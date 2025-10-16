9 estrategias de aliviar el dolor de cabeza de forma natural, según un neurólogo

Practicar técnicas de relajación, mantener un sueño adecuado y realizar ejercicio regular ayuda a reducir la frecuencia de los dolores de cabeza (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor de cabeza representa una molestia común en la vida diaria y puede surgir durante el trabajo, una comida o en momentos de descanso. Factores como estrés, postura inadecuada, deshidratación, variaciones hormonales y agentes ambientales suelen desencadenarlo.

Mientras numerosas personas optan por analgésicos, existen alternativas naturales eficaces para reducir la intensidad o prevenir este malestar sin necesidad de medicación.

Cleveland Clinic indicó que los desencadenantes varían según el tipo de cefalea, por lo que identificar el origen es fundamental para elegir el método de alivio más adecuado.

La identificación de los desencadenantes y pequeños ajustes en la rutina diaria permiten prevenir los episodios de cefalea (Imagen Ilustrativa Infobae)

El neurólogo y especialista en dolores de cabeza Dr. Emad Estemalik advirtió: “Los dolores de cabeza no son universales”. Esto implica que un solo método no resulta efectivo para todas las personas.

Llevar un registro de síntomas, anotar los momentos de aparición y observar los hábitos diarios permite detectar patrones y actuar con mayor eficacia.

1. Terapia de calor y frío

El empleo de compresas se destaca por su simplicidad y efectividad. La elección adecuada responde al tipo de cefalea. “Ante migrañas, el frío puede reducir la inflamación y adormecer la zona, lo que puede ofrecer alivio, especialmente al inicio de una migraña”, recomendó el Dr. Estemalik.

Aplicar frío o calor en la zona afectada puede disminuir la sensación de dolor, dependiendo del tipo de cefalea que se presente (Crédito: Freepik)

Para cefaleas tensionales, sugirió el calor porque el calor puede relajar esos músculos y aliviar el dolor. La estrategia incide directamente sobre la inflamación o la rigidez muscular.

2. Cafeína en dosis moderadas

Una pequeña cantidad de cafeína resulta beneficiosa en etapas iniciales de migrañas o cefaleas tensionales. Consumir entre 100 y 150 miligramos, equivalente a una taza pequeña de café, puede ser útil.

Sin embargo, el especialista señaló: “La cafeína puede ser un arma de doble filo: ayuda, pero tomarla en exceso o con demasiada frecuencia puede provocar dolores de cabeza de rebote”. El control en la ingesta es clave.

3. Actividad física de bajo impacto

El movimiento corporal, aunque resulte paradójico al sentir dolor, es un recurso preventivo y terapéutico. “El ejercicio es una de las mejores cosas que se pueden hacer para los dolores de cabeza crónicos”, recomendó Estemalik.

Realizar estiramientos de cuello y hombros ayuda a prevenir y aliviar la tensión que provoca dolores de cabeza (Crédito: Freepik)

La actividad física mejora la circulación, disminuye el estrés y libera endorfinas, que actúan como analgésicos naturales. Prácticas como caminar, nadar, yoga suave o ejercicios de estiramiento para cuello y hombros suelen ser especialmente útiles. El especialista insistió que “unos simples estiramientos diarios pueden prevenir muchos dolores de cabeza”.

4. Alimentación adecuada

La ingesta de alimentos ligeros e hidratantes puede atenuar el dolor, especialmente cuando se relaciona con niveles bajos de azúcar en sangre.

“Algunas personas descubren que comer algo sencillo e hidratante puede reducir la intensidad de un dolor de cabeza”, explicó. Evitar comidas grasas, pesadas o altamente procesadas favorece la prevención de molestias adicionales.

5. Hidratación constante

La deshidratación figura entre los desencadenantes más frecuentes y desapercibidos. Incluso una reducción leve de líquidos puede causar presión o dolor en la cabeza. “Mantenerse hidratado es una forma sencilla de prevenir y controlar los dolores de cabeza”, afirmó.

Beber suficiente agua ayuda a evitar episodios de cefalea asociados a la falta de líquidos (Crédito: Freepik)

Consumir agua de manera regular, incluir alimentos con alto contenido en líquido o bebidas con electrolitos ayuda a mantener el equilibrio químico y hormonal, además del correcto funcionamiento cerebral.

6. Técnicas de relajación

El dolor por tensión se manifiesta frecuentemente en cuello y hombros. “Los dolores de cabeza tensionales suelen deberse a la tensión muscular en el cuello y los hombros, especialmente durante períodos de estrés”, confirmó Estemalik.

Para disminuir la carga física y emocional, se recomienda respiración profunda, relajación muscular progresiva, meditación guiada, y yoga. Estas prácticas permiten que el cuerpo libere la tensión y mejore el flujo sanguíneo.

7. Descanso visual

El uso prolongado de pantallas, la exposición a luces intensas y la lectura continua provocan fatiga visual, un desencadenante frecuente. “La fatiga visual digital es un desencadenante común”, sostuvo Estemalik.

Hacer pausas visuales y descansar la vista previene que el esfuerzo ocular provoque tensiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alejarse de las pantallas, parpadear con frecuencia y aplicar la regla 20-20-20 (cada 20 minutos mirar a seis metros de distancia por 20 segundos) ayuda a reducir la tensión ocular y el dolor asociado.

8. Medicina complementaria

Ciertas terapias alternativas proporcionan alivio, especialmente ante episodios crónicos. “Muchas personas los encuentran útiles cuando se utilizan junto con cambios en el estilo de vida o medicamentos”, afirmó.

Entre las opciones figuran el masaje, la acupuntura y la biorretroalimentación. Son consideradas de bajo riesgo cuando las aplican profesionales calificados, y muchas veces logran prolongar el tiempo entre episodios en quienes sufren dolor frecuente.

9. Suplementos y aceites esenciales con supervisión

Algunas personas recurren a magnesio, vitamina B2, coenzima Q10 o jengibre. El Dr. Estemalik aconsejó acudir siempre a un profesional antes de tomar suplementos de venta libre, ya que podrían interferir con otros tratamientos.

Sobre los aceites esenciales como menta o lavanda, destacó que la evidencia científica es limitada, aunque su uso tópico podría proporcionar alivio.