrome.

El aceite de menta también ha demostrado utilidad para controlar la hinchazón y los calambres relacionados con otras afecciones digestivas, así como para reducir el malestar posterior a exámenes gastrointestinales, según la Fundación Internacional para los Trastornos Gastrointestinales Funcionales.

Precauciones y advertencias en el uso de jengibre y menta

Tanto el jengibre como la menta pueden provocar efectos adversos y requieren precauciones para su consumo responsable. En la mayoría de los casos, el jengibre es bien tolerado, aunque puede ocasionar molestias abdominales, acidez, diarrea o irritación en la boca y la garganta. Según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la respuesta varía entre individuos, por lo que, aunque existen estudios sólidos sobre su eficacia para náuseas y vómitos, se aconseja precaución con dosis elevadas.

La orientación médica resulta fundamental
La orientación médica resulta fundamental para elegir entre jengibre y menta según el síntoma digestivo y las condiciones individuales de cada paciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la menta, su aceite puede debilitar el esfínter esofágico inferior, facilitando el paso de ácido gástrico al esófago y originando acidez o reflujo gastroesofágico. Los suplementos de aceite de menta con recubrimiento entérico son considerados más seguros para personas con tendencia a la acidez, ya que se disuelven en el intestino delgado.

La Asociación Española de Gastroenterología recomienda consultar con un profesional de la salud antes de iniciar suplementos de menta, especialmente en caso de antecedentes de reflujo.

De acuerdo con Verywell Health, aunque ambos remedios pueden contribuir al bienestar digestivo, la orientación médica es esencial para determinar el suplemento más adecuado, particularmente en situaciones de embarazo o patologías preexistentes.

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