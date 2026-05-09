El Salvador

Embajada de El Salvador promueve alianzas económicas con empresarios de Singapur

La misión diplomática participó en una reunión convocada por la Singapur Business Federation, para explorar nuevas oportunidades de comercio, inversión y cooperación orientadas a la región

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Banderas de El Salvador y Singapur a los lados de un escritorio ejecutivo. Hay una tablet con gráficos, lingotes de oro, una brújula y libretas.
La Embajada de El Salvador en Singapur impulsa relaciones con el sector empresarial singapurense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Embajada de El Salvador en Singapur participó en una sesión de trabajo organizada por el Singapore Business Federation (SBF), principal gremial empresarial de ese país, con el objetivo de fortalecer el intercambio con el sector privado e identificar oportunidades de cooperación económica, comercio e inversión, de acuerdo con una nota publicada este viernes por el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador.

Durante la jornada, el embajador de El Salvador en Singapur, Jaime López, presentó los avances impulsados por el país en materia de modernización económica, desarrollo de infraestructura, conectividad regional, atracción de inversión y fortalecimiento del clima de negocios, según lo reportado por la Cancillería salvadoreña. Al mismo tiempo, López compartió información sobre oportunidades en sectores estratégicos como logística, manufactura, textiles, turismo y desarrollo aeroportuario.

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La actividad, encabezada por el presidente del SBF, S.S. Teo, reunió a representantes de sectores estratégicos de Singapur, entre ellos logística, infraestructura aeroportuaria, manufactura textil, finanzas y comercio internacional, así como a embajadores residentes de América Latina acreditados ante el gobierno singapurense.

Empresarios de Singapur valoran la transformación nacional y la estabilidad como factores clave para invertir en El Salvador. (Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores)
Empresarios de Singapur valoran la transformación nacional y la estabilidad como factores clave para invertir en El Salvador. (Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores)

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, los representantes del sector empresarial manifestaron especial interés en el proceso de transformación económica y modernización que vive El Salvador, destacando los avances en materia de seguridad, infraestructura estratégica y condiciones de estabilidad para la inversión.

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El Ministerio detalló que se desarrolló un intercambio sustantivo sobre el potencial de El Salvador como plataforma emergente para operaciones regionales, resaltando su ubicación geográfica estratégica, conectividad con mercados internacionales y creciente dinamismo económico.

En este contexto, se evidenció interés en las capacidades del país para integrarse a las cadenas globales de manufactura y confección, y en el fortalecimiento de polos logísticos vinculados al desarrollo aeroportuario y portuario, según la información oficial.

El Salvador, bien posicionado como destino estratégico para inversiones y cooperación

El Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que estos intercambios permitieron posicionar a El Salvador como un actor con potencial para el nearshoring (estrategia empresarial que traslada la producción o servicios a países cercanos geográficamente al consumidor final) y la atracción de inversiones orientadas a la distribución regional, la manufactura especializada y la provisión de servicios logísticos para Centroamérica y el continente americano.

Además, se discutieron oportunidades de cooperación para el desarrollo de actividades de promoción de inversión, comercio y turismo, aprovechando la amplia red empresarial y las plataformas del Singapore Business Federation para fortalecer el posicionamiento de El Salvador en el Sudeste Asiático, indicó la Cancillería.

Trabajadoras en una fábrica de confección con máquinas de coser y prendas apiladas, junto a una vista aérea de un puerto con contenedores y un aeropuerto con un avión.
Las áreas de logística, manufactura textil y turismo surgen como polos para nuevas inversiones singapurenses en Centroamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La participación de El Salvador en este espacio reafirma el interés del país en consolidar sus vínculos económicos en el extranjero y en continuar impulsando alianzas estratégicas que contribuyan al desarrollo económico, la atracción de inversión y la integración en cadenas globales de valor.

De acuerdo con la información oficial, el Singapore Business Federation representa a más de 32,000 empresas de Singapur a través de sus asociaciones afiliadas y se consolida como uno de los principales interlocutores del sector privado ante el Gobierno singapurense en materia de internacionalización, comercio e inversión, de acuerdo con la información proporcionada por la Cancillería salvadoreña.

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