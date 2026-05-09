En Real Madrid sospechan de un “topo” que filtra información: “Se convirtió en un problema para el club”

Real Madrid, en plena crisis deportiva e interna (REUTERS/Isabel Infantes)

El Real Madrid enfrenta una situación interna delicada por las sospechas que recaen sobre Santiago Solari, a quien atribuyen la filtración de información sensible desde los despachos del club, potenciando la inquietud entre los directivos. El punto crítico llegó cuando El Larguero de la Cadena Ser publicó que la entidad planeaba incorporar a un director deportivo, forzando al club a emitir un inusual comunicado en el que calificó la noticia de “rotundamente falsa” y destacó la relevancia de su actual dirección deportiva, responsable de obtener seis Copas de Europa en la última década. La reacción del club responde a su política habitual de evitar declaraciones públicas frente a rumores, actitud que en esta ocasión se vio superada por la magnitud de la información difundida.

“Florentino Pérez lo repescó, le dieron el puesto de responsable de la cantera pero le relevaron por su inacción y ahora se ha convertido en un problema para el club”, rezó una de las líneas del artículo firmado por Alejandro Alcázar en el medio español Sport. En paralelo, en el Madrid buscan subsanar y hacer olvidar lo antes posible el fuerte episodio que tomó repercusión a nivel mundial por la disputa entre Federico Valverde y Aurelién Tchouaméni. En las últimas horas, la esposa del uruguayo, Mina Bonino, realizó un posteo donde dio una versión respecto a la pelea que tuvieron ambos futbolistas.

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A lo largo del último año y medio, Solari ha ocupado un lugar ambiguo en la estructura del club. Repescado por Florentino Pérez en noviembre de 2022, tras su destitución por parte del Club América de México meses antes, el ex futbolista fue inicialmente designado director de fútbol, cargo ya desempeñado por José Ángel Sánchez, quien además sigue siendo director general del Real Madrid, según describe la propia entidad en su comunicado. No obstante, la función de Solari fue rápidamente redefinida, encargándose de la cantera, una división que finalmente quedó bajo la tutela de Manu Fernández. La falta de un rol específico ha convertido a Solari en una figura difusa, presente solo como embajador institucional y habitual en las tribunas durante partidos clave.

El club ha experimentado etapas de incertidumbre respecto al futuro de Solari en la institución. Desde la directiva reconocen que su permanencia supone un problema no resuelto, según el artículo de Sport. Solari solicitó margen de espera mientras aguarda una oferta de entrenador que no se materializa. Su situación se vuelve más frágil al no existir confianza plena sobre su lealtad, en particular tras las mencionadas filtraciones percibidas como una amenaza a la cohesión interna.

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Santiago Solari es mirado de reojo por varios directivos del Real Madrid (REUTERS/Sergio Perez)

La responsabilidad sobre los fichajes recae directamente en Florentino Pérez, quien ha modificado la estrategia de mercado debido a la dificultad para competir con los clubes de la Premier League o del capital árabe como el París Saint Germain. Ahora, el objetivo radica en captar jóvenes promesas antes de que su valor se aleje del alcance económico del Real Madrid. El método, defendido por el cuerpo directivo, ha traído logros importantes y también algunas apuestas fallidas, reconocen los propios dirigentes.

Según la versión oficial transmitida tras la última filtración, la dirección deportiva del club—integrada por Pérez, Sánchez, Juni Calafat y el primer entrenador—es la que ha permitido alcanzar una de las etapas más laureadas de la historia reciente. En los últimos diez años, el Real Madrid conquistó seis Copas de Europa, una cifra que la situación interna de ahora obliga a enfatizar públicamente, dado el impacto mediático de las informaciones difundidas.

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La lista de fichajes recientes ilustra ese diseño: destacan las incorporaciones de Vinícius, Rodrygo, Militao, Güler, Valverde, Bellingham y Endrick. La directiva admite también desaciertos, como las adquisiciones de Hazard, Lucas Silva, Jovic o Reinier. En palabras de los responsables del club, “sabemos que no somos infalibles, como no lo son el resto de los equipos”. Respecto a jugadores como Huijsen, Carreras y Mastantuono, cuya llegada suma apenas diez meses, el club defiende que resulta prematuro emitir valoraciones concluyentes, ya que requieren un periodo de adaptación a una temporada especialmente exigente.

Santiago Solari fue considerado para reemplazar tanto a Carlo Ancelotti como entrenador en el Mundial de Clubes como posteriormente a Xabi Alonso, aunque en ambos casos la elección final fue promover internamente a Álvaro Arbeloa. Desde esos episodios, la directiva teme que Solari busque regresar a la esfera de decisión deportiva del club, actualmente cerrada a un círculo de máxima confianza liderado por Florentino Pérez y sus colaboradores directos. Contravenir la estrategia o cuestionar la estructura sería, en palabras de la institución, un ataque indirecto a la autoridad presidencial, contexto que agrega presión a la permanencia de Solari en el club.

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