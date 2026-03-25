Salud

La IA saca 'D' al juzgar afirmaciones científicas y médicas

Healthday Spanish

Guardar

MARTES, 24 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Quienes dependen de los chatbots para su información científica y médica, estén advertidos: la inteligencia artificial (IA) recibe una "D" cuando se le pide evaluar si una afirmación es verdadera o falsa, según un nuevo estudio.

La precisión de ChatGPT para evaluar afirmaciones científicas fue solo aproximadamente un 60% mejor que la de las conjeturas aleatorias, una puntuación que le valdría una baja "D" en un aula, según informaron recientemente investigadores en Rutgers Business Review.

"No solo hablamos de precisión, estamos hablando de inconsistencia, porque si haces la misma pregunta una y otra vez, obtienes respuestas diferentes", dijo el investigador principal Mesut Cicek, profesor de marketing y negocios internacionales en la Universidad Estatal de Washington en Pullman, Washington.

"Usamos 10 prompts con exactamente la misma pregunta. Todo era idéntico", dijo Cicek en un comunicado de prensa. "Respondería que sí. Después, dice que es falso. Es verdad, es falso, falso, verdad. Hubo varios casos en los que cinco fueron verdaderos, cinco falsos."

Para el nuevo estudio, los investigadores introdujeron más de 700 afirmaciones en ChatGPT y le pidieron que juzgara si cada afirmación era verdadera o falsa, basándose en toda la investigación previa.

El programa de IA tenía alrededor del 80% de precisión, pero la puntuación bajó al 60% después de que los investigadores tuvieran en cuenta las suposiciones aleatorias, es decir, las probabilidades de que una suposición rápida tenga un 50-50 de probabilidad de acertar.

Los resultados refuerzan la necesidad de aplicar escepticismo y precaución al utilizar IA, especialmente en tareas que implican matices o razonamientos complejos, según los investigadores.

La capacidad de los chatbots con el lenguaje enmascara la falta de inteligencia conceptual de las IA, concluyó el equipo.

La IA puede producir un lenguaje fluido y convincente, pero su capacidad para razonar sobre preguntas complejas queda corta porque no puede realmente "pensar", dijeron los investigadores.

Como resultado, la IA puede ofrecer explicaciones persuasivas para respuestas incorrectas, lo que podría engañar a quienes se basan en ella, advirtieron los investigadores.

"Las herramientas de IA actuales no entienden el mundo como nosotros -- no tienen un 'cerebro'", dijo Cicek. Solo memorizan, y pueden darte alguna perspectiva, pero no entienden de lo que hablan."

¿El consejo de Cicek?

"Siempre sé escéptico", dijo. "No estoy en contra de la IA. Lo estoy usando. Pero tienes que tener mucho cuidado."

Más información

El MIT tiene más información sobre alucinaciones y sesgos de IA.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad Estatal de Washington, 16 de marzo de 2026

Temas Relacionados

Health Daylaiasacadaljuzgarafirmacionescientificasymedicas

Últimas Noticias

Los nuevos padres enfrentan desafíos de salud mental, según un estudio

Healthday Spanish

Los nuevos padres enfrentan desafíos

Ropa infantil barata contaminada con plomo, según un estudio.

Healthday Spanish

Ropa infantil barata contaminada con

Según un estudio, la elección de alcohol influye en tu riesgo de muerte.

Healthday Spanish

Según un estudio, la elección

Nueva herramienta online ayuda a pacientes con Parkinson a valorar la decisión sobre implantes cerebrales

Healthday Spanish

Nueva herramienta online ayuda a

Un médico gastroenterólogo advirtió que el 30% de la población tiene ansiedad por problemas intestinales

El doctor Facu Pereyra explicó en Infobae a la Tarde que millones de personas sufren síntomas emocionales sin saber que el origen está en el aparato digestivo. Detalló un método de limpieza intestinal que, según su experiencia, mejora el ánimo y la salud mental

Un médico gastroenterólogo advirtió que
DEPORTES
Tomás Etcheverry cayó ante Tommy

Tomás Etcheverry cayó ante Tommy Paul en el Masters 1000 de Miami Open

Una famosa tenista reveló que ganó gracias a un consejo en las redes sociales: “Lo vi y pensé: ‘Tiene razón’”

“¿Y si te llama Riquelme?”: la tajante respuesta de Giuliano Simeone sobre la posibilidad de jugar en Boca Juniors

Furor por el look de los jugadores de la Selección al arribar a Ezeiza: de la particular chomba de Julián Álvarez al “chef” Otamendi

Los posteos de Franco Colapinto antes del GP de Japón de Fórmula 1: “Manijaaaaa”

TELESHOW
La palabra de Camila Galante

La palabra de Camila Galante sobre los rumores que vinculan a Leandro Paredes con Emilia Mernes: “No perdoné nada”

La profunda foto de Charly García en el Día de la Memoria y su compromiso con las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo

Nicolás Gil Lavedra detalló cómo reconstruyó los Vuelos de la Muerte en el documental “Traslados”: “Todo está probado en la Justicia”

Kennys Palacios contó si Wanda Nara lo decepcionó por su falta de apoyo en su paso por Gran Hermano

Así fue el emotivo regreso de Daniela Ballester a la televisión tras sufrir un ACV hemorrágico: “No sabía si me moría”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán confirmó

El régimen de Irán confirmó el bloqueo al estrecho de Ormuz: sólo permite el paso a los buques “no hostiles”

El Parlamento chavista designó a Mervin Maldonado como jefe del programa para migrantes venezolanos en el exterior

Frederiksen gana las elecciones en Dinamarca pero no logra mayoría y depende del partido centrista para gobernar

Principal potabilizadora de Panamá reduce operaciones por falla en motor de bombeo

Estados Unidos envió a Irán un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra en Medio Oriente