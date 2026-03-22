Ataque de pánico: cómo ayudar a alguien durante una crisis y qué errores evitar, según expertos

La respiración profunda se presenta como la técnica recomendada por psiquiatras para aliviar un ataque de pánico en menos de cinco minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ataques de pánico afectan a miles de personas en todo el mundo y pueden comenzar de manera repentina, generando confusión tanto en quienes los sufren como en su entorno. Reconocer los síntomas y saber cómo actuar resulta esencial para brindar apoyo y seguridad durante estos episodios, según el portal especializado MiNDFOOD, la Clínica Mayo y la Asociación Americana de Psiquiatría.

Un ataque de pánico se caracteriza por la aparición súbita de miedo extremo o ansiedad intensa, acompañado de síntomas físicos como taquicardia, dificultad para respirar, sudoración, hormigueo, temblores y mareos. Las personas afectadas pueden experimentar la sensación de perder el control o temer que algo grave está ocurriendo, lo que incrementa su angustia.

De acuerdo con la psiquiatra clínica Cindy Aaronson, consultada por MiNDFOOD, “en última instancia, los ataques de pánico no son más que miedo al miedo”. La Asociación Americana de Psiquiatría y la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconocen estos episodios como una manifestación aguda de ansiedad, subrayando la importancia de la intervención temprana para evitar complicaciones a largo plazo.

Qué ocurre en el cuerpo durante un ataque de pánico

Durante un episodio de pánico, el organismo responde con una descarga de adrenalina y cortisol, hormonas que activan el sistema nervioso simpático y preparan al cuerpo para enfrentar una amenaza. Este mecanismo, conocido como respuesta de lucha o huida, dirige la sangre hacia los músculos y órganos vitales, lo que puede provocar hormigueo o entumecimiento en las extremidades.

El ritmo cardíaco se acelera, generando palpitaciones o presión en el pecho, mientras que la respiración se torna rápida y superficial. Esta hiperventilación puede incrementar la sensación de mareo y malestar, y el aumento súbito de glucosa en sangre contribuye a la sudoración y los temblores.

Los ataques de pánico afectan entre el 1% y el 3% de la población mundial según datos de la OMS y la Asociación Americana de Psiquiatría (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Clínica Mayo y la OMS, estos síntomas reflejan una reacción defensiva natural frente al estrés, aunque en el contexto del pánico resultan desproporcionados respecto al peligro real. La Asociación Americana de Psiquiatría indica que la duración de un ataque suele oscilar entre 5 y 20 minutos, pero el impacto emocional puede ser duradero si no se aborda adecuadamente.

La OMS estima que los trastornos de pánico afectan a entre el 1% y el 3% de la población mundial en algún momento de su vida. Los factores de riesgo incluyen antecedentes familiares de ansiedad, episodios previos de estrés intenso, consumo de ciertas sustancias y la presencia de otras afecciones psiquiátricas, como depresión.

Según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), las mujeres presentan mayor prevalencia de ataques de pánico que los hombres, y la mayoría de los casos se inicia en la adolescencia o adultez temprana.

Cómo ayudar a una persona en crisis

Ayudar a alguien con un ataque de pánico requiere calma y acciones concretas. El primer paso es mantener la serenidad, ya que transmitir tranquilidad contribuye a que la persona recupere cierto control sobre la situación. Es recomendable trasladarla a un entorno seguro y silencioso, minimizando ruidos y evitando multitudes o estímulos innecesarios.

La respiración profunda se considera una de las estrategias más eficaces para interrumpir el círculo de ansiedad. MiNDFOOD y la Clínica Mayo sugieren animar a la persona a inhalar durante cuatro segundos, mantener el aire por cuatro y exhalar durante otros cuatro segundos. Este ejercicio ayuda a normalizar el ritmo respiratorio y a reducir la sensación de ahogo.

El entorno seguro, el apoyo emocional y la validación sin juicios son claves para asistir a una persona durante un episodio de ansiedad intensa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el episodio, se debe ofrecer apoyo emocional utilizando palabras serenas y reafirmando la disposición de estar presente. Validar los sentimientos, aceptar la experiencia sin juicios y evitar sujetar físicamente a la persona, salvo riesgo real de autolesión, son recomendaciones clave. Técnicas sencillas para conectar con el presente, como invitar a identificar cinco objetos visibles, cuatro sonidos, tres texturas y dos aromas, pueden ayudarle a centrar la atención y disminuir el pánico, según Aaronson, la Clínica Mayo y la OMS.

Proponer distracciones, como ejercicios de conteo, escuchar música tranquila o visualizar imágenes apacibles, también puede ser útil para desviar el foco de atención del episodio. Si los síntomas persisten, se agravan o la seguridad está comprometida, es fundamental buscar apoyo profesional de inmediato.

Tanto MiNDFOOD, como la Clínica Mayo, la Asociación Americana de Psiquiatría, la OMS y los Institutos Nacionales de Salud (NIH) enfatizan que la intervención oportuna es una muestra de compromiso con el bienestar de la persona.

Cuándo buscar ayuda profesional y cómo prevenir recaídas

Si los ataques de pánico se repiten, interfieren con la vida cotidiana o aparecen síntomas graves como dolor torácico intenso, dificultad para hablar o pérdida de conciencia, se debe consultar de inmediato a un profesional de la salud mental.

Consultar a un profesional de la salud mental es fundamental cuando los ataques de pánico se repiten o aparecen síntomas graves y persistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asociación Americana de Psiquiatría recomienda la terapia cognitivo-conductual y, en algunos casos, el uso de medicación bajo indicación médica. La prevención de recaídas incluye la identificación de desencadenantes, la adopción de técnicas de manejo del estrés y la participación en grupos de apoyo.

Acompañar de manera adecuada estos episodios puede transformar una experiencia angustiante en un trayecto hacia la estabilidad. Saber actuar, con información y empatía, es una de las formas más valiosas de cuidado ante el pánico.