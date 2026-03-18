Por qué una dieta rica en grasas podría facilitar que bacterias intestinales lleguen al cerebro, según un estudio

La dieta rica en grasas y ultraprocesados incrementa la permeabilidad intestinal y permite que bacterias intestinales lleguen al cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bacterias intestinales forman parte de un vasto ecosistema microscópico en el tracto digestivo humano, conocido como microbiota intestinal. Se calcula que este entorno alberga más de 100 millones de neuronas y billones de microorganismos, entre ellos bacterias, que desempeñan funciones esenciales para la digestión, la inmunidad y el equilibrio general del organismo.

A lo largo de la historia, diversas culturas como la antigua Grecia, Japón, China e India han reconocido al intestino como el “segundo cerebro”, subrayando la estrecha conexión entre la digestión y el bienestar tanto físico como mental. En condiciones normales, estos organismos contribuyen a procesar los alimentos, sintetizar vitaminas y proteger al organismo frente a patógenos.

Mantener este órgano equilibrado es fundamental, ya que un exceso de bacterias nocivas o una reducción de las beneficiosas puede generar afecciones digestivas, inflamación crónica y alterar la comunicación entre el intestino y el cerebro, además de dañar la salud intestinal. El equilibrio de este ecosistema microbiano es tan relevante que investigaciones recientes sugieren que su desregulación podría tener efectos más allá del sistema digestivo, influyendo potencialmente en el desarrollo de enfermedades neurológicas.

Dieta en grasas favorecen la migración de bacterias

Un nuevo estudio realizado por la Universidad de Emory, en modelos animales, arroja nuevos matices sobre la conexión entre la dieta y la migración de bacterias intestinales al cerebro. En este experimento, un grupo de ratones recibió durante nueve días una dieta conocida como “dieta de Paigen”, compuesta por un 45% de carbohidratos y un 35% de grasas, que imita el perfil de la dieta occidental actual.

Restaurar una alimentación equilibrada invierte la presencia de bacterias en el cerebro, resaltando la importancia de la dieta en la salud neurológica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este plan alimentario, similar al que predomina en Estados Unidos, se caracteriza por el consumo habitual de alimentos ultraprocesados, productos ricos en grasas y azúcares, cereales refinados, lácteos enteros, carnes procesadas, bebidas azucaradas, dulces y frituras.

Los investigadores observaron que, tras el consumo de las comidas ricas en grasas, los ratones desarrollaron una condición conocida como disbiosis intestinal, es decir, una alteración en la composición de su microbiota.

Esta disbiosis provocó un aumento de la permeabilidad del intestino, permitiendo que bacterias vivas escaparan del tracto digestivo. De manera sorprendente, estos organismos no se detectaron en cantidades apreciables en la sangre ni en otros órganos, sino que fueron hallados directamente en el cerebro de los roedores.

El estudio también incluyó ejemplares libres de gérmenes y el uso de una cepa bacteriana modificada genéticamente, Enterobacter cloacae, que facilitó el seguimiento del recorrido de estos microorganismos.

El nervio vago se confirma como la vía principal para el traslado de bacterias intestinales vivas al cerebro, según datos experimentales recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras haberse administrado antibióticos para eliminar la flora intestinal previa, se detectó la cepa marcada tanto en el nervio vago como en el cerebro, confirmando la ruta migratoria. Los hallazgos sugieren que la dieta rica en grasas no solo altera el equilibrio bacteriano, sino que puede facilitar el acceso de bacterias intestinales vivas al sistema nervioso central, un fenómeno que hasta ahora no se había documentado de forma tan directa.

El nervio vago y la permeabilidad intestinal

El estudio también revela que el nervio vago desempeña un papel central como vía de acceso para las bacterias intestinales al cerebro. Al ser el más extenso del cuerpo humano, conecta el tronco encefálico con órganos clave como el corazón, los pulmones, el estómago y los intestinos. Su función habitual implica la transmisión de señales entre el sistema digestivo y el cerebro, pero en este experimento, los científicos observaron que también puede servir de ruta para la migración bacteriana.

Según los resultados descritos en Neuroscience News y la propia comunicación de la Universidad de Emory, una dieta rica en grasas provoca un aumento de la permeabilidad intestinal, o “intestino permeable”.

Esto significa que la barrera natural del órgano se debilita, permitiendo que microorganismos vivos atraviesen el epitelio intestinal. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en infecciones sistémicas, los organismos no se diseminaron por la sangre ni otras vías, sino que viajaron directamente a la cabeza a través del nervio vago.

Los hallazgos sugieren que la migración bacteriana intestinal podría contribuir al desarrollo de enfermedades neurológicas como Alzheimer y Parkinson (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los experimentos con ratones modificados genéticamente y tratados con antibióticos permitieron a los investigadores rastrear la presencia de la bacteria Enterobacter cloacae, descartando así la posibilidad de una contaminación accidental o diseminación sistémica. Los métodos utilizados evitaron la contaminación cruzada y confirmaron que la carga bacteriana cerebral provenía exclusivamente del intestino y no de otras fuentes.

Tras los hallazgos, los expertos anticipan que la migración podría ser un desencadenante de enfermedades neurológicas como el Alzheimer, el Parkinson y el trastorno del espectro autista. Asimismo, reveló que la permeabilidad intestinal podría facilitar la infiltración bacteriana en diferentes contextos.

Uno de los resultados más relevantes es la reversibilidad del proceso: al restablecer un plan alimenticio equilibrado, los investigadores observaron la desaparición de las bacterias en el cerebro de los roedores. Esto demuestra que la intervención dietética podría reducir el riesgo de alteraciones neurológicas asociadas a la presencia de bacterias intestinales fuera de su entorno natural.