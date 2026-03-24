Qué enfermedades ayuda a prevenir la acelga

El consumo regular de acelga contribuye a la prevención de enfermedades cardiovasculares, fortaleciendo la salud del corazón y la circulación sanguínea (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acelga se ha consolidado como una de las verduras de hoja verde más apreciadas en la alimentación cotidiana. Este vegetal, perteneciente a la familia de las amarantáceas, se destaca por su perfil nutricional completo y su capacidad para integrarse en una amplia variedad de preparaciones culinarias. Su adaptabilidad en el campo como en la cocina, permite que esté presente en mesas de todo el mundo, ofreciendo no solo sabor y textura, sino también un aporte significativo de vitaminas, minerales y fibra.

Más allá de su valor gastronómico, es reconocida por los múltiples beneficios que aporta a la salud. Diversos estudios han respaldado su inclusión en dietas equilibradas, al señalar que su consumo regular puede reforzar el sistema inmunológico, favorecer la salud cardiovascular y contribuir al buen funcionamiento del organismo.

Además de su riqueza nutricional y su bajo aporte calórico, la acelga se posiciona como una aliada en la prevención de enfermedades, desde afecciones óseas y cardiovasculares hasta problemas digestivos y metabólicos. Por todo esto, la acelga representa una opción accesible, versátil y saludable para quienes buscan mejorar su calidad de vida a través de la alimentación.

Las enfermedades que ayuda a prevenir la acelga

El consumo regular de acelga se asocia con la prevención de diversas enfermedades, gracias a la combinación de vitaminas, minerales y compuestos bioactivos presentes en sus hojas y tallos. Este vegetal se ha convertido en un recurso fundamental para quienes buscan fortalecer su salud a través de la alimentación, ya que contribuye a proteger varios sistemas del organismo.

Una de las principales ventajas de la acelga es su aporte de vitamina K, calcio y magnesio, elementos clave para la salud ósea. Su inclusión en la dieta puede ayudar a prevenir la osteoporosis y otras afecciones relacionadas con la debilidad de los huesos. Además, la presencia de hierro y cobre favorece la circulación y la formación adecuada de glóbulos rojos, lo cual resulta beneficioso para evitar ciertos tipos de anemia y mejorar la coagulación sanguínea, destaca Medical News Today.

La acelga es una excelente fuente de vitamina K, calcio y magnesio, nutrientes clave para la salud ósea y la prevención de osteoporosis (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acelga también contiene antioxidantes y fitonutrientes que colaboran en la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares. Estos compuestos ayudan a regular la presión arterial y disminuyen la probabilidad de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, expresa Cleveland Clinic. La fibra y el potasio presentes en este vegetal contribuyen, también, a controlar los niveles de colesterol y azúcar en sangre, factores estrechamente relacionados con la prevención de patologías metabólicas y cardíacas.

En el ámbito digestivo, la acelga se destaca por su alto contenido de fibras, las cuales favorecen el tránsito intestinal y ayudan a mantener un sistema digestivo saludable. De esta forma, la clínica estadounidense agrega que su consumo puede prevenir problemas como el estreñimiento y reducir el riesgo de padecer enfermedades inflamatorias crónicas del aparato digestivo.

La presencia de luteína y zeaxantina en la acelga se vincula con la protección de la salud ocular, ya que estos compuestos están asociados a una menor incidencia de enfermedades visuales relacionadas con la edad, como la degeneración macular. Por otro lado, su bajo contenido calórico y su capacidad para generar saciedad la convierten en una aliada para quienes buscan mantener o reducir su peso corporal.

Los beneficios de la acelga para la salud

La incorporación de la verdura en la alimentación diaria aporta ventajas específicas que van más allá de su valor nutricional básico. Este vegetal contiene compuestos bioactivos como las betalaínas, flavonoides y fenólicos, responsables de funciones antioxidantes que contribuyen a la protección celular. Su riqueza, según Cleveland Clinic en estos componentes la distingue de otras verduras, ya que ayudan a contrarrestar los efectos negativos de los radicales libres, asociados al envejecimiento celular y al desarrollo de enfermedades crónicas.

Rica en antioxidantes y fitonutrientes, la acelga ayuda a reducir el riesgo de enfermedades crónicas y el daño celular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tallo de la acelga, en ocasiones menos valorado que sus hojas, presenta una concentración significativa de potasio, lo que resulta favorable para la regulación de la presión arterial y el equilibrio de líquidos en el organismo. Además, tanto hojas como tallos presentan grasas saludables y terpenos, que participan en la modulación de procesos metabólicos y el mantenimiento de la salud vascular.

Por otro lado, el hierro es otro aporte esencial del vegetal, que además es superior al de la espinaca. De este modo, se convierte en una opción estratégica para quienes buscan prevenir la anemia a través de la alimentación. Además, su aporte de fibra puede resultar beneficioso para quienes requieren mejorar la regularidad intestinal o mantener a raya el colesterol.

Los polifenoles presentes en la acelga actúan como agentes antiinflamatorios y, junto con su bajo aporte calórico, favorecen la inclusión de este vegetal en planes alimenticios destinados al control de peso o a la prevención de enfermedades inflamatorias crónicas. De esta manera, la acelga se consolida como un alimento funcional que contribuye al bienestar integral

El valor nutricional de la acelga

La acelga es una verdura con alta densidad nutricional. Tanto sus hojas como el tallo tienen aportes que benefician a todo el cuerpo humano. Según Healthline, una porción de taza cocida, equivalente a 175 gramos, aporta:

El método de preparación de la acelga, como la cocción breve o su consumo crudo, influye en la conservación de sus vitaminas y minerales (Imagen Ilustrativa Infobae)

35 calorías

3,3 gramos de proteínas

7 gramos de carbohidratos

3,7 gramos de fibra

477% del valor diario (VD) de vitamina K

60% del VD de vitamina A

36% del VD de magnesio

35% del VD de vitamina C

32% del VD de cobre

25% del VD de manganeso

22% del VD de hierro

22% del VD de vitamina E

20% del VD de potasio

8% del VD de calcio

No obstante, el vegetal puede no ser recomendable para todos los perfiles de consumo. Su alto contenido de vitamina K exige precaución en personas que toman anticoagulantes, ya que fluctuaciones en la ingesta de este nutriente pueden interferir con la efectividad de los medicamentos.

Además, contiene oxalatos, compuestos que pueden favorecer la formación de cálculos renales en individuos susceptibles; por ello, es aconsejable que quienes tienen antecedentes de este tipo de afecciones moderen su consumo y mantengan una adecuada hidratación. Finalmente, aunque es poco frecuente, existen casos documentados de alergia a la acelga, por lo que, ante síntomas como urticaria, picazón o inflamación tras ingerirla, se recomienda suspender su consumo y consultar a un profesional de la salud, indica la revista de salud.

Cómo cocinar la acelga para absorber sus nutrientes

El método de cocción influye directamente en la retención y absorción de los nutrientes. Para aprovechar al máximo sus beneficios, es recomendable lavar cuidadosamente las hojas y los tallos, cortarlos en trozos grandes y cocinarlos en agua hirviendo. Añadir unas gotas de jugo de limón o vinagre durante la cocción ayuda a preservar algunos nutrientes, especialmente la vitamina C y los compuestos antioxidantes.

Hervir la acelga es una de las formas de cocción más efectivas para mantener los nutrientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Debe realizarse con la olla tapada y solo el tiempo necesario hasta que las hojas estén blandas, evitando prolongar el proceso para no perder vitaminas hidrosolubles como la C y parte de las del grupo B. Este procedimiento contribuye a mantener el color, la textura y gran parte de los minerales, permitiendo que la acelga conserve su aporte nutricional.

Otra opción válida es consumir la acelga cruda, especialmente en ensaladas o batidos, ya que de este modo se preservan completamente las vitaminas sensibles al calor. Sin embargo, en preparaciones cocidas como sopas, guisos o tortillas, el uso de técnicas suaves y tiempos cortos favorece la disponibilidad de minerales y fibra. Así, la elección del método de cocción puede ajustarse tanto al tipo de plato como a las necesidades nutricionales de cada persona.