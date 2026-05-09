República Dominicana

República Dominicana registra la tasa de homicidios más baja desde 2023, según cifras oficiales

De acuerdo con datos oficiales de la Policía Nacional, República Dominicana cerró el primer cuatrimestre de 2026 con una tasa de homicidios de 7.30 por cada 100,000 habitantes, la más baja registrada en los últimos cuatro años

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El director general de la Policía Nacional de República Dominicana encabezó una reunión de seguimiento junto a altos mandos policiales y representantes institucionales, en la sede principal en Santo Domingo (Cortesía Policía Nacional).
El director general de la Policía Nacional de República Dominicana encabezó una reunión de seguimiento junto a altos mandos policiales y representantes institucionales, en la sede principal en Santo Domingo (Cortesía Policía Nacional).

La República Dominicana ha alcanzado un registro inédito en materia de seguridad ciudadana, según datos oficiales divulgados por la Policía Nacional y la Fuerza de Tarea Conjunta al cierre de abril de 2026.

El país reporta una tasa de homicidios acumulada de 7.30 por cada 100,000 habitantes, el nivel más bajo de los últimos cuatro años, de acuerdo con el reporte semanal de estadística delictiva número 146. Este indicador sitúa a la nación como uno de los referentes regionales en el descenso sostenido de la violencia letal.

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De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional, el día de ayer, 8 de mayo, la evolución de los indicadores de homicidios en República Dominicana evidencia una reducción progresiva. En 2023, la tasa nacional se ubicó en 12.51 por cada 100,000 habitantes.

Un año más tarde, en 2024, descendió a 10.19 y, durante 2025, la cifra cayó a 8.02. En abril de 2026, el dato mensual específico marcó 4.89, lo cual representa una disminución de más del 40% en comparación con el inicio de la serie analizada.

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El reporte fue presentado durante una reunión de seguimiento encabezada por el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, director general de la Policía Nacional. En ese encuentro, el alto mando policial examinó los resultados de las estrategias preventivas y operativas desplegadas en todo el territorio nacional. Según el resumen oficial, la gestión actual ha priorizado la inteligencia policial y el monitoreo constante como ejes centrales de la política de seguridad pública.

Infografía muestra mapa de República Dominicana con flecha descendente y gráficos de barras indicando caída de homicidios de 12.51 a 4.89. Incluye íconos de cerebro, cámara y apretón de manos.
República Dominicana experimenta un descenso histórico del 40% en su tasa de homicidios entre 2023 y abril de 2026, atribuido a inteligencia policial, monitoreo y acciones preventivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel del Mapa de Calor en la estrategia de seguridad

Uno de los aspectos destacados por la Fuerza de Tarea Conjunta es la distribución territorial del descenso en los homicidios. El informe señala que el 82.4% de las demarcaciones del país mantienen tasas de un solo dígito, lo que implica que la mayoría de las provincias y municipios registran menos de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes.

El documento oficial precisa que 28 territorios presentan índices de un solo dígito y tres de ellos no han registrado ningún homicidio en lo que va del año. Solo seis jurisdicciones mantienen tasas de dos dígitos, identificadas como zonas prioritarias para nuevas intervenciones.

La estrategia de seguridad, de acuerdo con declaraciones recogidas por la Policía Nacional, se apoya en herramientas tecnológicas de análisis criminal, entre ellas es el Mapa de Calor de la Fuerza de Tarea Conjunta.

El "Mapa de Calor" es una herramienta de análisis criminal que identifica en tiempo real las zonas con mayor incidencia delictiva (Cortesía Policía Nacional).
El "Mapa de Calor" es una herramienta de análisis criminal que identifica en tiempo real las zonas con mayor incidencia delictiva (Cortesía Policía Nacional).

Este sistema permite identificar en tiempo real los puntos de mayor incidencia delictiva, facilitando la implementación de intervenciones focalizadas. De igual manera, la coordinación interinstitucional ha sido fundamental en estos logros. La Fuerza de Tarea Conjunta, que agrupa a la Policía Nacional, los organismos de seguridad del Estado y el Ministerio Público, ha promovido la colaboración para garantizar tanto la persecución de infractores como la prevención del delito.

“El compromiso es mantener la convivencia pacífica y fortalecer la percepción de seguridad de todos los dominicanos”, afirmó el alto mando policial durante la reunión, según reportaron fuentes institucionales. Las autoridades reiteraron que la vigilancia y la evaluación periódica continuarán.

Al cierre del primer cuatrimestre de 2026, la República Dominicana presenta un escenario estadístico alentador en materia de seguridad pública. Con una tasa de homicidios en 7.30 y la mayoría de las demarcaciones bajo control, el país se perfila como un caso de éxito regional en la gestión de políticas de prevención y control de la criminalidad.

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