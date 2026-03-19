Salud

Qué es el síndrome del edificio enfermo, la posible razón detrás de las molestias diarias en oficinas

El hallazgo de síntomas físicos y mentales en espacios cerrados impulsa estudios sobre las condiciones internas que inciden en la salud de quienes permanecen muchas horas en lugares con escasa ventilación

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El síndrome del edificio enfermo
El síndrome del edificio enfermo afecta a personas que pasan largas horas en oficinas u otros ambientes cerrados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La existencia del síndrome del edificio enfermo ha generado inquietud entre quienes permanecen largas horas en oficinas u otros ambientes cerrados. Según Hello Magazine y la médica general Dra. Kathryn Basford, este fenómeno provoca una variedad de molestias físicas ligadas a la permanencia en edificaciones específicas, que desaparecen al abandonar el lugar o mejorar sus condiciones ambientales.

El síndrome del edificio enfermo es una condición reconocida por autoridades sanitarias, como el NHS británico. Se caracteriza por la aparición de síntomas como dolor de cabeza, fatiga, congestión nasal, irritaciones y dificultades de concentración, que surgen únicamente dentro de ciertos edificios y se alivian tras salir de ellos. Identificar la relación entre estos síntomas y el entorno resulta fundamental para prevenir y reducir el impacto en la salud laboral.

Este fenómeno describe la aparición de molestias físicas al permanecer en un recinto determinado, mientras que estas molestias desaparecen o se mitigan considerablemente tras abandonar el sitio o introducir mejoras en el ambiente. La condición afecta tanto a trabajadores como a residentes de edificios con mala calidad ambiental y ha sido avalada por organismos oficiales.

Detectar el vínculo entre el
Detectar el vínculo entre el entorno laboral y los síntomas resulta esencial para prevenir daños en la salud de los trabajadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Principales síntomas del síndrome del edificio enfermo

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran dolor de cabeza, congestión nasal, irritación de ojos y garganta, sequedad cutánea, tos, erupciones y problemas para concentrarse. La Dra. Basford explica que “el síndrome del edificio enfermo es el nombre que se le da a un conjunto de molestias que puedes desarrollar dentro de un edificio específico, que empeoran cuanto más tiempo permaneces y mejoran al salir”.

El cansancio y la fatiga son también señales de advertencia habituales. Para diferenciar este síndrome de alergias o resfriados, la experta recomienda observar si las molestias desaparecen fuera del edificio. Este patrón intermitente es el rasgo más distintivo del síndrome, ya que los síntomas no se presentan en otros espacios.

Si los síntomas persisten en distintos ambientes, es improbable que estén ligados al edificio. Esta naturaleza reversible constituye la clave para distinguir el síndrome de otras condiciones similares e incide directamente en el bienestar y la productividad de las personas expuestas.

Causas y factores de riesgo en oficinas y edificios

El entorno laboral con estrés
El entorno laboral con estrés elevado agrava los síntomas típicos del síndrome del edificio enfermo en empleados de oficinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

No existe una causa única para el síndrome del edificio enfermo. Como afirma la Dra. Basford en Hello Magazine, su origen puede deberse a una combinación de elementos: mala ventilación, calidad deficiente del aire interior, polvo, humo, luces intensas o parpadeantes y entornos laborales con estrés elevado.

Las oficinas son los espacios más afectados, aunque cualquier tipo de edificio puede presentar riesgo si no garantiza una adecuada renovación de aire ni limpieza frecuente. “El síndrome generalmente ocurre en oficinas, pero puede darse en cualquier edificio”, aclara la especialista.

La acumulación de contaminantes, presencia de polvo y moho y exposición constante a pantallas aumentan la probabilidad de desarrollar estas molestias. Asimismo, factores organizativos —como jornadas largas sin pausas y alta carga laboral— agravan los síntomas asociados al entorno.

La mejora de la ventilación
La mejora de la ventilación natural al abrir ventanas es una medida recomendada contra el síndrome del edificio enfermo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una iluminación deficiente, especialmente luces parpadeantes o demasiado brillantes, puede provocar agotamiento visual y dolores de cabeza. El estrés laboral intenso es otro elemento que contribuye al malestar de quienes sufren este síndrome.

Cómo prevenir y resolver el síndrome del edificio enfermo

Entre las acciones inmediatas para reducir el impacto del síndrome del edificio enfermo, la Dra. Basford recomienda mejorar la ventilación abriendo ventanas y garantizando la higiene regular para eliminar polvo y moho. Actualizar pantallas y sistemas de iluminación ayuda a reducir molestias como dolores de cabeza y fatiga ocular.

Adoptar cambios sencillos en la rutina diaria también resulta útil. Hacer pausas frecuentes fuera del lugar cerrado, mirar a lo lejos periódicamente y levantarse para caminar puede disminuir el impacto negativo del ambiente en la salud.

Dialogar con superiores sobre síntomas
Dialogar con superiores sobre síntomas relacionados con la calidad ambiental ayuda a prevenir problemas mayores en oficinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de síntomas leves, el uso de analgésicos de venta libre o antihistamínicos puede aliviar dolores de cabeza y sequedad en ojos, garganta o piel. Estas medidas proporcionan alivio temporal mientras se identifican y corrigen los problemas de fondo.

Si la causa está relacionada con fallas estructurales o sistemas obsoletos, será necesario recurrir a profesionales especializados para implementar mejoras. Mantener elevados estándares de limpieza, ventilación y ergonomía constituye la base de la prevención y la protección de la salud en trabajos y viviendas.

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