Estornudos al mirar el sol: qué explica la ciencia sobre el síndrome ACHOO

El síndrome ACHOO provoca estornudos automáticos al exponerse a la luz solar intensa por un mecanismo genético (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un simple paseo bajo el sol puede desencadenar una cadena involuntaria de estornudos en millones de personas en todo el mundo. Esta reacción, conocida como síndrome ACHOO o reflejo de estornudo fótico, convierte la exposición a la luz intensa en un impulso difícil de controlar y tiene un origen genético.

La exposición repentina a la luz brillante, especialmente la solar, puede activar en algunas personas un mecanismo neural que provoca estornudos automáticos, sin intervención de alérgenos ni polvo. Según la Cleveland Clinic, este fenómeno se origina en circuitos cerebrales que conectan los nervios ópticos y trigéminos, responsables de la visión y la sensibilidad facial.

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Cuando la luz estimula estos circuitos, el cerebro interpreta el estímulo como una señal para estornudar, aunque la nariz no haya sido irritada físicamente.

A diferencia de los estornudos provocados por alergias, el síndrome ACHOO genera episodios inmediatos tras la exposición a la luz y desaparecen en segundos al reducirse la intensidad lumínica. Es típico que ocurra al salir de lugares oscuros al exterior, al manejar y salir de un túnel, o frente al flash de una cámara. El reflejo es automático y no puede evitarse voluntariamente.

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¿A cuántas personas afecta el estornudo solar?

De acuerdo con estimaciones de la Cleveland Clinic, entre 18% y 35% de la población mundial podría manifestar el síndrome ACHOO. Si bien todavía no existen estudios poblacionales a gran escala que permitan precisar el alcance real, los datos disponibles indican que el fenómeno es más frecuente en personas de ascendencia europea y, según algunos análisis, en mujeres.

Factores como el tabique nasal desviado pueden influir en la predisposición a experimentar el reflejo, aunque no son determinantes. Lo más habitual es que las personas afectadas noten los estornudos al pasar de ambientes oscuros a la luz intensa, como al salir de interiores hacia el exterior o al recibir la luz directa del sol tras estar en penumbra. Las fuentes de luz artificial muy potentes, como focos, luces de consultorio médico o flashes, también pueden desencadenar episodios.

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El estornudo inducido por la luz se presenta casi de inmediato tras la exposición y puede repetirse si el estímulo permanece, diferenciándose así de los provocados por resfriados o alergias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque no existen cifras exactas para cada país, el fenómeno se reporta en todas las regiones del mundo y afecta tanto a adultos como a niños. En el ámbito médico, el reflejo de estornudo fótico es una curiosidad que rara vez requiere tratamiento, pero su prevalencia ha motivado investigaciones sobre su base genética y su impacto en la vida diaria de quienes lo padecen.

Una característica clave es la rapidez con la que se presenta el estornudo: generalmente ocurre en el primer segundo tras la exposición a la luz intensa y puede repetirse varias veces si el estímulo persiste. Si la persona vuelve a un entorno oscuro y luego regresa a la luz, el ciclo puede reiniciarse. Esta naturaleza automática distingue al síndrome ACHOO de otras formas de estornudo, como las asociadas a resfriados o alergias.

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¿Es hereditario el síndrome ACHOO?

El síndrome ACHOO se transmite como un rasgo genético dominante, lo que significa que si uno de los padres presenta este reflejo, existe aproximadamente un 50% de posibilidades de que sus hijos también lo manifiesten. De acuerdo con la Cleveland Clinic, esta característica explica por qué el síndrome suele concentrarse en ciertos grupos familiares y puede ser identificado en varias generaciones.

El síndrome ACHOO se transmite como un rasgo genético dominante, por lo que la historia familiar es clave para identificar su presencia en varias generaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, no se ha identificado un marcador genético específico que permita predecir quién desarrollará el síndrome, aunque la historia familiar constituye uno de los principales indicios para anticipar la frecuencia e intensidad de los episodios en descendientes.

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Riesgos asociados y consejos prácticos ante el estornudo solar

Aunque el estornudo solar suele ser benigno, en ciertos contextos puede implicar riesgos. Aquellos que son incontrolables pueden causar problemas, advierte el Dr. Dylan Timberlake, especialista en alergias de la Cleveland Clinic. El peligro es mayor si ocurre al conducir o manejar maquinaria, ya que la pérdida momentánea de visión puede provocar accidentes.

Se han documentado incidentes de tráfico vinculados a estornudos por la luz, y en entornos médicos o dentales, el reflejo puede complicar el uso de luces intensas. El Dr. Timberlake aconseja informar a médicos o dentistas sobre esta sensibilidad antes de procedimientos con lámparas o anestesia.

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En clínicas médicas y odontológicas, el reflejo de estornudo fótico puede dificultar el uso seguro de luces brillantes (Imagen ilustrativa Infobae)

No existe una cura específica para el síndrome ACHOO, pero los especialistas recomiendan usar gafas de sol oscuras, tratar alergias nasales y aplicar la “técnica de presión transversal del filtro nasal” presionar con el dedo entre la nariz y el labio superior para intentar frenar el reflejo.

Identificar los factores que desencadenan el estornudo solar y anticipar situaciones de riesgo ayuda a quienes lo padecen a tomar precauciones y desenvolverse con mayor seguridad en la vida diaria.

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