Qué estudios conviene priorizar para detectar a tiempo el cáncer de cuello uterino

La detección temprana del cáncer de cuello uterino aumenta las posibilidades de tratamiento y recuperación en mujeres (Freepik)

Incorporar exámenes periódicos permite mantener la salud femenina bajo control y detectar posibles alteraciones en fases tempranas, cuando las opciones de tratamiento y recuperación son mayores. En el caso del cáncer de cuello uterino, la prevención y la detección oportuna resultan especialmente relevantes por su capacidad de salvar vidas, según informa Mayo Clinic.

Cáncer cervicouterino: importancia de la prevención y el control

El cáncer cervicouterino sigue siendo un reto para la salud pública. Su principal causa es la infección persistente por tipos de alto riesgo del virus del papiloma humano (VPH). Esta infección puede pasar inadvertida durante años; aunque la mayoría de los organismos logra eliminar el virus, existe el riesgo de que se mantenga y produzca daño celular.

El VPH es frecuente y puede infectar más de una vez a lo largo de la vida. La ausencia de síntomas es común, lo que hace aún más relevante la realización de pruebas periódicas. Según Mayo Clinic, “la detección rutinaria es la manera más eficaz de identificar cambios anormales en células cervicales antes de que evolucionen a cáncer”.

El VPH de alto riesgo actúa como la principal causa del cáncer cervicouterino y requiere pruebas periódicas para su identificación precoz (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prueba de Papanicolaou o citología cervical consiste en obtener células del cuello uterino para su análisis. Este procedimiento rápido y generalmente indoloro suele formar parte del examen ginecológico de rutina.

La prueba de detección de VPH permite identificar la presencia de tipos virales asociados con mayor riesgo de cáncer cervicouterino; ambas pruebas pueden solicitarse de forma simultánea, incrementando la capacidad de detectar problemas en fases tempranas.

Estas pruebas no buscan solo identificar cáncer ya presente, sino también reconocer lesiones precancerosas. Si se detectan alteraciones premalignas a tiempo y se interviene, es posible evitar el desarrollo del cáncer cervicouterino.

Frecuencia de las pruebas y recomendaciones personalizadas

Las recomendaciones de Mayo Clinic para el tamizaje del cáncer cervicouterino varían según la edad y las circunstancias personales:

Entre 21 y 29 años:

Citología cervical (Papanicolaou) cada tres años.

Entre 30 y 65 años:

Prueba de VPH cada cinco años,

o citología cervical cada tres años,

o prueba combinada (VPH + citología) cada cinco años.

Mantener un registro de estudios médicos y controles periódicos con el ginecólogo asegura la continuidad en la prevención del cáncer cervicouterino (Freepik)

A partir de los 65 años:

Algunas personas pueden considerar suspender el tamizaje si obtuvieron resultados normales de manera constante y no tienen antecedentes de lesiones graves.

Esta decisión debe tomarse junto al equipo médico.

Es fundamental consultar al personal de salud para elegir la opción más adecuada según historia clínica y antecedentes personales. Si algún examen resulta anormal, se puede indicar repetir la prueba, realizar una colposcopia (examen ampliado del cuello uterino) o practicar una biopsia para obtener un diagnóstico más preciso.

Tamizaje oncológico: tipos de pruebas y recomendaciones

La estrategia de tamizaje también cumple un rol central en la prevención de otros cánceres frecuentes. Entre las pruebas más utilizadas se encuentran la mamografía para el cáncer de mama; la colonoscopía y los análisis en heces para el cáncer colorrectal; y la tomografía computarizada de baja dosis para el cáncer de pulmón en personas con antecedentes de tabaquismo. Cada estudio tiene indicaciones específicas según la edad, el sexo y los factores de riesgo individuales.

Mayo Clinic subraya que los controles periódicos no solo permiten detectar la enfermedad en etapas iniciales, cuando los tratamientos son más eficaces, sino que en algunos casos incluso pueden evitar que ciertos tumores lleguen a desarrollarse.

La consulta médica personalizada es fundamental para determinar la frecuencia y el tipo de estudios según antecedentes y factores de riesgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso del cáncer anal —también vinculado al VPH— no se recomienda el tamizaje de rutina en la población general, aunque las personas con defensas bajas o antecedentes de lesiones pueden beneficiarse de un seguimiento médico más estrecho.

Llevar un registro personal de los estudios realizados y mantener consultas regulares con el médico de atención primaria o el ginecólogo facilita la continuidad de los controles, permite actualizar indicaciones y resolver dudas sobre vacunas, síntomas o cambios en los antecedentes de salud.

Mayo Clinic enfatiza la importancia de adoptar una actitud preventiva sostenida: la detección temprana y el seguimiento adecuado pueden traducirse en mejor calidad de vida y mayor expectativa de salud a largo plazo.