Enzo Fernández marcó un gol de tiro libre en el empate del Chelsea ante Liverpool por la Premier League

La 36ª jornada de la Premier League se abrió en Anfield con un empate 1-1 entre el Liverpool y el Chelsea. Enzo Fernández fue uno de los protagonistas del encuentro al marcar un gol de tiro libre, aunque el empate —cortó una racha de cinco derrotas al hilo— dejó a su equipo en una delicada situación en la pelea por entrar a la Champions League. Del otro lado, con el boleto prácticamente asegurado, fue titular el argentino Alexis Mac Allister.

El encuentro comenzó con un dominador inicio del elenco local. De hecho, se puso en ventaja gracias al golazo de Ryan Gravenberch, quien sacó un preciso remate desde la frontal del área. Sin embargo, el cuadro visitante logró emparejar el trámite con un desarrollo del juego en el que predominó la disputa en la mitad de la cancha. En medio de un contexto de pocas situaciones de gol, Chelsea igualó el marcador de la mano de Enzo Fernández.

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A los 34 del primer tiempo, el volante argentino ejecutó un tiro libre desde los tres cuartos del campo del Liverpool con un centro bajo que picó cerca del punto de penal. Ante una endeble marca de la defensa Red, el marcador central Wesley Fofana intentó frustradamente patear el balón, pero su fallo fue necesario para desenfocar al arquero Giorgi Mamardashvili. El propio futbolista francés fue el encargado de señalar al mediocampista surgido de River Plate como el autor del tanto —llegó a 15 goles en la temporada—.

*El compacto del empate 1-1 entre Liverpool y Chelsea

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Chelsea salió revitalizado del tanto y Enzo Fernández, que fue capitán, tuvo la chance de dar vuelta el partido: quedó mano a mano con el arquero georgiano del Liverpool, pero su definición impactó sobre el pecho de Mamardashvili. A pesar de que el elenco dirigido por Arne Slot logró pasar el sofocón, el equipo de Londres pisó con fuerza en el inicio del complemento con un tanto de Cole Palmer, que fue anulado por un fuera de juego previo de Marc Cucurella.

Alexis Mac Allister se destacó con un notable trabajo en la mitad de la cancha, principalmente por ser la rueda de auxilio constante ante una floja actuación del local. A los 53 minutos metió un enorme corte dentro del área para apagar una subida del lateral español Cucurella. La última media hora del enfrentamiento se desarrolló sin un dominador claro en Anfield, aunque el Liverpool controló la posesión de la pelota y concretó más chances de peligro.

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Dominik Szoboszlai, a los 70 minutos, sacó un potente disparo que impactó sobre la base del palo derecho del arco defendido por Filip Jörgensen, mientras que un cabezazo de Virgil van Dijk de un tiro de esquina pegó en el travesaño a los 78. En medio de las jugadas, Enzo Fernández fue amonestado por una entrada sobre Curtis Jones. Mac Allister, por su parte, también fue apercibido sobre el cierre.

Finalmente, pese a las aproximaciones de ambos elencos en los últimos compases del duelo, el marcador no se movió y terminó 1-1. Liverpool quedó cuarto con 59 unidades y, aunque todavía no está oficializado de forma matemática, aseguró su clasificación a la próxima Champions. Los últimos dos partidos del elenco de Arne Slot serán contra el Aston Villa de visitante y el Brentford en Anfield.

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Enzo Fernánez convirtió 15 goles y brindó seis asistencias en 51 partidos de la presente temporada (REUTERS/Phil Noble)

Luego de transitar una campaña decepcionante, el objetivo del Chelsea en la recta final de la temporada se enfoca en conseguir su boleto a la próxima UEFA Champions League. No obstante, el panorama no es tan ilusionante, ya que depende de varios factores. La tabla de posiciones de la Premier League otorga la clasificación directa a los mejores cinco ubicados (Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool y Aston Villa), que tienen una cómoda diferencia.

A pesar de esto, la clasificación del Aston Villa de Emiliano Dibu Martínez a la final de la Europa League abrió una posibilidad trascendental: en caso de que se consagre campeón contra el Friburgo de Alemania, el equipo que termine sexto en la Premier tendrá un cupo en la próxima Champions.

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La igualdad del Chelsea en el inicio de la jornada lo dejó en una situación aún más compleja: marcha noveno con 49 unidades y podría ser superado por el Everton y el Fulham, que suman 48. Al mismo tiempo, por encima se ubican el Bournemouth (52), Brentford (51) y Brighton (50), que tienen que jugar su duelo correspondiente.

El equipo liderado por Enzo Fernández bajará el telón de la Premier recibiendo al Tottenham y visitando al Sunderland. Antes de esto afrontará la final de la FA Cup contra el Manchester City el sábado 16 de mayo.

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TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE