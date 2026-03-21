Salud

Algunos pacientes con TDAH y adicciones se quedan fuera de algo

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VIERNES, 20 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Para millones de adolescentes que viven con TDAH, la transición a la edad adulta añade más complejidad y tentación a la vida diaria. El abuso de sustancias, además del TDAH, puede convertirse en un entorno complicado de navegar.

Una nueva investigación de la Facultad de Medicina de Penn State revela que los mismos pacientes que más podrían beneficiarse de la medicación para el TDAH --aquellos que también luchan contra la adicción a las drogas o al alcohol-- son los que menos probabilidades tienen de recibirla.

El estudio -- publicado recientemente en el Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry -- analizó los historiales médicos de más de 1,2 millones de personas con TDAH entre 15 y 25 años.

Los resultados sugieren que negar el tratamiento estándar del TDAH por temor al abuso de drogas podría estar poniéndolos en mayor riesgo.

El TDAH afecta aproximadamente entre el 12% y el 17% de los adolescentes en EE. UU., según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

Puede provocar comportamientos impulsivos, hiperactivos y dificultades para prestar atención, lo que dificulta la vida diaria. En aproximadamente la mitad de estas personas, esos síntomas eventualmente conducen a un trastorno por consumo de sustancias (TUS), según los investigadores.

Entre los que tenían un trastorno de interés en el estudio, las sustancias más comunes fueron la nicotina (65%), el cannabis (42%) y el alcohol (27%).

Aunque los clínicos a menudo temen que recetar estimulantes como Adderall o Ritalin a alguien con antecedentes de adicción sea más leña al fuego, los datos cuentan otra historia.

Los investigadores descubrieron que cuando los adultos jóvenes con ambas condiciones seguían tomando su medicación para el TDAH, experimentaban una reducción del 30% en su riesgo de muerte durante cinco años. Estos pacientes también tuvieron menos sobredosis accidentales y eran menos propensos a albergar pensamientos de autolesión.

"Para los jóvenes adultos con TDAH y trastorno por consumo de sustancias, un tratamiento adecuado para el TDAH podría potencialmente salvar vidas", dijo el autor principal, el Dr. Raman Baweja, profesor de psiquiatría en la Universidad Estatal de Pensilvania, en un comunicado de prensa. "Los clínicos no deberían dudar en ofrecer un tratamiento para el TDAH basado en la evidencia cuando se le indica."

A pesar de los beneficios del tratamiento, el estudio señaló la reticencia de algunos médicos porque algunos medicamentos para el TDAH, especialmente los estimulantes del sistema nervioso central, son sustancias controladas.

Una vez diagnosticado a un joven con un problema de consumo de sustancias, las recetas de nuevos estimulantes disminuyeron un 17%, según el estudio. Los tratamientos en curso también se recortaron un 15%.

El estudio señaló que los pacientes con estimulantes tenían una tasa un 4% menor de intentos de suicidio en comparación con aquellos con alternativas no estimulantes.

"Aunque los estimulantes del SNC son tratamientos de primera línea y basados en la evidencia para el TDAH, algunos clínicos parecen reacios a recetarlos en pacientes con trastorno por consumo de sustancias", señaló Baweja. "Nuestros hallazgos sugieren que, cuando se usa adecuadamente, tratar el TDAH  --incluso con estimulantes-- puede asociarse con resultados significativamente mejores."

Los investigadores están ampliando su trabajo para abordar adultos de hasta los 65 años. Planean investigar cómo factores como la raza, la etnia y el género influyen en estas brechas de tratamiento.

Más información

El Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas ofrece recursos sobre la relación entre los trastornos por consumo de sustancias y otros trastornos.

FUENTES: Penn State College of Medicine, comunicado de prensa, 12 de marzo de 2026; Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 17 de diciembre de 2025

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